“Ustedes han visto en estos días cuántos delincuentes ha capturado el ministro del Interior, nuestra policía. Prácticamente está desbaratada el Tren de Aragua. Esperamos que la fiscalía y el Poder Judicial no los suelten, porque cuando los sueltan salen más empoderados y matan inmediatamente”, afirmó la mandataria en San Martín de Porres.

Además, aseveró que el Perú no es el único país de la región que atraviesa una crisis de inseguridad y que, por ello, a inicios del año pasado los miembros del Pacto Andino se reunieron para abordar posibles soluciones.

En otra actividad en el Callao, afirmó que existen fiscales y jueces que sueltan a los delincuentes que la policía arresta. La presidenta olvidó mencionar que promulgó la Ley 32181, que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia y gracias a ello salieron en libertad los integrantes de la organización criminal “Las Hienas Verdes”.

Pese a que el Congreso retrocedió y le envió una autógrafa para restituir la medida, el Gobierno la observó. Ahora la norma está entrampada en la Comisión de Justicia. Ha pasado más de un mes desde que ya no se aplica esta figura que ha sido pieza clave de casos emblemáticos.

Dato Santiváñez afirma que Lima tiene unas 300 organizaciones criminales En entrevista con El Comercio, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseveró que Lima tiene unas 300 organizaciones criminales.

Detalló que las bandas de Lima norte son 75; en Lima sur son 37 bandas; en Lima este, 102 bandas criminales; y en Lima centro, 69 bandas criminales. Están lideradas en su gran mayoría por venezolanos.

Advierten que declaraciones de la presidenta carecen de credibilidad

En diálogo con El Comercio, el exministro del Interior Óscar Valdés, y los exviceministros de este sector Ricardo Valdez y Nicolás Zevallos señalaron que las afirmaciones de la presidenta sobre el Tren de Aragua carecen de credibilidad.

Valdés puntualizó que los actos triunfalistas de Boluarte no se condicen con la realidad. “Todos los días hay asesinatos por sicarios, están tirando bombas”, subrayó.

Opinó que, si la mandataria va a dar esta información, debe explicar cómo es que ocurrió y qué trabajo de inteligencia se hizo para tener ese resultado.

“Yo le puedo creer a la presidenta que se ha desbaratado al Tren de Aragua cuando se presente seriamente una organización a nivel mundial, regional y peruano. Es fácil armar un organigrama y ver a quiénes se ha capturado para poder afirmar una cosa así. Dice que lo ha desbaratado, pues que lo demuestre”, expresó.

“Es cierto que se ha capturado a algunos de los integrantes, pero no a todos. Habría que pensar si realmente los que tiene identificados la policía son efectivamente los cabecillas. Se trata de una organización bien grande que opera en otros países”, añadió.

Finalmente, consideró que la presidenta defiende al ministro Santiváñez porque le es útil y que el Congreso, de alguna manera, es cómplice.

Valdez tuvo una postura similar. El exviceministro consideró que la jefa de Estado debe dar nombres y apellidos de los capturados y explicar cómo es que se está desbaratando al Tren de Aragua.

“En Perú, como ha ocurrido también en Ecuador y en algunas partes de Colombia, lo que ha hecho el Tren de Aragua es injertarse que no es lo mismo que haberlo desarticulado. Es lo contrario. Cuando una organización criminal extranjera se injerta lo que ha conseguido es un nivel de alianzas importantes para poder conseguir los recursos locales como resguardo, lavado de dinero, etc.”, advirtió.

Además, cuestionó que el ministro Santiváñez, pese a saber con exactitud la cifra exacta de las organizaciones criminales, no haya priorizado los estados de emergencia para actuar en consecuencia.

“De otro lado, el ministro maneja de manera indistinta los términos banda criminal y organización criminal, cuando se sabe que tienen alcances distintos”, agregó.

Para Valdez, la presidenta defiende al ministro porque sería su operador político y la ayudaría a lidiar con aquellos que ella considera sus enemigos personales y sus problemas con el Ministerio Público. “No hay que olvidar que uno de los casos por los que es investigado el hermano de Dina Boluarte tiene que ver con el Ministerio del Interior”.

Por último, Valdez consideró que hay algunos parlamentarios que no respaldan la censura de Santiváñez porque se sienten cómodos con él.

A su turno, Zevallos señaló que decir que se ha desbaratado a la organización criminal “está bastante lejos de la realidad porque es un fenómeno más difícil y complejo”.

“Santiváñez ha señalado que en Lima operan otras 300 organizaciones criminales y ese es el verdadero problema que tenemos [...] El panorama es más complejo que decir que le están ganando la batalla a una organización”, remarcó.

Además… La presidenta Dina Boluarte no tomó en cuenta que, en el 2024, las extorsiones crecieron exponencialmente. Según reveló El Comercio, en La Libertad, pasaron de haber 2.910 denuncias por extorsión, entre enero y octubre del 2019, a 18.246 el año pasado. En Lima, el último año antes de la pandemia, en la capital hubo 862 denuncias por extorsión, mientras que en el 2024 llegan a 7.535, casi nueve veces más. De otro lado, este Diario dio a conocer que, entre el 1 y el 15 de enero, se registraron 81 homicidios en el país. Tal cantidad de asesinatos es superior a la registrada los años anteriores (desde el 2017, que se creó el Sinadef) durante el mismo período del mes de enero. El año pasado la cifra fue de 60, en el 2022 de 70, y en el 2020 de 62.

Moción de censura sigue en el limbo

En el Congreso se han anunciado dos mociones de censura contra Santiváñez. Una la impulsa Diego Bazán (Renovación Popular) y la otra Susel Paredes (Bloque Democrático).

No obstante, según una fuente parlamentaria, los legisladores todavía siguen buscando el apoyo de otros parlamentario para poder presentarlas, para ello se requiere un mínimo de 33 firmas.

En tanto, las bancadas siguen sin fijar postura. El secretario general de APP, Luis Valdez, señaló que su agrupación todavía no ha podido reunirse para evaluar el tema.

Una fuente de este partido político dijo a El Comercio que, en la interna, hay una sensación de incomodidad frente a lo que viene haciendo el Gobierno y que César Acuña siente que no se han escuchado sus demandas en recursos para La Libertad en materia de seguridad.

De otro lado, José Luna Morales, dirigente de Podemos Perú, indicó que no se han reunido con la bancada, pero que la organización opina que ya es momento que el ministro sea cambiado por otro que tenga la posibilidad de darle paz al país. “Si el gobierno no lo hace hasta que inicie la legislatura en marzo, el Congreso tiene que sacarlo”.

Afirmó que la bancada se reunirá para evaluar sumarse a una censura o promoverla.

Tampoco ha fijado postura Perú Libre. Sin embargo, el congresista Flavio Cruz (Perú Libre) consideró la gestión de Santiváñez es cuestionada.

A título personal, Nieves Limachi (JPP-Voces del Pueblo) dijo: “Yo me pregunto: ¿A quién van a colocar si se va? ¿A alguien peor?”.

Somos Perú no respaldará anunciadas mociones de censura.”Nosotros siempre apostamos por la continuidad de un ministro que demuestra trabajo y dedicación, y él lo está haciendo bien, en comparación con el Presidente del Consejo de Ministros, Agricultura y Midis”, puntualizó.

"Fue tan cobarde (...) que tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer"

En otro momento, la jefa de Estado lanzó duras críticas contra el “funcionario” que reveló ante el Congreso que ella se sometió a una intervención quirúrgica, en alusión directa a su ex primer ministro, Alberto Otárola. Dijo que esa persona “ fue tan cobarde (...) y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer”.

“Aquel funcionario [Alberto Otárola] que dijo eso en el Congreso fue tan cobarde para no responder los cuatro puntos de agenda para los que fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer cuando sabía que mi salud respiratoria no era de ese día, vengo sufriendo años de rinitis crónica”, acotó.

Según dijo, se sometió a una intervención de 40 minutos para corregir su tabique desviado y reducir sus cornetes la noche del 28 de junio del 2023. Y afirmó que lo hizo a esa hora para aprovechar sus horas de sueño y no ausentarse de sus funciones. Señaló, además, que toda esa información ya está en manos de la fiscalía.

“A mí me podrán abrir carpetas fiscales porque dicen que en el Cofre llevé a las 10, 11 de la mañana, a plena luz del día, a Vladimir Cerrón a que se bañe en la playa del sur. Y que,antes de eso me fui al colegio de abogados, para elegir al decano [...] Luego me dicen: Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética”, expresó.

Aseveró que en su gobierno no se han cometido actos de corrupción e ironizó sobre las carpetas fiscales abiertas en su contra por el Caso Cofre y por supuestamente haberse ausentado de sus funciones durante 12 días en el 2023.

Finalmente, aseguró que asistirá a la fiscalía todas las veces que la citen.

Su ex jefe de Gabinete, Alberto Otárola le respondió en sus redes sociales y le pidió que “cambie el verbo odiar por el de gobernar”.

El ABC de la política es mantener la cordura y la calma, máxime si se ejerce la primer magistratura de la Nación. Respetuosamente sugiero que la señora presidenta cambie el verbo odiar por el de gobernar. https://t.co/uwfrwaRiZT — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) January 27, 2025