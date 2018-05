El candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Diethell Columbus, consideró que el parlamentario fujimorista Luis Galarreta no debió de lanzar ofensas en contra de los medios de comunicación, tomando en cuenta además su actual cargo como presidente del Congreso de la República.

En diálogo con Capital, Diethell Columbus remarcó que el agravio de “medios mermeleros” que utilizó Luis Galarreta el pasado 21 de mayo, en Chimbote, fue solo a título personal y no algo institucional de Fuerza Popular.

“Él ha reconocido que ha sido un tema de él, personal. Creo que no debió hacer el comentario. Yo no sé si se picó, pero el congresista Galarreta al hacer un comentario personal [...], y recalco que es personal, igual creo que no calculó que iba a haber un impacto de su declaración porque, además de ser congresista, es el presidente del Congreso”, afirmó Diethell Columbus.

Sin embargo, más adelante, el candidato manifestó que el proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados no se llegaría a aprobar “porque solamente lo quiere el congresista Galarreta”.

“Sino que va a hacer un tema consensuado y votado por todo el Congreso de la República. Y si la ley se aprueba, tendremos que respetarla. Vamos a ver qué pasa”, añadió.

─Defiende a Keiko─

Por otro lado, Diethell Columbus indicó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no sería capaz de haber planeado las grabaciones de la presunta compra de votos, tal como lo dejó entrever el legislador Kenji Fujimori.

“Tengo claro de que Keiko no es un ser humano capaz de hacerle eso a su familia. Creo que el congresista Fujimori está quizás confundiendo un poco por la situación en la que está […] Pero creo que la señora Fujimori no está detrás de ello, es más, confío en ella y por eso es que estoy acá”, expresó.

En tanto, Diethell Columbus comentó tres propuestas que implementará de llegar al municipio limeño: colegios municipales, casas refugio para mujeres víctimas de violencia familiar y semaforización inteligente.

“En este año 2018 el fujimorismo va a llegar a la Municipalidad de Lima. Y no solamente allí, nuestro objetivo es que todo Lima se va a teñir de naranja, harta vitamina C para todos los limeños. […] La ciudadanía se va a dar cuenta de que nuestra propuesta no es floreo”, aseveró Columbus.

MÁS EN POLÍTICA: