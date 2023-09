En su reemplazo juraron Eduardo Arana (Justicia); Miriam Ponce (Educación); Jennifer Contreras (Desarrollo Agrario y Riego); Ana María Choquehuanca (Producción). Mientras que Daniel Maurate y Raúl Pérez Reyes dejaron el Minjus y Produce para asumir los ministerios de Trabajo y Transportes, respectivamente.

Hasta el momento, en la gestión de Dina Boluarte se han producido 20 cambios ministeriales, entre salidas y cambios de carteras.

Fugaz gestión

Hasta el momento, el Gobierno de Dina Boluarte ha tenido dos gabinetes ministeriales, el primero – que no duró ni dos semanas- encabezado por Pedro Angulo y, el segundo, y actual, por Alberto Otárola.

Angulo juró en el cargo el 10 de diciembre, tres días después de que Boluarte llegara al poder tras el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo. En ese entonces, este Diario dio a conocer que el flamante titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había estado implicado en un caso de presunto acoso que habría ocurrido el 2015.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte (izquierda), posa con Pedro Angulo, su recién juramentado presidente de su equipo ministerial, durante la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros del gabinete en el Palacio de Gobierno en Lima el 10 de diciembre de 2022.

En diálogo con El Comercio, Angulo respondió que el caso “no está en ningún despacho”. “Me preguntaron, pero finalmente nunca pude ver cuáles fueron los elementos materiales, hechos, de esa denuncia”, precisó.

Asimismo, negó acumular carpetas fiscales en curso. “Que yo sepa no las tengo porque tendría que tener conocimiento, me tendrían que haber notificado para hacer mi descargo. Eso no ha sucedido desde hace años”, declaró. Añadió que la última vez que fue notificado por un caso fiscal fue en el 2016, cuando era decano del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, que este fue archivado al año y medio.

Una semana después, el 17 de diciembre, el primer gabinete ministerial de la era Boluarte sufrió sus primeras bajas con las renuncias de los entonces titulares de Cultura, Jair Pérez Brañez; y Educación, Patricia Correa Arangoitia. Los ministros dimitieron de sus cargos debido a los primeros fallecidos en las manifestaciones y actos de violencia derivados del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Al día siguiente, la presidenta anunció en “Cuarto Poder” que renovaría el Gabinete Ministerial y que nombraría a un nuevo primer ministro en reemplazo de Angulo. También se conocería a los siguientes titulares de los ministerios de Cultura y Educación.

También señaló que este nuevo equipo tendría un perfil más político. “Puse un Gabinete técnico para resolver lo más rápido que podamos las necesidades que están allí, pendientes. Este es un gobierno de transición, necesitamos actuar rápido. Sin embargo, [...] se reconformará por uno un poco más político”, señaló.

Gabinete Otárola

El 20 de diciembre, Boluarte tomó juramento a Alberto Otárola - ministro de Defensa en el Gabinete Angulo - como presidente del Consejo de Ministros.

Alberto Otárola juró como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Pedro Angulo.

Al día siguiente, Leslie Urteaga y Óscar Becerra fueron nombrados como titulares de los sectores Cultura y Educación, respectivamente.

Junto con Urteaga y Becerra, Jorge Chávez Cresta juró como ministro de Defensa en reemplazo de Alberto Otárola. Y Víctor Rojas juró al cargo de ministro del Interior en lugar de César Cervantes, quien también fue parte del Gabinete Angulo.

Sin embargo, Rojas duró muy poco tiempo en el puesto y fue reemplazado el 13 de enero por Vicente Romero. El primero renunció luego que la bancada de Perú Libre presentara una moción para interpelarlo por las muertes registradas en las protestas.

El 13 de enero también se produjo el cambio de ministra de la Mujer. Nancy Tolentino juró en reemplazo de Grecia Rojas Ortiz, quien había renunciado al cargo en una carta enviada a la presidenta Boluarte.

En esa fecha, el Ejecutivo designó como titular de la cartera de Economía a Luis Alfonso Adrianzén Ojeda. Previamente, Eduardo García se había desempeñado como ministro del sector.

Días después, el 25 de enero, el Gabinete Otárola perdió a otro miembro con la renuncia de la entonces ministra de la Producción Sandra Belaunde Arnillas. En su reemplazo fue designado Raúl Pérez Reyes.

En abril, a pocos días de cumplir cinco meses desde el inicio de su gobierno, Boluarte realizó un nuevo ajuste al Gabinete Ministerial, dirigido por Alberto Otárola. Los cambios fueron en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Educación, Trabajo y Comercio Exterior y Turismo.

Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresó Daniel Maurate en reemplazo de José Tello. Maurate fue titular de Trabajo y Promoción del Empleo durante la administración de Ollanta Humala (2011-2016).

José Tello, exministro de Justicia.

En aquel momento, El Comercio reveló que, según fuentes del Poder Ejecutivo, días antes, Otárola le había pedido a Tello presentar su carta de renuncia por una serie de discrepancias. Una de ellas fue la política de reparaciones económicas adelantadas que la oficina del abogado experto en derecho electoral concretó en beneficio de los deudos de los ciudadanos fallecidos durante los enfrentamientos en las protestas en contra del gobierno y del Congreso, entre diciembre y marzo últimos.

Sin embargo, el motivo principal del retiro de la confianza del jefe del Gabinete Ministerial a Tello se debió, de acuerdo a las mismas fuentes, a la proximidad de la emisión del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el fallecimiento de más de 50 civiles en las manifestaciones, que exigían la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.

“En los próximos días saldría el informe final de la CIDH, y Otárola quiere a un ministro de Justicia y Derechos Humanos que defienda mediáticamente su posición. Tello, en el tiempo en el que estuvo, buscó un equilibrio respecto a los derechos humanos, pero el premier no tiene esa posición, ha buscando un nombre a su medida”, manifestaron las fuentes.

Las mismas fuentes recordaron que el titular de la PCM justificó la presencia del ministro del Interior, Vicente Romero, en la conferencia en la que el Ministerio Público brindó información sobre las propiedades incautadas al ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y su familia en el contexto de una mega investigación por presunto lavado de activos. No obstante, no se refirió a Tello, quien también estuvo ahí.

También se produjo la salida de Óscar Becerra, titular de la cartera de Educación. Respecto a su situación, las mismas fuentes señalaron que en Palacio de Gobierno y en la PCM habría causado molestia sus constantes exabruptos verbales. Por ejemplo, cuando dijo que el Perú debía salirse “de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”.

“Singapur tiene el mejor servicio educativo del mundo, pero también tiene la pena de muerte. Hagamos los vouchers pero también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con el perdón de los adefesios”, dijo en un video difundido por ILAD en redes sociales.

Estas polémicas expresiones motivaron al primer ministro a aclarar la postura del gobierno de Boluarte. “Esa no es la posición del Gobierno. El Gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José que ha sido ratificado en 1979 por nuestro país y actuará en consecuencia a ese respeto”, manifestó, visiblemente incómodo.

Óscar Becerra, ministro de Educación, fue interpelado en marzo por el Congreso.

La elegida para reemplazar a Becerra en el Ministerio de Educación (Minedu) fue Magnet Márquez Ramírez, quien previamente se había desempeñado como viceministra de Gestión Institucional.

En abril, juró para el cargo de ministro de Trabajo y Promoción Fernando Varela Bohórquez, abogado experto en derecho laboral, en reemplazo de Luis Alfonso Adrianzén, involucrado en el Caso Aiona.

Exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén.

El Ejecutivo también designó en abril al economista Juan Carlos Mathews Salazar como ministro de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de Luis Fernando Helguero. Mathews Salazar fue viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción en la etapa inicial del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Posteriormente, en junio, se produjo la salida de Rosa Gutiérrez del Ministerio de Salud. La titular de dicho sector renunció luego de presentarse ante el Pleno del Congreso para responder a los diversos cuestionamientos sobre el manejo del dengue. En su reemplazo juró Henry Vásquez Sánchez, un excongresista de Alianza para el Progreso, que tuvo una relación cercana a Pedro Castillo.

Este miércoles, como había adelantado El Comercio, dejaron el Gabinete Magnet Márquez (Educación), Fernando Varela (Trabajo), Paola Lazarte (Transportes), Nelly Paredes (Desarrollo Agrario y Riego). En los casos de Daniel Maurate y Raúl Pérez-Reyes fueron movidos a los ministerios de Trabajo y Transportes, respectivamente.

Fuentes de este Diario señalaron que la salida de Márquez se dio luego de que expresara su oposición a la reposición de 14 mil docentes que fueron excluidos de la carrera por no tener títulos pedagógicos y no haber pasado la prueba de evaluación en 2014. En el Parlamento se aprobó esta modificación.

Respecto a la salida de Varela indicaron que algunos congresistas del Bloque Magisterial habrían ejercido presión, desde hace un par de semanas, para que se dé este cambio debido al retiro de la inscripción al Fenatep, el sindicato del expresidente Pedro Castillo, que fue promovido desde el MTPE.

Opiniones

Los analistas políticos Jeffrey Radzinsky y Arturo Maldonado señalaron que los nuevos cambios en el Gabinete, en especial en el Minedu, reflejan el poder que tiene el Congreso sobre el Ejecutivo.

Para Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, el Gobierno de Boluarte es “muy débil” y está “supeditado a las presiones del Parlamento”.

“Los cambios lo que muestran es la debilidad de un Gobierno que lo único que intenta es mantenerse en el poder y el poder de un Congreso que, finalmente, termina definiendo esa cartera [Educación] y probablemente otras”, añadió.

Subrayó que, en estos diez primeros meses de gestión de Boluarte, el Minedu ya ha tenido tres titulares. Asimismo señaló que genera suspicacias el momento en el que se produce la salida de Magnet Márquez.

“Ese cambio ya es terrible para cualquier política pública y se parece a lo que vivimos con Pedro Castillo. Por otro lado, no es casual el momento en el que se ha dado porque recordemos que, recientemente, se aprobó una ley en el Congreso sobre el tema de los maestros que fueron excluidos de la carrera por no tener títulos pedagógicos. Quizás los demás cambios se producen para que las miradas no se concentren en este hecho”, expresó.

Radzinsky consideró que un mensaje político hubiese sido que se produzcan cambios en los ministerios de Economía e Interior, debido a que la crisis económica y la inseguridad ciudadana son los temas que más preocupan a la población.

Maldonado tuvo una opinión similar. El analista político afirmó que, con el cambio de ministra de Educación, “queda claro el pacto implícito que tiene el Ejecutivo con el Legislativo”.

Además, aseveró que, gracias a la nueva Mesa Directiva, el Bloque Magisterial ha ganado más fuerza dentro del Parlamento, lo cual le ha permitido materializar esta demanda, que seguro fue parte de un acuerdo entre las fuerzas de derecha e izquierda, cercanas a Waldemar Cerrón.

Para el especialista, “esta recomposición es funcional al objetivo de Boluarte, que es mantenerse en el poder”.

“Si ese es su objetivo, desde su perspectiva los cambios en el Gabinete Ministerial son adecuados. Pero, en la perspectiva de la opinión pública, no hay un cambio que gravite”, acotó.

Maldonado añadió que la permanencia de Maurate trae a la mente al Gobierno de Castillo, en el que ministros pasaban de una cartera a otra.

“[Maurate] como en la gestión de Castillo es un ministro polifuncional. Se trata de ministros comodín, que pueden ir a una cartera o estar en otra. Efectivamente, creo que Daniel Maurate está cumpliendo ese rol. Ha sabido hacerse útil a Otárola y Boluarte”, concluyó.