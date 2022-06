El pleno del Congreso decide este jueves la permanencia o salida del ministro del Interior, Dimitri Senmache, del Gabinete de Aníbal Torres. En caso se alcancen al menos 66 votos a favor, el titular del sector sería el cuarto integrante del Ejecutivo en ser censurado por el Parlamento, tal como ocurrió con Carlos Gallardo (Educación), Hernán Condori (Salud) y Betssy Chávez (Trabajo).

La moción de censura, promovida por la bancada de Fuerza Popular, sumó 35 votos para su presentación con las adhesiones de congresistas de oposición de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), y algunos integrantes de Acción Popular y Somos Perú.

Este miércoles, voceros e integrantes de los bloques comentaron a El Comercio cuál es el ánimo en sus grupos parlamentarios, respecto a si apoyarán o no con sus votos esta censura en contra del ministro Senmache. De acuerdo con el sondeo, la medida sería respaldada con al menos 54 adhesiones a favor.

A favor de la censura

Eduardo Salhuana, vocero APP, confirmó a este Diario que su bancada apoyará en bloque la censura. La razón principal, dijo, es porque consideran que el ministro debe asumir la responsabilidad política por la fuga del exministro Juan Silva, para quien se dictó una orden de detención preliminar por el Caso Puente Tarata.

“Con la precisión que hizo la fiscalía sobre la videovigilancia, creemos que el Ministerio del Interior no tomó las medidas del caso. No pedimos resultados espectaculares, pero en un caso en la que la mirada de la opinión pública está centrada porque involucra al propio presidente de la República, la captura tendría una repercusión en el escenario político. Creemos que debió darle la mayor diligencia y eso no hubo y acarrea una responsabilidad del tipo político”, dijo Salhuana.

Fuera Popular, Avanza País y Renovación Popular, bancadas que también respaldaron la moción de censura para su presentación, apoyarán en bloque esta medida.

Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, comentó que han decidido apoyar la censura y esta decisión no variará. “Normalmente en ese tipo [de mociones] votamos en bloque”, agregó.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, indicó que el apoyo en bloque ha sido un acuerdo de bancada y confía en que llegarán a los votos necesarios. Castillo también defendió que se decida una censura aunque Senmache no haya sido interpelado previamente. “Los procedimientos parlamentarios no nos impiden ir directamente con una censura. Fue invitado y brindó explicaciones que no convencieron”, añadió.

Diego Bazán, congresista de Avanza País, comentó que el principal motivo para apoyar como grupo la moción es la fuga del exministro Silva. “Ha tenido varios días para actuar como titular del pliego, pero al parecer no hay voluntad y esa responsabilidad ha conducido a la censura”, comentó.

Apoyo dividido

En Somos Perú, por el contrario, el apoyo a la censura sería una decisión dividida, de acuerdo con lo adelantado por su vocero José Jerí.

“La postura mayoritaria que tomamos como acuerdo es no apoyar la censura. Están evaluando su voto, no lo han definido. Pero como partido hemos acordado darle por lo menos un mes [de gestión al ministro]”, indicó Jerí. Consideró también que se debe dar un plazo al ministro Senmache para presentar resultados. De acuerdo con el portavoz, solo un integrante de Somos Perú respaldará la censura.

Kira Alcarraz, congresista de Somos Perú y quien también firmó la moción de censura presentada el jueves pasada, señaló a El Comercio que se reafirma en dar su voto a favor de la salida de Senmache.

“Voy a mantener mi postura. No está capacitado para estar en el cargo, hemos visto que, lamentablemente, no se ha hecho nada [respecto a Silva] y hasta el día de hoy. Es responsable de lo que está sucediendo”, coincidió respecto a la responsabilidad política del ministro.

Asimismo, en Acción Popular la bancada aún no ha dialogado respecto a cuál será la posición como grupo respecto a la censura de Senmache. Una congresista del bloque, Karol Paredes, se adhirió a la presentación de esta moción y su colega de bancada, José Arriola, dijo a El Comercio que votará a favor de la misma. “Definitivamente. Hay una mayoría [en la bancada], por lo menos simple, de apoyar la censura. Si hubiese uno o dos que se sienten aún ilusionados con el gobierno, serán los menos”, comentó Arriola.

Bloques oficialistas

En los sectores oficialistas, el vocero de la bancada Perú Democrático, Carlos Zeballos, dijo a El Comercio que “de manera personal, sí apoyaría” la censura. Sin embargo, el bloque aún no ha dialogado respecto a cuál sería la posición del grupo, que es integrado también por la exministra Betssy Chávez.

Zeballos comentó que apoyaría esta moción porque considera que las personas que no han sido ubicadas y son requeridas por la justicia deben ser capturadas.

“Deberían estar [capturados], por lo menos uno de ellos. Se debe transparentar todo, sería más transparente [lo que Castillo dice] si uno de ellos empieza a decir las cosas tal cual han sido”, expresó.

Pero remarcó que se debió presentar primero una interpelación a Senmache para absolver las preguntas que tienen sobre el sector y la captura del exministro Silva, el sobrino del presidente Castillo Fray Vásquez y de Bruno Pacheco. Por ello, considera que la censura podría no tener éxito si se solicita previamente una interpelación.

El congresista Edgar Tello, del Bloque Magisterial, dijo que aunque su bloque no ha dialogado sobre la censura, personalmente no apoyará la medida. “Es muy prematuro no dejar trabajar al ministro del Interior”, consideró

Proyección preliminar de votos

Bancada Número de integrantes Proyección de votos Fuerza Popular 24 24 APP 14 14 Avanza País 10 10 Renovación Popular 9 9 Acción Popular 15 2 (Karol Paredes y José Arriola) Perú Democrático 7 1 (Carlos Zeballos) Somos Perú 5 1 (Kira Alcarraz) TOTAL: 84 61

Intentamos comunicarnos con las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Perú Bicentenario y Podemos Perú, pero no obtuvimos respuesta.