Luego de que se conociera que la presidenta Dina Boluarte dispone de una tarjeta recargable a la que Palacio de Gobierno destina S/5.000 mensuales para su alimentación y el de su familia, se volvió a difundir una antigua entrevista cuando ella era candidata al Congreso, durante las elecciones extraordinarias parlamentarias del 2020. Antes de su llegada al poder como vicepresidenta en la fórmula de Perú Libre, ella cuestionaba la serie de beneficios que hoy defiende.

En su participación, la mandataria que postulaba al Congreso, tras el cierre del Parlamento ejecutado por el expresidente Martín Vizcarra, criticaba que los parlamentarios tuvieran acceso a “privilegios” pese a los altos niveles de corrupción de esta institución.

“Decirle al pueblo estoy trabajando honestamente y te voy a recibir en mi despacho congresal para poder atender tus necesidades. No necesito policías para que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleve con el impuesto del pueblo porque yo me puedo movilizar en el vehículo que tú usas , yo puedo manejar mi vehículo como lo que hago todos los días para irme a mi trabajo”, prometía la entonces candidata.

“¿Los congresistas por qué tenemos que tener un privilegio por encima de los peruanos que caminamos a pie? Es un trabajo más, de mayor responsabilidad sí, que el pueblo nos otorga y es al pueblo al que le tenemos que decir gracias por estar en este despacho congresal, pero tengo que seguir siendo la misma persona, ¿es que acaso los peruanos que no son congresistas son peruanos de media clase, de segunda clase? No. Es un trabajo de alta responsabilidad, pero eso no nos debe generar privilegios", decía Boluarte, que postulaba como congresista para Lima con el partido Perú Libre.

En cambio, tras su llegada a la presidencia -tras la vacancia a Pedro Castillo- la mandataria ha incrementado una serie de beneficios que no gozaban ni siquiera los anteriores mandatarios.

Como se recuerda, el dominical Punto Final expuso que Palacio de Gobierno le otorga a la mandataria una tarjeta de consumo recargable para consumo de alimentos. Dicha tarjeta no tiene límites de consumo diario, no permite el retiro de dinero en efectivo, pero en caso de agotarse los S/5.000 mensuales que tiene disponibles, pueden solicitar al proveedor, vía correo institucional, el monto a recargar.

El reportaje señaló que la última vez que Palacio adquirió una tarjeta similar para los consumos de residencia ocurrió en 2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Desde entonces el beneficio había quedado suspendido. Francisco Sagasti (2020-2021) hizo saber que, con toda seguridad, no hubo una tarjeta. Mientras tanto, Martín Vizcarra (2018-2020) dijo nunca haber usado una tarjeta de consumo para gastos de alimentación personal.

Además de la tarjeta, hoy Dina Boluarte goza más del doble del sueldo de sus antecesores, pues pasará de ganar S/16.000 a S/ 35.568, en un contexto donde solo tiene el 3% de aprobación y el país es azotado por la criminalidad organizada. En el plano local, Boluarte pasará a ser la funcionaria mejor pagada, dentro del marco de la Ley Servir.

En su pasado, la mandataria cuestionaba esta serie de beneficios que ella misma reconocía salían de “los impuestos de los peruanos”.

Además, en aquellas fechas cuestionaba la corrupción enquistada en el Congreso.

“Si estamos en elecciones es porque el Congreso disuelto ha sido un Congreso corrupto. (...) Lo primero que va a hacer Dina Boluarte es que se revisen los casos donde se han blindado a Chávarry, Hinostroza, para que sean procesados conforme a ley. Y no solo ellos sino a esos congresistas que los han blindado. Hay que limpiar la casa”, indicaba.

En su antigua entrevista también cuestionaba los bajos montos que reciben los jubilados.

“Dina Boluarte está llevando como propuesta el derecho al trabajo y no solo el derecho al trabajo sino más allá del trabajo, la jubilación digna. Un sueldo de 300 a 500 cómo puede alcanzarles a los de tercera edad”, manifestaba.

Aunque en aquella oportunidad no consiguió una curul, un año después llegó al Ejecutivo, también con Perú Libre, como vicepresidenta de Pedro Castillo.