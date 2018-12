¿Qué dijo Edwin Oviedo sobre su relación con Hinostroza y Camayo?

El Comercio entrevistó hace dos días al hoy detenido presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, sobre el pedido de prisión preventiva que afronta por el caso de los Wachiturros y también le preguntó sobre su relación con el ex juez supremo César Hinostroza, detenido a España, y el empresario Antonio Camayo, investigados por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

En julio de este año salieron a la luz los CNM audios que mostraron irregularidades en el sistema de administración de justicia. Este escándalo alcanzó Edwin Oviedo.

Ahora el empresario deberá responder por las dádivas que habría entregado al ex juez supremo César Hinostroza a cambio de favores judiciales, según la tesis fiscal y testimonios de colaboradores eficaces.

Aquí parte de la entrevista

¿Usted sabe quién es el colaborador eficaz?

No sé quién es, prefiero no especular. […] Hay una declaración del colaborador eficaz que, aproximadamente en el mes de agosto, dice algunas imputaciones contra mí que son falsas. Yo salgo y aclaro eso. Digo por qué razón son falsas. Resulta que en septiembre el colaborador eficaz cambia de versión. Por eso yo tengo que tener cuidado que declaro y que no porque veo que mis declaraciones las usa y luego cambia de versión. […] Al cambiar de versión debería ser invalidado para ser aspirante a ser colaborador eficaz. Por su puesto que me ratifiqué en mi denuncia contra este colaborador eficaz.

¿Cuándo conoce exactamente al ex juez César Hinostroza?

En el año 2015, cuando asumo la Federación Peruana de Fútbol, había algunos eventos dentro del entrenamiento de las selecciones menores, inferiores o mayores. No recuerdo exactamente pero cuando viene gente a ver los partidos amistosos dentro de la Videna [Villa Deportiva Nacional] me lo presentan.

¿Quién se lo presenta?

Prefiero mantener el nombre y lo diré en su momento cuando me citen. Me lo presentan y no sabía quién era. Primera vez que lo veía y como todos me felicitaban, [me decían] que bueno que asumiste. […] Me lo presentó como a un señor juez del Callao. La verdad es que tanta gente venía, autoridades y todo. Fue de esa forma circunstancial como lo conocí.

¿Cómo deviene eso al punto que intercambian llamadas telefónicas y encuentros?

Bueno. A mi amigo [Antonio] Camayo lo conocí hace 30 años y lo vuelvo a ver estando en la federación, no recuerdo exactamente la fecha, a mitad de año más o menos. Conversamos de muchas cosas, pero el año 2017 aproximadamente, luego de clasificar al mundial, en una reunión social en la casa de Camayo. Voy y encontré algunas personalidades, empresarios, y ahí volví a ver al señor Hinostroza. Y nos saludamos.

¿Del 2015 al 2017 hasta esa reunión no lo volvió a ver?

No lo volvía a ver.

¿Ni conversaron?

No recuerdo. Es posible que haya conversado en algún momento de repente. No recuerdo. Cuando uno es presidente de la Federación puedes coincidir en algún lugar, pero nada trascendental. Lo que quiero decir es que si puede haber conversaciones. Pero lo que dice el señor Camayo es que yo lo busqué para que me presente al señor Hinostroza porque yo necesitaba una ayuda. Eso es totalmente falso. Miente este colaborador eficaz cuando dice esto. Yo ya lo conocía, no necesitaba yo buscar a mi amigo Camayo para que me lo presente porque fue circunstancial.

¿Camayo sigue siendo su amigo?

Yo lamento que está pasando. Lamento que esté pasando esos momentos difíciles el señor Camayo, pero también lamento esos momentos en que conocí muchas personas, todos me invitaban, me pedían conocer cómo era el trámite de las entradas. Eran consultas, comentarios que te hacían a diario.

¿Usted puede afirmar que no le ha dado ningún beneficio al señor Hinostroza como Federación Peruana de Fútbol o como Edwin Oviedo?

Categóricamente te confirmo que nunca le dí entradas, ni como Edwin Oviedo, ni como Federación Peruana de Fútbol.

¿A través de terceros?

Menos. Lo que nosotros hacemos es la Federación la que entrega entradas a las instituciones del país. Desde hace muchos años que se entrega a todas las instituciones. Por decir, entregamos al Poder Judicial, al IPD, a los clubes, a los ministerios, a la Fiscalía de la Nación.

Usted dice que por esa línea le llegó entradas a Hinostroza…

No lo sé. Es posible. Entregamos a instituciones. […] Se le entregaba a quienes presidian las instituciones. Eso no lo entrega Edwin Oviedo, sino el área de comunicaciones. Esas entradas han sucedido pero nunca directamente al señor Hinostroza.

Todas estas investigaciones, como Wachiturros, tienen impacto en su cargo como presidente de la federación. ¿No ha pensado en renunciar al cargo?

Yo me considero totalmente inocente. No hay una sola prueba que pueda decir que soy responsable. Segundo, si todas las personas que están investigadas en el Ministerio Público deberían dejar un cargo o dejar de trabajar sería injusto porque una investigación no te hace culpable.