Conforme a los criterios de Saber más

Llega apresurada, como todo lo es por estos días en su campaña, de una ceremonia en el cerro San Cristóbal a la que asistió en nombre de Pedro Castillo. Es la vocera favorita del castillismo, una suerte de policía buena; por contraste a varios correligionarios mal encarados con el sistema. Va a abrir el debate de hoy en materia de reforma del estado, pero no quiere soltar prenda, por estrategia o porque está cocinando su intervención. Es abogada y lleva 17 años trabajando en el Reniec, donde pidió licencia sin goce de haber.

—Ha tenido la suerte de estar en una institución eficiente. ¿Sabe que, si ganan, lo que va a encontrar es un monstruo con muchas trabas?

Así es. Soy consciente de eso.

—¿Es miembro de la comisión política o como le llamen a la instancia donde toman decisiones de campaña?

El partido Perú Libre es tan democrático que nos hemos repartido las tareas. No hay una cúpula que determine las cosas, trabajamos por sectores. A mi me ha tocado, con un grupo de compañeros, Lima. En la primera vuelta estuvimos apoyando la campaña nacional de Pedro Castillo porque no pude ser candidata al Congreso.

—¿No pudo o no quiso?

Estaba yendo con el número 2 de Lima y la personera legal, al momento de inscribir la fórmula presidencial, presentó el documento de la licencia del Reniec, pero no lo presentó para la candidatura al Congreso. El JEE dio dos días para subsanar, luego nos dijeron que lo hicimos fuera de hora. Apelamos al JNE y no nos dieron la razón. Sin embargo, en las mismas condiciones que yo, a la señora [Lucía] Ledesma del PPC le permitieron ser candidata. Allí ha habido discriminación hacia mí.

—¿Ahora que ha asumido tareas de vocera, tiene una relación estrecha con Pedro Castillo y con Vladimir Cerrón?

Con el profesor Castillo estamos en comunicación constante porque asumimos tareas de manera repartida. Él está en el interior del Perú y yo aquí en Lima, estamos comunicándonos frecuentemente. Con el Dr. Vladimir Cerrón no es fluida la comunicación, porque es el secretario general del partido.

—Asumo que lo conoció primero a él porque fue candidata de su partido para la alcaldía de Surquillo en el 2018 y luego al congreso complementario en el 2020.

Sí, yo llego a Perú Libertario [así se llamó antes Perú Libre] en el afán de querer servir a mi distrito, un patito feo entre los vecinos de Miraflores, San Isidro, San Borja. Compramos un kit electoral para inscribir un movimiento pero se dio la reforma electoral que impedía participar a movimientos locales. Nos buscaron varios partidos, y nos dijeron de un partido [Perú Libertario] donde iba a estar [Ricardo] Belmont de candidato.

—¿Eso la animó o desanimó?

En cierta medida nos animó porque tenía su movimiento Obras y su radio.

—¿Y la anima que Castillo haya hablado con él y barajado la posibilidad de que sea primer ministro?

No conozco esa comunicación. Lo que puedo decir es que para esta contienda electoral el partido lo invitó para que sea candidato al Congreso y él dijo ‘no, mejor me voy con UPP’.

—¿Cuando conoció a Cerrón era una mujer de izquierda?

Soy una mujer provinciana y siempre he estado del lado de las cosas justas y de la verdad. No de un tema ideológico de izquierda. Nunca he militado en ningún partido de izquierda, pero desde chiquita, cuando mis profesores estaban en huelga de hambre, los apoyaba.

—¿Tiene simpatía por el marxismo leninismo?

Me podría identificar como una persona de izquierda, pero no de esa ideología cerrada o cosas por el estilo; por el tema de querer servir a mi pueblo de manera justa y transparente.

—¿Cómo conoció a Castillo?

En esta campaña. Nos dijeron que iba a ser el candidato a la presidencia. Cuando nos conocimos cara a cara, pude notar que era una persona bien noble.

—¿Ya se había decidido que usted sería candidata a vicepresidenta?

Sí, siempre voy a decir que Perú Libre es el único partido decente que me pudo acoger sin cobrarme un solo sol para ser candidata. Decidí quedarme allí y en las elecciones complementarias para el Congreso, las bases dijeron ‘que la doctora Dina vaya de candidata’.

En la presentación de la plancha presidencial, en el 2020, Boluarte se enlazó a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón (inhabilitado por sentencia firme para ejercer un cargo público) y el hoy congresista electo Guido Bellido.

—¿La ideología de Cerrón le planteaba alguna distancia?

Ninguna, porque en el partido hablamos del programa como tal, no en un sentido ideológico. En las reuniones que teníamos veíamos cómo prepararnos para la campaña, cómo formar los comités de bases.

—¿Está claro que el plan de gobierno inscrito antes de la campaña ya no vale?

Creo que hay principios rectores en ese ideario, como le llamamos. Ahí se establece bien claro el 10% para educación.

—Pero eso no está en el Plan Bicentenario.

Pero son como matrices que tenemos porque, de llegar al gobierno, tenemos que dar ese 10% a la educación, porque no podemos tener un país ignorante en este siglo.

—Seamos realistas, ¿porqué ponerse la camisa de fuerza de una cifra que no se va a lograr, si hablamos de 10% del PBI?

De manera progresiva hasta el 2026 queremos dejar a la educación con ese porcentaje y no es tan complejo atender esa situación. Hay que exigir a los empresarios que no pagan sus impuestos, hay que conversar con las empresas transnacionales para que no se lleven toda la riqueza del país, ese 70% no puede salir todo. Tiene que haber solidaridad con el desarrollo del pueblo peruano.

—Aumentar los impuestos…

No, aumentar no he dicho, sino que paguen sus impuestos porque hay empresarios que no están pagando. Hay que conversar con ellos para que se lleven un 30% de utilidades y nos dejen el resto. De allí sale el presupuesto para cumplir con la educación.

—Estaba enumerando, en algunos casos hablan de aumentar impuestos, en otros de combatir la evasión y la elusión.

No estamos hablando de aumentar impuestos, le voy a agradecer. Hemos dicho que las empresas que no están pagando sus impuestos que paguen. Si usted y yo pagamos nuestros impuestos, porqué no ellos.

—En el Plan Bicentenario ponen ejemplos de aumento de impuestos condicionado a las ganancias.

Exacto, eso sí es correcto.

—¿Los aportes recogidos de Nuevo Perú [partido de Verónika Mendoza] fueron importantes en el plan?

No sé qué tan importantes. En esta segunda vuelta nos han tocado las puertas todos los sectores, organizaciones, colegios, empresarios.

—¿Se ha reunido Castillo con la Confiep, con la Sociedad de Minería?

Sí, el profesor Castillo y por mi lado también nos hemos reunido con varios sectores empresariales. Inclusive, ahorita tenemos una invitación para podernos reunir con la cámara de comercio peruana en Estados Unidos que nos están brindando todito su apoyo, bienvenidos.

—¿Cuál es el nombre exacto de la organización?

En este momento no se lo podría decir, pero hay una invitación formal por escrito.

—¿Podría concretarse un viaje relámpago del profesor Castillo?

Estamos conversando con el profesor Pedro. Hay una agenda de campaña, el domingo [hoy] es el debate y yo estoy viajando el lunes a Piura.

—¿Con Nuevo Perú se ha llegado a un acuerdo político? ¿Podrían tener ministros en el gobierno?

Se ha reunido el profesor castillo con Verónika Mendoza. Como ha dicho él, aquí no hay repartijas, el apoyo es de manera sincera.

—No hay que ponerle esos adjetivos a una alianza.

Lo digo tal cual lo ha dicho el profesor Castillo. La palabra repartija no suena bonita, pero no hay un acuerdo en esos términos de entregar ministerios a nadie.

—¿Sabía que Castillo había conversado con Miguel del Castillo para que colaborara en elaborar un plan?

Hablé sobre ese tema con el profesor y me dijo “doctora, así como han venido tantas organizaciones y nos han traído planes y proyectos terminados, no solamente este señor, y he dicho ‘ok, gracias; ok, gracias’”. Miguel del Castillo no sé porque salió a la prensa pero ya el tiempo determinó que era un aporte más. Si lo tomamos en cuenta, bien; sino lo tomamos en cuenta, también.

Entrevista a Dina Boluarte Alta

—¿Han conversado sobre el incidente de maltrato a periodistas y cómo las declaraciones de Castillo pudieron haber alentado eso?

No he conversado al respecto pero sí he visto las declaraciones del profesor pidiendo calma a los simpatizantes. Pero, también, esto lo digo pensando en voz alta, pueden estar poniendo infiltrados que quieran provocar este tipo de problemas; porque ya en nuestro local de paseo Colón nos han venido a agredir y fue gente de la Sra. Keiko con polos y banderas negras, y eso como consecuencia de que [Rafael] López Aliaga amenazó de muerte a Pedro Castillo. Si ha sido la situación de parte de militantes o simpatizantes nuestros, les damos las disculpas a la prensa porque Perú Libre no es un partido violentista ni que genere violencia.

—A los militantes a veces es difícil controlarlos, pero las declaraciones de Castillo son impulsivas o se desdice, como cuando dijo que desaparecería la Defensoría.

Conversamos y ya se ha corregido esa situación. A veces, cuando da sus discursos, por la misma emoción del discurso no termina las frases. Cuando dijo lo de la Defensoría del Pueblo, era en el contexto de una nueva constitución. Si el pueblo en el referéndum acepta que vayamos a una asamblea constituyente, ahí se verá que la Defensoría tiene que estar atenta a las necesidades del pueblo como cuando estaba el defensor Jorge Santisteban de Noriega.

—Se notó violencia contra las instituciones.

No, el profesor no terminó su frase, era en el contexto de una nueva constitución.

—Si son gobierno, se da cuenta de que la esperanza en una nueva constitución puede distraerlos de afrontar la realidad inmediata con decisiones desde el poder.

Somos conscientes de lo complejo de las necesidades del Perú. En esta campaña que venimos andando duele ver a nuestros hermanos sin agua, sin electricidad, sin veredas.

—¿Para ello se necesita una nueva constitución?

No, me refería a las tareas urgentes que resolver. La otra tarea urgente es la vacuna. Hay que ver qué cantidad de vacunas el presidente Sagasti está tramitando

—Ya lo sabemos, alrededor de 60 millones.

Es lo que dice, pero la mejor forma es mirando los contratos, con fechas ciertas; de buenas palabras esta empedrado el universo. Hay que asegurar que el 100% de la población peruana esté vacunada a fines de diciembre.

—Aún no hay vacuna para todas las edades.

En Estados Unidos y el Reino Unido ya se está vacunando a menores de 18 años. Hay que investigar para poder vacunar a los niños y que retornen a sus centros de estudios.

—¿Creen que a pesar de la pandemia deben reiniciarse las clases escolares?

Habría que coordinar con los profesionales de salud y expertos en este tema porque hay mucho abandono escolar. No muchos tienen las tablets y si las tienen, no tienen internet.

—Respecto a la nueva constitución, ¿lo ideal para ustedes es que haya una asamblea constituyente que corra paralela al Congreso, porque no pueden disolverlo; o que este se convierta en constituyente?

Hay hasta 3 alternativas: la vía del referéndum, través del Congreso o del Ejecutivo por insistencia. Pero nosotros preferimos en una sociedad democrática proponer al pueblo las alternativas.

—Entonces, podrían ser dos preguntas en el referéndum. ¿Quieren una nueva constitución y quieren que haya asamblea o el propio congreso sea constituyente?

En su momento vamos a evaluarlo. Lo cierto es que la nueva constitución, como dijo el profesor Castillo, tenga olor, color y sabor a pueblo. Y lo que es más importante, es que la constitución no sea fábrica para la corrupción. La constitución del 93 tiene todas las bases para la corrupción.

—¿Tienen un plan B si en el referéndum gana el no a una nueva constitución?

No, vamos a obedecer lo que el pueblo diga. Bien dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Más allá de lo que pueda suceder con un referéndum o no, este Congreso que está de salida está cambiando artículos de la Constitución; al parecer están allanando la vía para que la señora Keiko tenga impunidad, porque la fiscalía pide 30 años de prisión para ella. Es el único país, el Perú, en el que una señora que está presa en Santa Mónica, por el tema de Covid, la sacan para que sea candidata a presidenta, es para Ripley.

—Respecto a la impunidad, ¿es consciente de la situación que atraviesa el líder de Perú Libre?

Él no es congresista y no tiene impunidad ni inmunidad ni nada.

—¿Es consciente de que su situación podría provocar que los congresistas más afines a él defiendan una agenda de impunidad?

No, en absoluto. Estamos yendo a servir a nuestro pueblo, no al líder de un partido político ni de otro partido político, porque no vamos a blindar a nadie absolutamente.

—¿Se ha reunido con los congresistas electos?

Con algunos, sí nos hemos reunido.

—Hay un grupo de profesores que suponemos son invitados de Castillo.

Sí, claro, hay profesores, hay invitados del partido y militantes del partido.

—El Congreso se ha vuelto muy impredecible y las bancadas se dividen.

Sabemos que tenemos una mayoría, 37 congresistas, que también es una minoría porque hay que concertar con las demás bancadas, y lo único que esperamos como partido es que la sumatoria de las bancadas sea una bancada madura, honesta, responsable.

—¿Tiene una idea de cuáles otras bancadas serían sus aliadas?

Sí, con la bancada de Juntos Por el Perú, estamos contando con ellos. He tenido una conversación con congresistas electos de Acción Popular, se van a ir sumando de otras bancadas, incluso de la Sra. Keiko, tanto que dice ‘el Perú, el Perú’, hoy es el momento de que se ponga…

—¿La camiseta?

(Sonríe)

—¿Y porque no se la ponen ustedes, si es un símbolo de todos?

Creo que la blanquirroja ha salido de las fronteras de los partidos. Cada que el Perú jugaba yo me ponía mi camiseta del 9 de Paolo Guerrero y salía.

—Su candidato usa el símbolo de la marca Perú.

Sí, la camiseta es otro símbolo totalmente diferente porque creo que si queremos hablar de unidad y la camiseta se va a parcializar con un partido político ya no estamos hablando de unidad y se estaría rompiendo esa emoción que los peruanos sentimos con la blanquirroja.

Boluarte se refirió al uso de símbolos patrios no oficiales, como la camiseta de la selección en Keiko Fujimori, y el logo de la marca Perú en su líder Pedro Castillo. (Foto: César Campos / @photo.gec)

—¿Sintió en el video de los seleccionados que estaban a favor de Keiko?

Obviamente, era un mensaje que para los que tenemos dos dedos de frente, era clara la parcialización. Por eso, hemos dicho al día siguiente que el color ya no era blanquirrojo sino naranja.

—Volvamos a sus planes. El realismo de un plan de gobierno se puede probar con nombres de proyectos. No los veo en su plan. ¿Me podría nombrar algunos?

No hemos conversado en específico de un proyecto o dos, porque hay muchos proyectos que están trabados en gobiernos regionales.

—¿Podría mencionar un proyecto minero?

No le podría decir en este momento, porque tampoco estoy recordando uno, pero sí tenemos toda la voluntad de querer destrabar estos proyectos y que se enrumbe el desarrollo de la patria.

—Keiko Fujimori propone que el 40% del canon vaya en asignación directa a la población.

Habría que evaluar eso. Me da la impresión de que es un ofrecimiento populista. Lo cierto es que las empresas mineras deben pagar los impuestos que están dejando de pagar. Sentémonos todos para poder concertar.

—Sagasti mencionó en su último mensaje a la autopista central. ¿Ustedes abrazarían ese proyecto?

Por supuesto, ya el profesor Castillo ha dicho que lo que este gobierno está haciendo bien, vamos a continuarlo y mejorarlo. No va a haber borrón y cuenta nueva como lo que ocurre de manera egoísta con cálculo político, como fue el tren eléctrico que empezó con todos los errores y robos de García pero no se continuó [por Fujimori]. ¿Quién se perjudicó? No Alan García, sino el pueblo limeño. Las buenas obras hay que continuarlas con cariño y seguir para adelante.

—¿Va a participar en el Ejecutivo si llegan al poder?

No estamos conversando todavía sobre ningún cargo de gobierno. Ahorita estamos en campaña y toda nuestra atención está en ganar las elecciones.

—¿Cabe la posibilidad de que haya ministros de otros partidos?

No está descartado. Vamos a hacer un llamado a todos los sectores, porque todos tenemos el compromiso de sacar al Perú de la crisis en que se encuentra.

—¿Habrá anuncios de proyectos específicos para los primeros 100 días?

Hay urgencias que atender en los primeros 100 días, como que nadie más se muera por el Covid. 100 días se pasan volando y cada ministerio se estará abocando a su tarea. Pero lo primero es la salud.

—¿Han hablado de la estabilidad macroeconómica y de la autonomía del BCR?

No vamos a quitar autonomía a ninguna institución del estado. Eso es lo que está diciendo la ‘señora K’ a través de sus mensajes terroríficos en esos paneles que ha colgado.

—¿Cree que lo ha hecho ella? Eso iría en su contra.

Es ella porque ella nos acusa de comunistas y dice que con el comunismo solo se enriquece quién está en el poder. ¿Y quién ha estado en el poder? La primera comunista sería ella. Vamos a llegar al poder sí, pero vamos a dejar un Perú diferente, no lo que está ahora.

—Para ese Perú diferente hay urgencias y un sentido de la realidad que no se ve en el plan de gobierno.

Las necesidades del pueblo están acá y seguirán surgiendo y tenemos que ir acondicionando el plan conforme se van dando. No es una cosa plana. Iremos haciendo ajustes en el transcurso de los 5 años. No somos estáticos, todo es dinámico.

—El estado es una maquinaria enemiga de mucho de lo que estamos hablando.

Es que se ha enquistado la corrupción.

—No solo la corrupción, sino la ineficiencia.

Es que justamente la ineficiencia se da por ello, porque cada proyecto que se va a desarrollar al interior del país no sale sino sueltas el diezmo y luego otro diezmo para el gobierno regional. Esa es la ineficiencia del estado que hay que corregir.

—Preocupa que crean que solo hay problemas de corrupción cuando hay problemas de ineficiencia que reclaman reformas urgentes.

Totalmente de acuerdo con ello, las iremos implementando conforme las necesidades. Y si los que están en primera línea son ineficaces, les haremos dar un paso al costado y pondremos gente capaz para que saque adelante lo que el pueblo está esperando de las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO:

Pedro Castillo se refirió a la frase de Vladimir Cerrón contra Inés Melchor