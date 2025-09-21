El pasado 17 de septiembre, el Congreso autorizó el viaje a Nueva York de la presidenta Dina Boluarte, a fin de que participe en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Presidencia detalló que las actividades de la mandataria se desarrollarán del 22 al 24 de septiembre.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022, Boluarte promedia un viaje al exterior cada tres meses. Hasta la fecha, ha estado en Japón, Indonesia, Francia, Ecuador, Ciudad del Vaticano (en dos oportunidades), Suiza, China, Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos en tres ocasiones.

Tres días de actividades

Vale precisar que Dina Boluarte pidió autorización al Parlamento desde este 21, pero sus actividades arrancan el lunes 22 por la mañana.

Como primera actividad, la jefa de Estado participará en la reunión de alto nivel para conmemorar el 80.° aniversario de las Naciones Unidas, donde se reflexionará sobre el significado y relevancia de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su rol frente a los desafíos globales comunes.

Dina Boluarte tuvo su participación principal ante la ONU el martes 19 de setiembre del 2023. (Foto: Presidencia) / JHONEL RODRIGUEZ ROBLES

Luego, Boluarte asistirá a la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, donde ofrecerá un discurso orientado a impulsar la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Ese mismo día también asistirá a un encuentro de empresarios iberoamericanos, organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en el cual se expondrá las fortalezas del Perú para las inversiones. Mientras, por la tarde sostendrá una reunión con embajadores y un despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

En la noche estará en la clausura de la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y en la cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la Asamblea General.

(Foto: Presidencia)

En tanto, el martes 23 de setiembre, como primera actividad, la presidenta del Perú se trasladará a la sede de las ONU, donde ofrecerá un saludo protocolar al secretario general António Guterres e intervendrá en el debate general.

En su intervención también expondrá sobre las políticas nacionales e iniciativas internacionales impulsadas por el Perú para lograr los propósitos y principios de la organización.

En la tarde tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber, y un despacho remoto con la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, asistirá a la recepción del presidente Donald Trump para los jefes de delegación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el tercer día de actividades, miércoles 24 de setiembre, la mandataria sostendrá una reunión bilateral con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que ratificará el compromiso del Perú con el multilateralismo, el sistema de Naciones Unidas y la iniciativa para la reforma y modernización de la ONU.

Luego de ello, la jefa de Estado sostendrá reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah, cuyo país mantiene una sólida relación diplomática con el Perú desde hace 50 años.

Por la tarde asistirá a un evento especial de alto nivel sobre acción climática, donde expondrá los esfuerzos ambientales del Perú y su compromiso con el Acuerdo de París.

Después acudirá a una reunión de trabajo, organizada por la America Society / Council of the Americas (AS/COA), en el cual presentará las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece el Perú.

