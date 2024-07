Pese a los cuestionamientos que rodean a varios ministerios, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, descartó que vayan a producirse cambios en su equipo de cara al 28 de julio, que es cuando la presidenta se presenta ante el Congreso para dar un mensaje a la nación por Fiestas Patrias. No obstante, diversos legisladores consideran que hay varias carteras que requieren ser reorganizadas.

LEE TAMBIÉN | Aliados de Fuerza Popular cuestionan la candidatura de Alberto Fujimori

“Con relación a los cambios, no hemos previsto ningún cambio en el Consejo de Ministros. Todos los ministros, incluido el que habla, están en permanente evaluación. Ahora para el 28 de julio, si la preocupación es que vayan a haber cambios, no van a haber cambios”, dijo Adrianzén desde el Legislativo tras participar en una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía.

VIDEO RECOMENDADO

Piden cambios

En diálogo con El Comercio, congresistas de Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Acción Popular señalaron que deben producirse cambios en diversos sectores como Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Interior, Vivienda, Salud y Desarrollo e Inclusión Social.

El legislador Edward Málaga, quien se acaba de sumar a las filas de Avanza País, opinó que el Poder Ejecutivo debería reemplazar a los ministros de la Mujer, Educación e Interior. Ellos son Ángela Hernández, Morgan Quero y Juan José Santiváñez.

“Definitivamente Mujer y Educación por el tema de Condorcanqui, me parece muy grave [...] No solo la respuesta ha sido insuficiente sino tardía. El que ha ido después de un mes es Quero, la ministra de la Mujer aún no va y la presidenta menos. La importancia que le han dado a este tema es realmente lamentable”, dijo.

El congresista se refiere a los casos de violación sexual a alumnas por parte de profesores en esta provincia de la región Amazonas. Inicialmente, el ministro Quero las calificó que “prácticas culturales” y su declaración fue avalada por la ministra de la Mujer, Ángela Hernández.

“También evaluaría [la cartera del] Interior porque no está habiendo resultados. Ha habido una actitud más proactiva del ministro, pero Vladimir Cerrón sigue prófugo, la percepción de inseguridad es muy alta y los ataques a las mineras persisten[...] No se nota realmente un cambio”, agregó.

LEE TAMBIÉN | Estos son los principales fichajes electorales en los partidos con miras a elecciones de 2026

A su turno, Héctor Valer (Somos Perú) indicó que deben producirse cambios en los ministerios de la Mujer, Educación y Cultura.

El parlamentario Ilich López también consideró que uno de los ministros que debe dejar su cargo es Morgan Quero, titular de Educación, así como las salidas de Rómulo Mucho, del sector Energía y Minas, y Hania Pérez de Cuéllar, de la cartera de Vivienda.

Sobre esta última señaló que “ha demostrado que no conoce el sector, sobre todo el de saneamiento”. “Ha habido una pelea que da vergüenza entre el director de Sunass [Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento] y el propio ministerio [Vivienda]. Jamás en la historia del Perú se ha visto la falta de liderazgo en un tema tan sensible como la dotación del servicio de agua”, acotó.

El congresista Carlos Zeballos tiene una postura similar sobre la permanencia de Pérez de Cuéllar. “Ha pasado mucho tiempo y todos los ministros tienen un desgaste propio de la gestión. [La ministra de ] Vivienda ya no está dando la talla para continuar en la gestión”, expresó.

Agregó que la situación es parecida con los titulares del Midis y el Minsa, Julio Demartini y César Vásquez.

“En el caso del Midis continuamente denuncia tras denuncia con Qaliwarma y no se ve el resultado. Y en el tema de Salud, el ministro hace su trabajo, pero hay desgaste, hay desabastecimientos y el tema del dengue, que ocurrió en su momento”, remarcó.

Análisis

Para el analista político e investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Paulo Vilca, “no debe sorprender” lo anunciado por el primer ministro Gustavo Adrianzén. A su criterio, esto responde a que el Gabinete y el Gobierno tienen como “principal objetivo permanecer” en el cargo el mayor tiempo posible.

También dijo que “refleja la poca capacidad del gobierno” para convocar a personas idóneas. Ello debido a su baja aprobación y por no tener un objetivo político más allá de llegar al 2026.

“Releva la propia pretensión de Adrianzén de permanecer en su cargo. En general, este gobierno es tan precario, que un eventual cambio puede crear inestabilidad en la correlación de fuerzas de Boluarte”, dijo.

Además, indicó que se trata de una práctica que se ha generalizado con el pasar de los años: “los ministros no renuncian, no asumen una responsabilidad política”.

A su juicio, los cambios deben empezar en el sector Interior, “donde son reiteradas las denuncias en medios de comunicación sobre los actos que dejan muchas dudas sobre el responsable de esta cartera”, Juan José Santiváñez.

Vilca señaló a Morgan Quero como otro de los ministros que deben dejar el cargo. “El ministro de Educación ha sido cuestionado muchas veces, sobre todo por el caso de Condorcanqui [...] Además, no se ha esforzado por plantear un objetivo claro sobre la educación de nuestro país. Hace una semana se difundieron cifras alarmantes sobre la prueba PISA”, subrayó.

Finalmente, opinó que el Gobierno también debería reemplazar a las ministras de Vivienda (Hania Pérez de Cuéllar), Comercio Exterior (Elizabeth Galdo Marín) y Cultura (Leslie Urteaga).