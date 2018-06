Difunden audios en torno a inscripción de partido de José Luna

Varios audios buscarían probar que se intentó favorecer al partido Podemos Perú, liderado por el ex congresista José Luna Gálvez, de cara a facilitar su inscripción como organización política.

El mencionado material ha sido registrado por Yorlank Arenas Oviedo, quien hasta hace una semana se desempeñaba como jefe del área de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El programa dominical “Cuarto Poder” reveló las grabaciones realizadas por Arenas en las que se oye la preocupación de funcionarios de medio y alto nivel de la institución por la celeridad del trámite de verificación de las firmas entregadas por Podemos Perú.

El 6 de diciembre del 2017, ingresó a la ONPE el segundo lote de firmas del partido de José Luna Gálvez. Yorlank Arenas era el encargado de recibir las cajas con los planillones, además de comprobar que se cumplieran todos los requisitos antes de que otras áreas procedieran a la verificación de firmas.

Al día siguiente, recibió la llamada de Rosa Terrones, jefa de área de Archivo Electoral y Verificación de Firmas de la ONPE, quien le ofreció ayuda adicional para que el trabajo sea realizado con rapidez.

Luego, el 8 de diciembre, Yorlank Arenas recibió la llamada del Subgerente de Verificación de la ONPE, Juan Phang, quien también ofreció colaborar para que se agilice el trámite.

“Nosotros normalmente trabajamos sábado. [Buscamos] intentar llegar al día martes como me ha pedido mi jefe, ¿no? Porque no es solo un pedido de mi jefe, sino por la coyuntura actual, ¿no? Ellos quieren participar en las regionales y municipales, pero si no completan con este lote… Con este lote aparentemente podrían llegar a su mínimo requerido”, se oye decir a Phang en la grabación registrada por Arenas.

Actualmente, Arenas enfrenta dos procesos administrativos y se encuentra suspendido. Sin embargo, ha dejado por escrito algunas de las irregularidades que se hallaron durante el proceso de inscripción de Podemos Perú.

La ex gerenta de Asuntos Legales de la ONPE, Susana Guerrero, denunció en mayo pasado presuntas irregularidades y un trato preferente para el partido del ex congresista José Luna Gálvez.

“Hasta donde yo sé, es la primera vez en la que se demuestra un caso de profundo interés de acelerar el trámite. Es por eso que Yorlank se ve obligado a grabar, porque nadie le iba a creer. Ese es el recurso al que tenemos que recurrir”, señala Susana Guerrero en torno al tema.