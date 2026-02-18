Resumen

Niegan a Boluarte beneficio de asesoría legal con recursos del Estado. (Foto: Andina)
Niegan a Boluarte beneficio de asesoría legal con recursos del Estado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Despacho de la Presidencia de la República aceptó cuatro solicitudes de defensa y asesoría legal presentadas por la expresidenta Dina Boluarte y declaró improcedente un quinto pedido vinculado a la investigación fiscal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.

Dina Boluarte: Despacho Presidencial acepta cuatro pedidos de defensa legal y declara improcedente uno sobre presunto enriquecimiento ilícito
Dina Boluarte: Despacho Presidencial acepta cuatro pedidos de defensa legal y declara improcedente uno sobre presunto enriquecimiento ilícito

Keiko Fujimori: “Lamentamos que RLA se haya aliado con la izquierda y los caviares y se haya producido la censura”

