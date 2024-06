Durante un discurso, a través del cual realizó un balance de su administración, a 30 días de asumir la conducción del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, criticó el trabajo que realiza la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

En el mensaje, de poco más de siete minutos, el ministro del Interior afirmó que entre el 2019 y el presente año, la Diviac ha recibido S/72 millones como presupuesto “sin que haya obtenido operativos con grandes resultados”. Añadió que los estos recursos presuntamente fueron utilizados para “realizar operaciones sospechosas”.

Santiváñez puso como ejemplo que en el Caso “Los Babys de Oquendo”, “una de las más grandes operaciones promocionadas por esta unidad”, fueron detenidos 17 policías, pero que estos luego “fueron puestos en libertad” por el Ministerio Público “al no encontrar graves elementos de convicción que los incriminarán” tras tres años de pesquisa.

💪🏾 30 días trabajando por un #PerúSeguro.



📢 Ejes de la gestión del ministro Juan José Santiváñez:

✅ La lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada.

✅ La lucha por los derechos de la familia policial.

✅ La lucha contra la corrupción.



#ALaCazaDeLosDelincuentes pic.twitter.com/BXcj0tBNOq — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) June 23, 2024

“La Diviac gastó millones de soles de todos los peruanos en esta investigación, y no han dado mayores detalles de este tema”, agregó.

Santiváñez, además, dijo que la contraloría le ha informado a su oficina que en el 2022 ha encontrado “graves deficiencias” en las declaraciones juradas de rentas y bienes formuladas por los oficiales de la Diviac.

El ministro del Interior también refirió que en la reunión que sostuvo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina le entregó una lista de más de 20 carpetas fiscales que habían sido devueltas desde la Diviac “alegando que no contaban con presupuesto para analizarlas y estudiarlas”.

“[Esto] a pesar de que el Estado peruano les había entregado más de S/72 millones para efectuar su trabajo. Esto es importante evaluarlo, tendríamos que evitar estar frente a una clasificación de carpetas o una selección de las mismas”, complementó.

El titular del Mininter señaló que Devida le entregó a la referida unidad policial más de un millón de soles, cuando “no han visto ningún caso de narcotráfico”. “Hemos puesto en conocimiento de este hecho a la contraloría, a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso y a la Fiscalía de la Nación”, acotó.

Santiváñez dedicó casi la mitad de su discurso solamente en cuestionar a la Diviac.

“Es un mensaje engañoso”

El ex viceministro de Orden Interior del Mininter Ricardo Valdés consideró que el mensaje que desea enviar Santiváñez no es la ciudadanía, sino a la presidenta Dina Boluarte, en el sentido de que él no solo se hace cargo del sector, sino que “golpea a la Diviac, generalizando los operativos” de esta unidad.

“No existe un correlato entre el presupuesto de la Diviac y los resultados, el mensaje del ministro es engañoso, porque tan solo en su primer año, la Diviac ejecutó más de 100 mega operativos en todo el país, y estos fueron exitosos, y están documentados. El fiscal Chávez Cotrina puede testificar ello”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Valdés sostuvo que el ministro del Interior “carece de modestia”, porque ha puesto como un supuesto fracaso de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad el Caso de “Los Baby de Oquendo”, “donde él fue abogado defensor de los policías acusados”.

“El ministro se concentra en decir que la Diviac ha recibido poco más de S/70 millones en cinco años, pero él tiene S/11.000 millones de presupuesto para su sector y la criminalidad organizada continúa haciéndole daño al Perú. El salto conceptual del ministro es muy ligero. La Diviac ha perseguido casos de corrupción, inclusive en la propia Policía, donde Santiváñez ha sido abogado defensor como en el caso de El Escuadrón de la Muerte”, remarcó.

Valdés advirtió que los cuestionamos del ministro del Interior a la Diviac evidencian que el gobierno pretende desactivar esta unidad.

“Lo que él pretende con su discurso es la desactivación de la Diviac. Debo recordarle al ministro que el director de la Diviac es el coronel PNP Franco Moreno, quien fue el principal acusador de El Escuadrón de la Muerte, donde Santiváñez pretendió defender a los acusados”, concluyó.

Para el exministro del Interior Mariano González, el discurso de Santiváñez revela que existe la intención de desactivar la Diviac.

“Todo esto es parte del plan de la presidenta Boluarte, primero fue el retiro del general PNP Jorge Angulo, luego disolvió el equipo especial de policías que apoyaba al Eficcop y ahora pretenden hacer lo mismo con la Diviac. El gobierno quiere conseguir impunidad”, manifestó en diálogo con este Diario.

Esto en referencia a que es la Diviac la que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) en la investigación a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el Caso Los Waykis en la Sombra.

González indicó que en el Caso Los Babys de Oquendo hubo ocho personas que fueron sentenciadas.

Lee también: Alto mando de la PNP recorta personal y presupuesto a la Diviac

El objetivo “es lapidar” a la Diviac

A su turno, el exministro del Interior Rubén Vargas indicó que a Santiváñez ha adelantado que en los próximos días “va a terminar de amputar los brazos de una de las principales unidades que tiene la Policía Nacional en contra del crimen organización, es decir la Diviac”. Añadió que está utilizando la administración de los recursos como preludio para esto.

“Lo que no ha dicho el ministro es que esta es una orden de la presidenta Boluarte, ella quiere humillar a la Diviac, rebajar y quitarle atribuciones a esta unidad. Y así como sacaron a Harvey Colchado, quien era jefe de esta entidad, ahora con leguleyadas pretenden hacer lo mismo con toda la unidad”, dijo a El Comercio.

Vargas sostuvo que el encargo que le han dado al titular del Mininter “es lapidar a la Diviac para que no siga investigando los casos de corrupción en el poder”.

“A muchos políticos involucrados en casos de corrupción les conviene que la presidenta Boluarte desaparezca a la Diviac”, sentenció.

En declaraciones a “Cuarto Poder”, el fiscal Chávez Cotrina dijo que el informe que le entregó al ministro del Interior no era puntualmente sobre la Diviac, sino sobre todas las unidades de la Policía Nacional.

“Nosotros le hemos hecho llegar al señor ministros la realidad en todas las unidades de la policía no solamente en la Diviac […] Yo lamento que esa información que es información reservada, la haya sacado a la prensa”, afirmó.

Más información

La importancia de la labor efectuada por la Diviac es digna de resaltar desde que empezó a operar conjuntamente con las fiscalías especializadas en la lucha contra el crimen y la corrupción en el 2016.

Esta unidad ha participado en las investigaciones de casos como Los Cuellos Blancos del Puerto, Odebrecht, Lava Jato, así como Los Dinámicos del Centro.

El primer año hizo dos grandes operativos, mientras que en el 2017 y el 2018 registró, en cada uno, 31. En el 2019 fueron 40.

En abril del 2019, agentes de la Diviac y la fiscalía se infiltraron la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín para desarticular una red de corrupción que traficaba licencias de conducir. En ese entonces, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ejercía como gobernador regional. El año pasado, tras un seguimiento, la justicia detuvo a 38 personas como parte de una presunta organización criminal. De estas, nueve eran dirigentes o militantes del partido de gobierno.