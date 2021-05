La candidata a la vicepresidencia de Perú Libre Dina Boluarte le indicó al periodista Fernando del Rincón, en una entrevista con CNN en Español, que no puede preguntarle por lo afirmado por el candidato presidencial de su partido, Pedro Castillo, respecto a un posible cierre del Congreso de la República.

Consideró que el Poder Legislativo debe trabajar “coordinadamente por la sociedad peruana” y descartó su disolución.

“Necesitamos un Congreso que trabaje en aras de las necesidades de la sociedad peruana y que coordine de manera positiva con el Ejecutivo para que ambos poderes del Estado podamos trabajar de manera coordinada para poder afrontar las necesidades múltiples que tiene la población peruana”, sostuvo.

“Yo le estoy respondiendo por mis declaraciones. [¿No está de acuerdo con Pedro Castillo?] No, pero en todo caso si me pregunta si Pedro Castillo ha dicho y yo le respondo, pero no puede preguntarme por lo que digo y no puede preguntarme por lo que dice Pedro Castillo, no habría coherencia en su pregunta”, señaló.

En otro momento, Boluarte indicó que se buscan “tergiversar” las declaraciones de Pedro Castillo y lamentó que existe una “inequidad” en la campaña porque “estamos caminando contra todo el sistema”.

“Se están buscando tergiversar las declaraciones, no queremos un Congreso obstruccionista como el que se tuvo con la señora Keiko que se encargó de blindar a corruptos. Siempre tiene esta forma de trabajar, obstruccionista. No queremos un Congreso de ese tipo, pero en ningún momento he dicho que nosotros vamos a cerrar el Congreso”, manifestó.

