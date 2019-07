Diez preguntas tras el anuncio de Martín Vizcarra para adelantar las elecciones

Algunos puntos a considerar a la espera de que el presidente Martín Vizcarra presente el proyecto que plantea el adelanto de las elecciones generales al 2020.

1) ¿La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, puede postular en caso siga bajo prisión preventiva?

Contra ella no hay ninguna sentencia condenatoria. La medida restrictiva que tiene es temporal: fue dictada como parte de una investigación preparatoria, no en un juicio. En su caso, las normas electorales no contemplan impedimento alguno. Bajo prisión preventiva, Gregorio Santos postuló al Gobierno Regional de Cajamarca en el 2014 (que ganó) y a la presidencia en el 2016.

2) ¿El presidente Martín Vizcarra puede buscar la reelección de darse las elecciones en el 2020?

El artículo 112 de la Constitución, tras su modificación en el 2000, señala que no hay reelección presidencial inmediata. En más de una ocasión, Vizcarra ha señalado que no buscará la reelección. Hay un proyecto de Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) que plantea precisar la prohibición para los vicepresidentes, aduciendo un “vacío normativo” al respecto.

3) ¿Qué pasará con los proyectos de reforma política aprobados por el pleno del Congreso?

Para Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Vizcarra puede promulgarlos, aunque “está en su cancha”. El mandatario cuestionó principalmente la iniciativa referida a la inmunidad parlamentaria para indicar que la cuestión de confianza solicitada fue “denegada en los hechos”. Otro camino sería observar los dictámenes.

4) ¿Los actuales congresistas pueden tentar la reelección si hay elecciones en el 2020?

En enero de este año se publicó la Ley 30906, que modificó la Constitución y prohibió la reelección inmediata de parlamentarios para un nuevo período. Esto fue aprobado por la ciudadanía en el referéndum de diciembre del 2018. Incluso si las elecciones fuesen en el 2021, como está actualmente previsto, los actuales legisladores no podrán buscar la reelección.

5) ¿Cuántos partidos políticos están inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas?

Actualmente hay 24 partidos de alcance nacional con inscripción vigente. Estos podrían presentar candidato a la presidencia y al Congreso en las próximas elecciones generales. El Partido Morado y Podemos por el Progreso del Perú son los de más reciente inscripción. Bajo las actuales normas, nueve de los 24 perderían su registro si no presentan candidato en los próximos comicios generales.

6) ¿Quién aprueba los mensajes a la nación del presidente, como el de ayer de Martín Vizcarra?

“Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros”, señala el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, referido a las funciones del mandatario en su calidad de jefe del Estado. Esta norma indica también que el presidente puede dirigir mensajes al Congreso en cualquier época, en forma personal y por escrito.

7) ¿Cuánto le costó al Estado el último referéndum realizado el 9 de diciembre del año pasado?

En octubre del 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió una partida adicional de S/124’246.646 en el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la cancillería para el financiamiento de la segunda vuelta electoral en 15 regiones y el referéndum.

8) ¿Los alcaldes, gobernadores o ministros podrían postular a la presidencia?

Los gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros y altos funcionarios estatales tendrían que renunciar a sus cargos seis meses antes de la fecha de la elección para postular, según la Ley Orgánica de Elecciones. Para los comicios generales del 2016, ese fue precisamente el plazo establecido por el JNE mediante una resolución, recordó el experto en temas electorales José Tello.

9) ¿Quiénes lideran las simpatías políticas de la ciudadanía en la actualidad?

De acuerdo con la encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos de julio, el 33% de peruanos dijo que no simpatiza con ningún político. El 13% respalda al alcalde de La Victoria, George Forsyth; el 9% a Keiko Fujimori; el 6% al primer ministro Salvador del Solar; el 5% al encarcelado exmilitar Antauro Humala; y el mismo porcentaje al alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

10) ¿Cuál es el porcentaje de popularidad del presidente Vizcarra y del Congreso?

Según El Comercio-Ipsos, la aprobación a la gestión de Martín Vizcarra pasó de 50% en junio a 44% en julio. Su desaprobación este mes es de 45%. En general, el Ejecutivo es aprobado por el 33% y desaprobado por el 54%. Por su parte, el Poder Legislativo tiene este mes un respaldo del 19% y un rechazo del 72%. En junio, la aceptación del Congreso era de 20%.