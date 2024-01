Los ministros conocen el complemento y por eso es difícil hablar de bandos. Sin embargo, sí hay un ministro que se percibe ‘dinista’ por una razón de origen. Julio Demartini, del Midis, fue viceministro de Dina antes de tomar su lugar en la cartera de los programas sociales. Por cierto, es la que más aumento registra (19%) en el presupuesto dividido por ministerios (12% como promedio). En un acto del 7 de diciembre –'el día de Dina’, cuando asumió el poder- se develó un retrato de Micaela Bastidas en Palacio. El ministro hizo esta comparación: “Ha emulado usted el valor de Micaela Bastidas y otras tantas mujeres líderes del Perú al asumir (…) las riendas de nuestro país”.

Boluarte cogió el ramo florido y se refirió a Bastidas como su paisana apurimeña. El episodio provocó una réplica en X del historiador Charles Walker, autor del estupendo “La rebelión de Túpac Amaru” (2014) que destaca el brillo y brío de Micaela: “No puedo dejar de notar la hipocresía y cinismo de un gobierno que ha matado a los que protestan (…). Además, todo indica que Micaela Bastidas era de Pampamarca (Cusco) y no de Abancay (Apurímac)”. Dina no podrá encontrar su futuro en el pasado, tiene que encontrarlo en este verano.

“Si no se generó la crisis total del gabinete es porque aprendieron a complementarse tan funcionalmente: Alberto cubre, escuda, sirve, anticipa escenarios e improvisa soluciones para Dina”. Foto: Presidencia / Melina Mejia

¿Y si cambio al MEF?

Cambiar ministros es simple y a la vez radical. Cuando todo podría empezar a caminar, das una patada adelante que podría hacerte avanzar o desbaratarte. Dar la patada contra Otárola es, por ahora, demasiado para una cortoplacista como Dina, a pesar de que hay cartas en el Gabinete: Javier González-Olaechea, ya voceado por entusiastas de derecha; Hania Pérez de Cuéllar que ha aprendido a manejarse en los escenarios; y hasta el propio Demartini

Ha cambiado, en los últimos meses, a ministros censurados o que estaban a punto de serlo. El caso más serio fue el de Vicente Romero, ministro de Interior, al que dejó morir políticamente en plena crisis de inseguridad. Como les conté (“Para estar seguros, un cambio inseguro”, 26/11/23), el entorno de Dina sondeó a Mariano González. Según mis fuentes, Otárola habría vetado a González, y en una rápida búsqueda, se pusieron de acuerdo en fichar al hasta ahora gris Víctor Torres Falcón.

Para empezar el 2024, Dina no se sentó a esperar a que el Congreso reanude su legislatura. Ha pretendido sondear la sucesión de nada menos que el ministro de Economía, Álex Contreras. El miércoles pasado, Luis Carranza, ex ministro de Economía de Alan García, la visitó acompañado de José Arista, fugaz ex ministro de Economía de Manuel Merino y, antes de eso, ministro de Agricultura de PPK. No lo he podido confirmar, pero es probable que, si fuera tentado de suceder a Contreras, Carranza haga lo mismo que hizo cuando Martín Vizcarra le ofreció el MEF: recomendar a otro. Aquella vez recomendó a David Tuesta, que duró muy poco en el puesto. Arista es más adaptable.

"Llama a curiosidad ver qué conclusiones podrá sacar una reunión [del Consejo Para la Reforma de Justicia] en las que todos están procesados entre sí". Foto: Julio Reaño/@Photo.gec

El viernes, Contreras reiteró que no había renunciado pero dejó entrever que lo había pensado. Otárola, el jueves, había posteado que tuvo una reunión con Contreras en la mañana del jueves (antes de que este defina su situación con Boluarte), para coordinar las prioridades del Plan Unidos. Todo apuntó a que la zozobra de un posible cambio en el MEF la generó Dina y su entorno, básicamente el ministro Demartini, señalado en una versión del diario “Gestión” como presente en la cita con los ex ministros. Hagamos notar que en diciembre renunció Morgan Quero, asesor principal de Boluarte, que ha sido reemplazado por Nelly Paredes, ex ministra de Agricultura.

El receso del Congreso le da serenidad a Boluarte para pensar en el corto plazo (más lejos, es difícil divisar en Palacio); pero la próxima semana hay dos eventos que la inquietan. El 9 de enero se cumple un año de la llamada ‘masacre’ de Juliaca (en un informe de la CIDH) y debe estar atenta al impacto de la protesta conmemorativa. No se ha difundido información sobre la dimensión que pudiera alcanzar, probablemente mayor en regiones del Sur que en Lima; pero el ministro Torres Falcón dejó una prueba escrita de que la tienen en cuenta: pidió al comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo, en una carta difundida el 27 de diciembre, que se aplacen los ascensos y cambios ya aprobados hasta después de las protestas.

El mismo 9, Boluarte ha convocado al Consejo Para la Reforma de la Justicia. Le quitó al Congreso una papa caliente de las manos, que baraja la propuesta de formar una comisión de reforma que varios calificaron de impertinente, y la enfrió. Nadie cuestiona que el Ejecutivo convoque a ese ente, pues lo forman los titulares de cada organismo constitucional autónomo. Pero llama a curiosidad ver qué conclusiones podrá sacar una reunión en la que todos están procesados entre sí: la presidenta investigada por el Ministerio Público, el Poder Judicial autorizando una medida cautelar que suspendió el proceso congresal contra la JNJ, el TC absolviendo demandas competenciales entre todos. Ese es nuestro enredo institucional.