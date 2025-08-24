La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró este domingo la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor en Palacio de Gobierno, actividad protocolar de primer orden que se celebra cada mediodía desde 1940 y que se ha convertido en un atractivo turístico de la sede presidencial.
Boluarte estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el canciller Elmer Schialer; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; así como por los tres nuevos miembros del Gabinete que juraron el último sábado: Juan José Santiváñez (Justicia y Derechos Humanos), Ana Peña (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Fanny Montellanos (Desarrollo e Inclusión Social).
La ceremonia marcó la primera aparición oficial de Santiváñez tras su retorno al Consejo de Ministros, hecho que ha generado controversia debido a que en marzo fue censurado por el Congreso cuando se desempeñaba como ministro del Interior. En aquella ocasión se le cuestionó por su deficiente gestión en materia de seguridad ciudadana y las investigaciones fiscales en su contra.
Actualmente, Santiváñez enfrenta dos procesos abiertos en la Fiscalía: uno por presunto abuso de autoridad y otro por corrupción, motivo por el cual pesa sobre él una orden de 18 meses de impedimento de salida del país.
Su nombramiento al frente de Justicia ocurre, además, en medio de las críticas por la promulgación de la ley de amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno (1980-2000), lo que añade mayor tensión política a su regreso al Ejecutivo.
