¿En qué se diferencian las resoluciones de detención contra Kuczynski y Fujimori?

A solo seis meses de la primera reclusión contra Keiko Fujimori, una orden de detención preliminar puso a su otrora rival político, Pedro Pablo Kuczynski, en el mismo lugar: la prefectura de Lima. El fiscal José Domingo Pérez solicitó la detención de ambos políticos en base a un conjunto de evidencias recopiladas hasta ese momento sobre su presunta participación en lavado de activos con la constructora Odebrecht.



En el caso de Fujimori la orden de detención preliminar –emitida en la primera parte de la investigación– fue revocada siete días después. Pero una vez formalizada la segunda etapa de la investigación, el juez Richard Concepción Carhuancho emitió la orden de prisión preventiva en su contra por 36 meses, en base a nuevas evidencias.



La actual situación de Kuczynski es comparable con la de la lideresa de Fuerza Popular: son los únicos políticos contra los que se solicitó la detención preliminar en la primera parte de la investigación. A entender de la justicia, su libertad ponía en riesgo la obtención de pruebas.



¿En qué se parecen y en qué se diferencian ambos casos? Este Diario consultó con penalistas especializados en el tema para analizar la argumentación presentada que justificó sus detenciones.



– La obstaculización de la justicia –

El allanamiento de los locales de Fuerza Popular en diciembre del 2017 es un hito clave. Según la fiscalía, Keiko Fujimori y los integrantes de su organización obstruyeron las diligencias hechas ese día. En videos difundidos a través de la prensa se observó a congresistas de Fuerza Popular discutiendo con el fiscal Pérez dentro de la oficina de Surco del partido naranja.



Además, la resolución reporta que Fujimori no concurre cabalmente a las citaciones cursadas por el Ministerio Público y se excusa sin acreditar documentadamente los motivos de su ausencia.



Resolución que ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori especificó los peligros de obstaculización. (Poder Judicial).

Esta exposición es más escueta en el caso de Kuczynski: se señala que el ex presidente trata de ocultar pruebas e influenciar en la ex contadora de Westfield Capital, Denise Hernández, sin detallar los hechos que llevan a hacer esta afirmación.



Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado la hipótesis sobre la presunta influencia de Kuczynski es seria y merece mayor investigación. Maldonado recuerda que cuando fue integrante de la Procuraduría Ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, Kuczynski, entonces Presidente del Consejo de Ministros, ejerció presión para menguar las indagaciones en el Caso Wiese que involucraron a Susana de la Puente.



“Una vez fui convocado a Palacio de Gobierno supuestamente por el presidente Toledo para darle cuenta de mi trabajo pero cuando llegué me llevaron a otra sala. Ahí estuve esperando hasta que entró el Presidente del Consejo de ministros con un papel en mano. Me lo tiró y me dijo ‘¿qué es esto?’. Ese papel era la fotocopia de un escrito nuestro en el caso Wiese. Ahí yo no vi a ninguna persona afable ni débil ni gringo simpático”, recuerda Maldonado.



– El peligro de fuga –

En el caso de Keiko Fujimori, la resolución señaló que la investigada no contaba con arraigo de calidad, pues si bien tenía domicilio, bajo alquiler, y familia en Perú, no tenía trabajo conocido. Además, resaltaron que desde 1994 en adelante, Fujimori había viajado al exterior en diversas ocasiones y tenía familia fuera del país.



Además, se señala que la experiencia indica que las organizaciones criminales –imputación hecha por la fiscalía al grupo encabezado por Keiko Fujimori– realizan estrategias para favorecer la fuga de sus integrantes.



Resolución contra Kuczynski señala escuetamente que ha tratado de influenciar en la contadora de Westfield. (Poder Judicial).

En cambio, en la resolución de Kuczynski se argumentó que había posibilidad de fuga, pues el investigado tenía solvencia económica –pese a que se le congelaron las cuentas– y su arraigo domiciliario es irregular, pues “está ligado a otros inmuebles”. Al igual que en el caso de Fujimori, se señaló que Kuczynski no tenía trabajo conocido.



Para el ex procurador Maldonado y el penalista Luis Lamas Puccio esta es la parte más débil de la resolución contra Kuczynski. El peso principal de la argumentación está en otro punto: la relación del investigado con los hechos imputados.



– Solidez del caso –

Maldonado señala que las premisas con las que se analiza la delincuencia de poder –término utilizado para definir a presuntas organizaciones que acceden a altos cargos públicos– no puede ser la misma que con la que evalúa otro tipo de criminalidad. “Tampoco seamos ingenuos, la justicia puede invocar una coerción de esa naturaleza para investigar hechos de gravedad”, sostiene.



Una vez detenido, Kuczynski publicó un mensaje en su cuenta de Twitter rechazando la medida en su contra, y señalando que se allanará a las investigaciones. En su oportunidad, Keiko Fujimori también escribió un mensaje quejándose de su detención y resaltando que estaba colaborando con la justicia.

Me allane absolutamente a todas las investigaciones.

Nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación.

Es un momento muy duro para mi pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país. (2/2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) April 10, 2019

Ambos abogados coinciden en señalar que la resolución contra Kuczynski documentó de forma más objetiva su participación en el presunto lavado de activos que la de Keiko Fujimori. La resolución hace referencia a pruebas sobre la configuración de las empresas, sus integrantes, su periodo de actividad, entre otros.



Para Lamas, en el caso de Keiko Fujimori se basa en una secuencia de hechos que la fiscalía tendrá que probar. “Lo de Fujimori era más artesanal. Lo de Kuczynski ha sido muy técnico, muy profesional, enraizado en transferencias y paraísos fiscales”, señala el penalista.



p. Keiko Sofía Fujimori Higuchi pic.twitter.com/AwSQPQiUmK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 10 de octubre de 2018

Los penalistas también coinciden en señalar que en el caso de Kuczynski está primando la condición de ex funcionario público y la alternancia con las actividades empresariales, a diferencia de Fujimori, quien encabezó una organización que intentó ganar la presidencia de la República.



Durante los próximos días la fiscalía tendrá la obligación de recoger evidencias que no ha podido obtener mientras Kuczynski estuvo en libertad. Esa información será esencial para pasar a la etapa de investigación preliminar y para posiblemente pedir una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario.