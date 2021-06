Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Diethell Columbus, en diálogo con El Comercio, comentó sobre la abierta discrepancia que tuvo con el congresista Carlos Mesía, su colega de bancada, en la red social Twitter. El último martes, ambos intercambiaron mensajes debido a la participación del portavoz fujimorista en una entrevista en El Filtro.

En los tuits, Mesía cuestionó la intervención del vocero de su bancada en este espacio. “Deberíamos tener reunión de bancada para tomar decisiones, para que después no hayan “quitadas de alfombra”. Mañana hay cosas importantes pero mi vocero en una entrevista”, escribió Mesía.

Además, acusó a Columbus de “boicotear” reuniones de la bancada de Fuerza Popular “para no tomar decisiones”. Ante ello, Columbus le replicó: “boicot es que habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional hayas votado por leyes declaradas inconstitucionales. Eso sí es boicotear la esperanza de la gente que confió”.

Columbus respondió a este Diario que no ha conversado en las últimas horas con Mesía y que el malestar podría tener su origen en la moción de censura que impulsó su correligionario, junto a otros congresistas, contra la Mesa Directiva. Columbus había mantenido una posición en contra de ese recurso.

—¿Por qué hubo una discrepancia pública entre usted y el congresista Carlos Mesía?

Simplemente he procurado responder de forma educada una apreciación personal de mi colega. Él señala que me reúno con ‘caviares’ de una mala forma. Le contesté de forma educada que me causa extrañeza sus reclamos tuiteros cuando él impulsa proyectos legislativos a pedido de los que él mismo tilda de ‘caviares’. Eso no entiendo. Luego se ha picado, creo. Normalmente mi paciencia es bastante amplia, pero tiene un límite también. Sin perjuicio de ser congresista, soy un ser humano y a veces, pues, simplemente no me da la gana de poner la otra mejilla. Entonces, también respondo.

—¿A qué proyectos se refiere?

No entraré en esos detalles. Se puede ver qué proyectos ha impulsado Carlos [Mesía], sobre todo en los últimos meses, que van en la línea política de otro partido y no del nuestro. Se puede ver.

—¿Es la única discrepancia que han tenido o había un malestar preexistente por otra razón?

Al igual que su moción de censura, que la hizo a espaldas de la bancada porque no sabíamos que había firmado una moción de censura contra la Mesa Directiva, así como no estábamos enterados, tampoco me he dado por notificado si tiene alguna incomodidad, molestia, si algo le pica. No lo sé. Si es que no lo manifiesta abiertamente, no soy psicoanalista. Entonces, que lo manifieste. Si expresar mi opinión de no apoyar, y es personal y no atañe a la bancada, de no apoyar la moción de censura, si eso le parece motivo de incomodidad, qué pena. Yo no puedo apoyar una moción de censura que se hizo agua y se vio hoy. Ochenta y cinco congresistas han votado en contra siquiera de que se admita. Ya lo venía advirtiendo desde hace días. Lo que pasa es que mi trabajo como congresista no solo es decir si estoy de acuerdo o no con un proyecto de ley. También es analizar el contexto en el que nos movemos. Era evidente de que no iban a tener los votos, sin perjuicio de que hace más de una semana dije que no iba a votar a favor de esta moción. Si eso le ha incomodado, bueno pues, qué voy a hacer.

—Usted no sabía que iba a firmar esta moción pese a que usted es el vocero de la bancada, ¿no tuvieron una reunión para este tema específico?

No, no hemos tenido ningún acuerdo de bancada. Nosotros no hemos tenido ningún acuerdo de bancada para avalar un pedido de censura.

—Luego de haberse firmado la moción, ¿tuvieron alguna reunión o tampoco?

Al final, todo quedó como un tema de criterio de conciencia. Yo he sido claro con mi posición jurídica, política y con mi propia conciencia de que iba a votar en contra de la moción. Estoy de licencia, además, pero entiendo que salvo Carlos [Mesía] todos los de la bancada votaron en contra. Supongo que la conciencia de los demás será algo parecida a la mía, no lo sé. Pero no voy a opinar por qué opinaron de una u otra manera los demás. Reitero: soy el vocero para comunicar los acuerdos de bancada. Cuando no hay, no comunico nada.

—Es decir, no hubo reunión para definir la posición y se dejó a criterio de cada uno.

En temas tan espinosos siempre hemos visto los temas como criterio de conciencia. Entonces, los congresistas evaluarán en sus fueros internos si están de acuerdo o no.

—Además de la moción de censura y el tuit que leímos ayer, ¿qué otras discrepancias hay?

Ya no opinaré más sobre el tema. Lo que pasa con Carlos Mesía ya lo respondí. Mayores discrepancias, como en todo sitio, hay discrepancias. Lo importante es si hay puntos de coincidencia o no. Hay discrepancias en mi bancada, en otras. Lo importante es que se tenga la madurez política de zanjar temas. Ya la moción de censura se zanjó con 85 votos en contra. Yo no pude votar porque estoy de licencia, pero son 85 parlamentarios que han dicho que no les parece la moción de censura. Ahí dejo el tema.

—¿Ha conversado con Carlos Mesía tras lo ocurrido?

No. Estoy fuera de Lima.

—Tampoco han intercambiado mensajes, más allá del tuit...

Tampoco. Hemos intercambiado mensajes por Twitter. Creo que las cosas se tienen que enfriar y en frío conversar. Conversar cuando un tema está aún caliente no ayuda. Ya habrá tiempo en que conversaré con Carlos [Mesía] y se verá.

—En los últimos días, se siguen analizando los recursos de nulidad presentado por Fuerza Popular respecto a la segunda vuelta....

Sobre eso no voy a opinar porque no me corresponde. Como congresista, no puedo estar opinando sobre los procedimientos que están en curso de un proceso electoral que aún no se ha cerrado. Soy miembro del CEN, pero no puedo inmiscuirme en ese tema. Más aún cuando no estoy al tanto de la estrategia legal porque no lo veo. No me gusta opinar de lo que no sé.

— Lourdes Flores y Óscar Urviola han dicho que no se puede hablar de fraude. Sin embargo, Fuerza Popular ha alegado en la defensa de solicitudes nulidad que sí hubo fraude en mesa. ¿Usted considera, como lo sostiene Fuerza Popular, que podría haber habido fraude en mesa?

No voy a usar el término fraude porque, para empezar, no estoy al tanto de la estrategia legal del partido. Luego, no me corresponde, y como una persona más o menos leída en temas legales y algo de experiencia en el tema tengo, tampoco me puedo aventurar a hablar de un término tan grueso como fraude porque, como lo dijo Óscar Urviola y Lourdes Flores Nano, incorporaría a las autoridades electorales en ese tema. Lo que sí he escuchado es que hay irregularidades en mesas que se están dilucidando ante el JNE.

—Lourdes Flores Nano se ha referido fuertemente contra autoridades electorales como Piero Corvetto [jefe de la ONPE]. Y Daniel Córdova acudió a la OEA (Washington)-junto a otros actores políticos- para respaldar a Fuerza Popular y solicitar una auditoría internacional.

No pretendo traducir ni someramente lo que ellos han dicho.

—Pero cómo toma esta defensa que están haciendo -desde diferentes sectores de la política- para apoyar los pedidos que Fuerza Popular está impulsando.

Con gratitud respecto de otras fuerzas políticas que han dejado de lado sus intereses partidarios para sumarse a una causa que está por encima de un partido, por encima de los partidos que se han plegado al reclamo no de Fuerza Popular, sino millones de ciudadanos que expresan su sentir en las calles. Eso sí lo puedo decir: son miles de ciudadanos que están en ciernes sobre este tema y esperan que las cosas se resuelvan de forma célere y transparente. Creo que es lo que cualquiera esperaría.

—Hay comunidades internacionales (OEA, UE) y embajadas que respaldan el trabajo de las autoridades electorales. Ellos precisan que siguen realizando un seguimiento al proceso electoral y están siguiendo lo que queda pendiente por resolver...

Lo que digo que esto se terminará cuando se termine de resolver la última impugnación respecto a lo que han presentado los abogados del partido. Ahí se tomará una decisión articulada con los abogados. Si es que hay más recursos que la ley permita, las autoridades del partido determinarán eso.

—El cuestionamiento es que Fuerza Popular estaría usando estos recursos para alargar la conclusión del proceso electoral. ¿Esa es la intención?

¿Lo que se ha hecho está en el marco de la ley, sí o no? Sí, está en el marco de la ley, por eso se ha admitido. No te puede gustar lo que dice la ley, bueno, ese no es el problema. La ley permite interponer recursos. Mi partido ha interpuesto los recursos que la ley le permite. La otra parte podrá decir lo que le dé la gana, se defenderá y el JNE resolverá. No sé por qué, desde cuándo, el ejercicio de una prerrogativa normada está mal. ¿Está mal porque es el fujimorismo, la derecha?, ¿está bien cuando es la izquierda? Un poco de contexto al tema y las cosas claras.

—¿Considera que el presidente Francisco Sagasti debería aceptar esta solicitud hecha por Keiko Fujimori para pedir una auditoría internacional a la segunda vuelta?

Eso es intervenir en el proceso electoral y no puedo responder eso.

—¿Cuál debe ser la actitud del partido Fuerza Popular una concluido el proceso? Considerando que la crítica desde el 2016 ha sido que Fuerza Popular se comportó de una manera obstruccionista desde el Congreso.

Eso no es verdad. Es una opinión, hay unos que opinan eso y otros lo contrario. Me remito a data y eso no es verdad. Este Congreso y esta bancada se ha comportado de forma propositiva, dialogante y poniendo los puntos sobre las íes donde correspondía. Cómo se comporte el otro Parlamento creo que se verá en el transcurso del desempeño de su labora parlamentaria. FP siempre va a apoyar o apostar por construir un mejor país.

—Me refiero también a la actitud que deberá tener la lideresa del partido, Keiko Fujimori, una vez que concluya el proceso electoral.

No me corresponde responder eso porque sería una falta de respeto siendo militante estar opinando sobre esos temas respecto de la presidenta de nuestro partido. Creo que, en todo caso, en su momento Keiko Fujimori se va a pronunciar sobre el tema. Hasta ese momento se debe esperar el pronunciamiento de Keiko Fujimori.

