La presidenta de la república, Dina Boluarte, aseguró este jueves que algunas voces buscan aprovechar la inseguridad ciudadana con fines políticos. “Estamos actuando, no estamos de brazos cruzados. Aquellas voces que quieren usar el tema de la inseguridad, tienen otros propósitos políticos”, manifestó.

Las declaraciones se dieron durante una nueva sesión del llamado “cuarto de guerra”, realizada en Palacio de Gobierno. En esta reunión participaron altos mandos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y ministros de Estado.

Boluarte indicó que el Gobierno está dando respuesta a la crisis de seguridad desde todos los frentes. “Estamos actuando, no estamos de brazos cruzados. Aquellas voces que quieren usar el tema de la inseguridad tienen otros propósitos políticos, pero a los que sí realmente reclaman y con justa razón, yo estoy con ustedes. Estamos dando la respuesta desde el gobierno y seguiremos en esa misma línea, en ese mismo compromiso en nuestro gobierno. Estamos trabajando desde todos los frentes”, señaló.

La mandataria también pidió comprensión a la ciudadanía. “Entendemos la urgencia de la población. Créanme que yo soy parte de ustedes. Soy provinciana, como muchos limeños que estamos aquí en Lima”, dijo.

En otro momento, Boluarte se refirió al impacto de la violencia en el país. “No soy ajena a ese dolor, a esa preocupación. Lo siento aquí en el corazón y lo digo de sentimiento natural, porque no estoy fingiendo. Estamos trabajando para encontrar la solución”, expresó.

Finalmente, anunció que se intensificará el accionar policial en la capital. “A nuestra Policía Nacional le pondremos mayor rigurosidad. Hemos hecho operativos. No estoy desconfiando de la Policía, sino que vamos a afianzar más el trabajo. No habrá zona en la capital que no sea peinada por nuestra Policía Nacional”, sostuvo.