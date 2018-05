Diethell Columbus es abogado especialista en gestión pública. Hasta hace poco colaboró en el aspecto técnico en actividades partidarias de Fuerza Popular y en el Congreso. Ahora aspira a la Alcaldía de Lima, una elección que el fujimorismo nunca ha podido ganar.

— ¿Por qué el fujimorismo sí tendría posibilidades de ganar ahora?

Esta elección será diferente a todas [las anteriores], la ciudadanía anda mucho más enterada de propuestas, antecedentes de candidatos. Somos la mejor opción por la calidad de nuestras propuestas. No venimos a estafar a la gente.

— Es un candidato invitado. ¿Y las bases?

La experiencia municipal que ofrezco es mi principal capital. No soy politiquero. Soy prueba de que FP tiene visión de apertura, incluso he discrepado abiertamente con sus posiciones.

— Y también ha coincidido.

También. Tener invitados no es ser no institucional. Ser no institucional es que no haya democracia interna.

— Se presentaba hace poco como analista político.

Las actividades partidarias que hice son públicas. Mis opiniones, por lo general, han sido técnicas. No creo que haya estado mal. Cada vez que me invitaban, advertía. No me he ocultado.

— ¿Cuál es su idea para Lima?

Quiero que Lima sea una ciudad más humana, habitable, sostenible; pero sobre todo una Lima para todos.

— ¿Debe haber una sola autoridad de transporte en Lima y Callao?

Al ciudadano no le importa si hay una, dos o tres, quiere que haya autoridad. Si se crea, que sea con una visión de ser funcional realmente.

— La campaña #NoTePases de El Comercio ha visto la problemática...

#NoTePases no solo es el transporte público. Nosotros como ciudadanos que tenemos vehículo tenemos que ser más civilizados vialmente.

— El conductor con más papeletas seguía circulando.

No hay infraestructura. Hay que destinar recursos para habilitar depósitos municipales. Implementar sistemas de sanción con el tema vehicular implica una gran inversión.

— ¿Qué hacer frente a la inseguridad ciudadana?

Coordinar con la fiscalía y el Ministerio del Interior, prevenir e invertir en jóvenes. Gestionar Lima no solamente es meterle cemento, hay que hacerlo de forma inteligente, generar espacios públicos para que los jóvenes hagan deporte, lean. Llevar cultura y recomponer lazos vecinales.

— Tiene experiencia pero no como máxima autoridad, ¿ventaja o desventaja?

Un poco de ambas. Ventaja, porque conozco qué y cómo hacerlo. Quizá la desventaja de no haber sido autoridad y no ser político es que no me conocen mucho. Pero en esta campaña me van a conocer y tendrán la opción de elegir una propuesta seria.

— ¿Propuso a la ex congresista Martha Moyano como teniente alcaldesa?

Lo conversamos. Las bases habían voceado mucho su nombre. Yo dije excelente, tiene experiencia municipal y política. Es una mujer honesta.

— ¿Cómo evalúa la gestión del alcalde Castañeda?

Así como reconozco cosas buenas de Susana Villarán, también hago lo mismo con Castañeda. Ha cometido errores gruesos, pero también ha tenido aciertos. Lima no solo necesita cemento, necesita un equilibrio entre la parte de obra pública y la parte de desarrollo humano.

— ¿Cómo gestionará la transparencia en una posible gestión edilicia?

No creo que debamos llegar a que la ciudadanía tenga que obligar a rendir cuentas, vamos a hacerlo una vez al año. No me voy a ir de las sesiones de concejo. Vamos a fomentar una política en todos los distritos para transmitir en vivo las sesiones.