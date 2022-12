La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció ayer en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que hará una recomposición del Gabinete Ministerial, que encabeza Pedro Angulo, y exigió al Congreso aprobar el adelanto de elecciones.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo trasladado a penal de Barbadillo para cumplir prisión preventiva

Boluarte señaló que el actual Gabinete –que juró hace solo una semana– se compuso inicialmente para responder a la crisis política que ocasionó el golpe de Estado que dio Pedro Castillo y que ahora pretende “darle una mayor tranquilidad” a la población colocando “profesionales” en cada una de las carteras.

La mandataria aseguró que los cambios en el equipo ministerial se darán en los próximos días; sin embargo, no quiso responder si esta reestructuración incluye la salida del primer ministro Angulo.

Este anuncio se dio un día después de que los ministros de Cultura y Educación, Jair Pérez y Patricia Correa, respectivamente, renunciaran a sus sectores debido a las muertes ocurridas en las violentas protestas y el vandalismo registrado en distintas regiones del país.

En la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por su Gabinete, Boluarte exhortó al Parlamento a aprobar el adelanto de elecciones generales y a los legisladores a no usar “pretextos” para aferrarse al cargo.

”El Congreso tiene que reflexionar y trabajar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país”, expresó.

El último viernes, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el Legislativo. Para que el adelanto de elecciones prosperara se requerían al menos 87 adhesiones en esta primera legislatura, con su respectivo refrendo en el siguiente período. El pleno tiene pendiente votar este martes 20 una reconsideración.

Tras los resultados del viernes, Boluarte sostuvo una reunión con los miembros del Consejo de Estado.En otro momento, la jefa del Estado señaló que “no es momento” para una asamblea constituyente, como lo exige Perú Libre.

Asimismo, la presidenta descartó que vaya a renunciar y dijo que habría un trasfondo machista detrás de las críticas en su contra.”No al machismo, por eso quiero abrazar a todas las mujeres del Perú [...] No a la violencia contra la mujer, no a la violencia de esa venganza política de algunos líderes políticos, de algunos congresistas que dicen que renuncie Dina Boluarte. ¿Por qué? ¿Porque soy mujer o porque me ven en la incapacidad de hacer un buen gobierno?”, aseveró.

—Reacciones—

En diálogo con El Comercio, los congresistas José Cueto (Renovación Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo) tuvieron opiniones a favor y en contra de lo señalado por Boluarte en conferencia de prensa.Cueto indicó que está completamente de acuerdo con “todo lo que ella [Boluarte] ha expresado”.

Asimismo, se mostró a favor de la reconsideración de la votación sobre el adelanto de elecciones. El legislador de Renovación Popular indicó que con la renuncia de los titulares de Educación y Cultura, Boluarte está “obligada” a recomponer el Gabinete.

Para Salhuana, la presidenta lo que ha demostrado con este mensaje es “su desazón” por el resultado del viernes. Agregó que “es necesario que [Boluarte] haga ajustes” en el Gabinete: “[Necesita] un primer ministro mucho más político, mucho más cercano a los medios de comunicación, que comunique más, que informe más, que explique las medidas y los pasos que va a dar”.

En tanto, Revilla afirmó que la jefa del Estado “se ha dado cuenta” de que “Perú Libre y sus anexos lo que han hecho es simplemente dinamitar la democracia”.

“Su único objetivo es la asamblea constituyente. A ellos no les importa nada más”, acotó.Zeballos apuntó: “Un poco más y al Congreso le echa la culpa de todas las muertes que han ocurrido. Acá hay responsabilidades que ella debe asumir, no debe responsabilizar a otro poder del Estado. Su mensaje busca llevar a un nivel de confrontación entre el Legislativo con la población”.Zeballos coincidió con Boluarte en que “no es momento para una asamblea constituyente”.

—Balance—

El analista político y director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky, dijo a este Diario que este “ha sido el día de más certeza y claridad” de esta gestión “porque han hecho anuncios concretos y reportes de las regiones”.

”Sin embargo, ha perdido la oportunidad de explicar una de las demandas principales que es el adelanto de elecciones [...] Pierde la oportunidad de explicar el porqué del plazo que plantea o por qué señala que la pelota está en la cancha del Congreso”, subrayó el analista.

Para Radzinsky, también se “desperdició” la oportunidad de explicar el tema de la reconformación del Gabinete. “[Con este cambio] está reconociendo que tiene pocos operadores políticos y voceros [...] Lo del primer ministro [Pedro Angulo] ha sido comunicacionalmente flojo y deficiente” .