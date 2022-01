La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que su expulsión del partido Perú Libre fue debido a que no comparte el punto de vista del secretario general, Vladimir Cerrón.

En declaraciones a la prensa, durante la instalación de la comisión multisectorial destinada a asegurar la vuelta a clases presenciales, afirmó que no es la primera vez que se habla de su separación del partido de Gobierno.

“Han venido de menos a más las discrepancias internas [en Perú Libre], en su momento dije que las discrepancias se debían atender al interior del partido. No es la primera vez que me quieren expulsar por el solo hecho de no pensar conforme al secretario general del partido [Vladimir Cerrón Rojas] desea”, refirió.

Ayer, domingo 23 de enero, el Comité Regional de Disciplina de Perú Libre decidió expulsar a Boluarte Zegarra, quien también lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por “falta grave”. En el documento que da cuenta de su separación se menciona una reciente entrevista con el diario La República, en la que afirma que jamás fue cercana a la ideología del partido de Gobierno.

“Nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana”, dijo la vicepresidenta al referido medio.

El oficio también detalla en sus sustentos una serie de declaraciones de Boluarte en los que critica o marca distancia del partido y de su líder.

