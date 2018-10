“Si tuviera que volver a hacer la campaña, la haría de la misma manera: de forma austera, puerta por puerta, dando propuestas y explicando cómo hacerlas”, manifestó este lunes el candidato a la Alcaldía de Lima, Diethell Columbus (Fuerza Popular), tras la realización de las elecciones municipales y regionales.

De momento, el postulante del partido naranja alcanza el 2,69% de los votos válidos al 93,38% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con lo cual se ubica en el octavo lugar de las veinte plazas que tuvo la contienda. El virtual alcalde de Lima es Jorge Muñoz (Acción Popular), quien alcanza 36,19%.

“El resultado de esta campaña es lo que el vecino de Lima ha decidido. El esfuerzo que hicimos por llevar la propuesta a todo Lima ha sido bastante grande, pero la política es así, las elecciones no las determina el esfuerzo sino la percepción del ciudadano sobre la propuesta”, dijo a El Comercio.

“Me pueden decir lo que quieran, que no gané, hasta me ‘trolean’ con que supuestamente me ganó el Frepap, que es mentira porque sí le gané. Lo que no me pueden decir es que mi campaña no ha sido transparente, que no fue austera. He recorrido Lima completa. Nadie me puede decir que mis propuestas no eran viables”, agregó.

Cabe señalar que, según la encuesta a boca de urna que Ipsos Perú hizo para América TV y Canal N, el candidato del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Pablo Silva Rojas, obtenía 2,4% de los votos, mientras que el de Fuerza Popular alcanzaba 2%.

En otro momento, Diethell Columbus dijo sentir alegría por la elección de Jorge Muñoz. Explicó que es positivo que se haya elegido a una persona con experiencia municipal, con capacidad de diálogo “y no a un improvisado, a un atarantador como [Daniel] Urresti”.

“Nos da la impresión de que se va a poder conversar con él para presentarle, si es que decide convocarnos, nuestro plan, para intercambiar ideas. Nuestra visión era un poco distinta a la de él, pero buscaba lo mismo, que Lima se convierta una metrópoli”, mencionó.

-Fuerza Popular y su futuro-

Aunque dice que se le ha preguntado demasiadas veces sobre el rol de Fuerza Popular y la lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, en su campaña, Diethell Columbus afirmó que no tiene problemas en responder que sí recibió respaldo por parte de ambos “en la misma proporción que los demás candidatos de las demás provincias y regiones”.

“Keiko ha tenido, por lo menos, nueve actividades conmigo. Desde el lanzamiento hasta actividades en las cuatro Limas. Todas ellas están registradas. Se suele entender que el líder del partido debe estar de arriba a abajo con el candidato y ese es un error, al menos para mí. El candidato es el que va a gobernar, no el líder del partido”, comentó.

Consultado sobre su futuro político, el postulante de Fuerza Popular indicó que estará “donde el destino haya visto que deba estar”, pues aseguró que su vocación es “servir al ciudadano, sea desde la situación ‘A’, ‘B’ o ‘C’”.

“Ojalá que el alcalde Muñoz considere nuestros proyectos. Te digo que seguiré sirviendo a mi país y a los vecinos de la capital. ¿Dónde? No lo sé todavía. Me voy a tomar una semana y luego veremos qué vamos a hacer”, sentenció.