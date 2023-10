La semana pasada, 26 parlamentarios de izquierda presentaron la iniciativa contra la jefa de Estado por haber incurrido “en la causal de permanente incapacidad moral” por “haber dejado el territorio nacional inconstitucionalmente”.

Suscriben el documento los parlamentarios no agrupados Alex Flores, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Silvana Robles. Además, se observan las firmas de los 10 integrantes de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Hamlet Echevarría, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Ruth Luque, Susel Paredes, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez.

También se adhirieron los congresistas perulibristas Flavio Cruz, Américo Gonza, Margot Palacios y Wilson Quispe.

Se trata de la segunda moción de vacancia que enfrenta Boluarte. La primera propuesta fue presentada también por agrupaciones de izquierda en enero pasado. Sin embargo, su admisión al debate fue rechazada por el pleno del Congreso en abril con 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones.

De acuerdo con el reglamento del Poder Legislativo, para la admisión del pedido de vacancia se quiere el voto de por lo menos el cuarenta por ciento de congresistas hábiles, es decir, 52.

El reglamento también indica que “la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta la moción”.

Posiciones

En diálogo con este Diario, Alex Flores señaló que continuará socializando la iniciativa entre los diversos grupos parlamentarios y que espera que este jueves sea admitida a trámite.

En tanto, Roberto Sánchez, vocero alterno de Cambio Democrático, ratificó la postura de su bloque a favor de la vacancia. “La caída crítica de la economía es la gota que rebalsa la incapacidad del gobierno en la situación política y social que vivimos. Estamos a tiempo de poner punto final a una debacle peor de aquí a un semestre 2024. Y si vemos la panorámica internacional el gobierno de la señora Boluarte no resiste”, expresó.

Por su parte, Héctor Acuña (Unidad y Diálogo Parlamentario) se mostró a favor de que la moción de vacancia prospere; sin embargo, indicó que su agrupación aún no ha dialogado al respecto.

“[Dina Boluarte] debe irse, pero no es la forma en la que lo plantean. [La moción de vacancia] debe ser mejor presentada y haber más consensos”, expresó.

Los congresistas José Cueto (Renovación Popular), Lady Camones (Alianza para el Progreso), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) señalaron que sus bancadas aún no se han reunido para abordar el tema.

No obstante, Zea estimó que la iniciativa no prosperará. “Va a suceder como en el pasado, que se presentaron mociones de vacancia [contra Pedro Castilllo] que no alcanzaron los votos”, subrayó.

De otro lado, Héctor Valer, vocero de Somos Perú, afirmó que su agrupación no va a respaldar la vacancia. “Es un torpedo para la gobernabilidad. Fuera de las discrepancias que tengamos con la señora Boluarte, creo que no es conveniente, nuevamente, generar inestabilidad en el gobierno nacional, queremos que haya estabilidad para que haya inversión nacional e internacional”, dijo.

Alejandro Cavero respondió que “obviamente” Avanza País “no” apoyará la iniciativa. Mientras que Luis Aragón (Acción Popular) aseveró que ve “difícil que AP” pueda respaldar la “vacancia por un tema de país, coyuntura y gobernabilidad”.

“Personalmente no estoy de acuerdo y considero que la bancada no la va a apoyar”, agregó.

El último domingo, la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló, en diálogo con RPP, que la moción de vacancia contra Boluarte será rechazada porque no tiene sustento legal.

“La moción de vacancia va a ser rechazada porque no tiene ningún sustento legal. Entiendo que es posición política que se da y se aprovecha políticamente en el sentido de que salió el viaje y vamos a levantar este tema, pero desde el punto estrictamente legal no tiene ningún asidero”, declaró.

Hasta el momento, las bancadas que votarían en contra de que la moción de vacancia sea admitida son Somos Perú (5), Avanza País (9), Fuerza Popular (22), Acción Popular (7). Los votos de estos bloques suman 43.

La moción de vacancia señala que Boluarte ha salido del país gracias a que el Congreso aprobó una ley que le permite encargarse del Despacho Presidencial de manera remota. No obstante, indica que se trata de una norma inconstitucional.

Asimismo, la iniciativa refiere que sobre la jefa de Estado pesan “graves acusaciones de violación de derechos humanos” “durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023″. La iniciativa también cita la baja aprobación que tiene la jefa de Estado en las encuestas.

“En este sentido, la salida de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, del territorio nacional en su condición de Presidenta de la República, violando flagrantemente el segundo párrafo del articulo 115° de la Constitución Política del Perú, amparada en una norma evidentemente inconstitucional, configura estar incursa en la causal de vacancia por incapacidad moral prevista en el numeral 2 del articulo 113° de la Constitución Política del Perú”, dice.

“Tanto mas, si a la fecha no existe, mandato constitucional que autorice su salida del territorio patrio; y la señora Boluarte Zegarra viene siendo investigada por graves hechos de violación de derechos humanos. Situación, que evidentemente advierte una estrategia vedada por la Constitución, para salir del país, Ie permitiría eventualmente fugar del país, para eludir la responsabilidad política, penal y civil que pesa en su contra”, concluye.

Revisa aquí la moción de vacancia:

Además… Evita pronunciarse El último domingo, tras llegar de su gira por países de Europa, la presidenta Dina Boluarte evitó responder una pregunta de prensa sobre la moción de vacancia presentada en su contra en el Congreso por las bancadas de izquierda.

LEE TAMBIÉN | Junta Nacional de Justicia defiende transparencia de concursos públicos para selección de jueces y fiscales

¿Y la censura del ministro del Interior?

En el Congreso también se promueve una moción de censura contra el ministro Vicente Romero. Se trata de una iniciativa impulsada por el parlamentario Elvis Vergara (Acción Popular).

“Comisarías cerradas; delincuencia organizada desbordante; sin policías ni vehículos para el patrullaje… La gestión del ministro del Interior ha evidenciado ineficiencia. He decidido promover la censura del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández; espero la coherencia de mis colegas congresistas. Urge un cambio”, escribió Vergara en X (antes Twitter) junto al documento.

Vicente Romero respondió tres mociones de interpelación en su contra este miércoles 11 de octubre. (Foto: GEC)

Los congresistas Alejandro Cavero (Avanza País), José Cueto (Renovación Popular), Lady Camones (Alianza para el Progreso), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Óscar Zea (Bloque Magisterial) indicaron a El Comercio que sus bancadas aún no fijan postura sobre la permanencia de Romero.

De otro lado, Luis Aragón, quien es integrante de AP como Vergara, dijo que aún no ha firmado la moción y que está evaluando si suscribirá la iniciativa.

A su turno, Héctor Valer (Somos Perú) aseveró que su agrupación no respaldará la censura de Romero.

“El ministro Vicente Romero en estos momentos se encuentra desarrollando el decreto legislativo que va a modificar el código procesal penal, etc., que es una lucha frontal contra la inseguridad. Es como cambiar de jinete dentro del río”, afirmó.

Héctor Acuña tuvo una posición contraria. “Con relación al ministro no hay nada que pensar, hay una inseguridad total”, apuntó.