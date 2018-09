¿Es válido que el presidente Martín Vizcarra haya planteado la cuestión de confianza para aprobar las reformas constitucionales? Hicimos la pegunta a tres abogados constitucionalistas y sus respuestas mostraron diversas posturas sobre este tema.

Para Aníbal Quiroga no hay una coherencia lógica entre la cuestión de confianza y la búsqueda de la aprobación de las reformas. "Si al Gabinete le renuevan la confianza, no significará que haya un mecanismo jurídico por el cual las propuestas del presidente se aprueben tal cual sin debate, eso no existe", indicó.

El abogado manifestó que el mandatario está haciendo un mal uso de la cuestión de confianza. "Mal hace el mandatario, en una línea de confrontación, en tratar de mezclar la cuestión de confianza con la aprobación de las reformas".

Quiroga expresó que el jefe del Estado no entiende que él tiene iniciativa para plantear las leyes y las reformas constitucionales, pero quien las aprueba es el Congreso. "No puede decirle al Parlamento, aprueba lo que te he enviado o te cierro”, acotó.

En tanto, Natale Amprimo señaló que la cuestión de confianza solo procede para la aprobación de las políticas de gobierno, no para los proyectos de reforma constitucional.

"El presidente con una visión política no constitucional quiere capitalizar la indignación de la población por los audios que hemos escuchado, pero para esa materia no está prevista la cuestión de confianza", expresó.

Amprimo dice que se tiene que respetar la separación de poderes y que en el tema de reforma constitucional el presidente ya presentó la iniciativa legislativa y ahora le toca al Congreso definir su aprobación. "Está desnaturalizando la figura constitucional con un afán de generar réditos políticos", indicó.

Sin embargo, para el ex presidente del Tribunal Constitucional César Landa Martín Vizcarra está haciendo un adecuado uso de esa herramienta contemplada en la Carta Magna. "La Constitución está para cumplirse y esa herramienta está prevista en ella, nadie puede decir que lo que está planteando el presidente es inconstitucional", aseveró.

El abogado considera que al mandatario le corresponde plantearla para hacer la reforma urgente contra la corrupción que la ciudadanía está reclamando. "Si el Parlamento se niega a hacer esta tarea urgente, el presidente puede hacer uso de este instrumento constitucional y, ante esa situación, el Legislativo tomará la decisión que corresponda", añadió.

¿Ya hay una primera confianza negada?

Las opiniones de los especialistas constitucionalistas también difirieron en torno a si se puede considerar la censura al Gabinete Zavala como una primera confianza negada en el eventual caso de que Martín Vizcarra decida disolver el Congreso si le niegan la confianza a Gabinete Villanueva.

Como Vizcarra fue electo con una plancha para un gobierno de cinco años, para Landa el derribo del Gabinete Zavala cuenta como una primera censura. "La Constitución no habla del presidente sino del gobierno y los gobiernos duran cinco años", dice.

Landa indica que el Congreso dio una norma para que la primera censura no fuese tomada en cuenta como una primera negación de confianza y que el Tribunal Constitucional está por pronunciarse sobre ella.

Añadió que si le dieran la razón no aplicaría para la primera censura. "Las leyes no son retroactivas. Esa regla se debería aplicar a partir del 2021 cuando haya un nuevo gobierno, no para atrás", afirma.

En cambio, para Quiroga, el caso de Zavala no cuenta para disolver el Parlamento. "El presidente puede disolver el Congreso cuando este le niega la confianza dos veces a los gabinetes que ha nombrado. A Fernando Zavala lo nombró Pedro Pablo Kuczynski y a César Villanueva, Martín Vizcarra. Son dos presidentes diferentes", comentó.

Añadió que hasta ahora el Congreso le ha dado la confianza a Villanueva cuando tomó la posición como jefe de Gabinete. "Si ahora no se la dan, sería la primera vez que le nieguen la confianza", acotó.

Para Amprimo la censura del Gabinete Zavala tampoco cuenta como una primera negación de confianza. "Las negaciones de confianza que valen son las que tienen que ver con la política general o con medidas propias de la gestión del Ejecutivo y no estamos ante eso", sostuvo.

"La primera cuestión de confianza que fue planteada por Kuczynski se planteó con un afán de impedir la censura a un ministro y para eso no está la cuestión de confianza", manifestó.