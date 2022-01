La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, criticó que el Congreso “no deja trabajar” al Gobierno de Pedro Castillo y pretende realizar un régimen parlamentario. Recientemente, se presentó interpelaciones contra los ministros Avelino Guillén (Interior), Rubén Ramírez (Ambiente) y Eduardo González (Energía y Minas) por sus polémicas designaciones y otros cuestionamientos.

“No podemos ir a los extremos de estar censura tras censura o vacancia tras vacancia y tampoco la cuestión de confianza. Creo que son actos extremistas que el Gabinete en conjunto no está en las ganas de querer hacer cuestiones de confianza ni cerrar el Congreso, pero el Congreso desde el inicio de nuestra gestión no nos deja trabajar”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“El Congreso está queriendo cada día más hacer del gobierno hacer un gobierno parlamentarista, que el Congreso quiere ser quien lleve las riendas de juego en el país”, añadió.

El Legislativo busca interpelar a los tres integrantes del Gabinete Ministerial, entre otros motivos, por avalar cuestionadas designaciones en sus respectivos portafolios. En el caso de Rubén Ramírez, este nombró a miembros de Perú Libre; mientras González Toro designó a Daniel Salaverry presidente en Perupetro; además, Avelino Guillén nombró a prefectos relacionados al Fenatep y al Movadef.

Pide al Congreso reflexionar por insistencia de ley de referéndum

Por otro lado, Dina Boluarte, instó a la representación nacional a reflexionar respecto a la insistencia de la autógrafa de ley referida al derecho al referéndum, la cual fue observada por el Ejecutivo.

“Una vez quiero llamar al Congreso a la reflexión. Es como decirle “mañana no vas a ir a elegir quién va a ser congresista o presidente”. Es como quitarles el voto. Igualito es el referéndum. Está consignado en la Constitución”, declaró la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“Queremos sí algunas cambios en la Constitución y desde acá les digo al Congreso: Si tanto temen que un referéndum vaya a decir que cambiemos la Constitución, entonces la Comisión de Constitución, que está presidiendo Patricia Juárez, debería comenzar con reformar el capítulo económico de la Constitución del 93″, dijo Boluarte para luego agregar que el capítulo económico “impide” revisar los contratos ley que “tanto daño le hacen al país”.

