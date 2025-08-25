La presidenta Dina Boluarte consideró “inaceptable e irresponsable” que se minimice la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) destinadas para actuar frente a situaciones de emergencia.

Durante la ceremonia de presentación de una ambulancia aérea, dos aeronaves de instrucción y un helicóptero, adquiridos por la FAP, la mandataria pidió no dejar “en la orfandad” ni en “desamparo” a las fuerzas del orden.

“Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles, que dotar a la Fuerza Aérea de las herramientas adecuadas, es en vano. Critican con mezquindad de sus propias Fuerzas Armadas”, expresó.

“¿Qué pretenden? ¿Dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden? No repitamos los amargos impases de nuestra historia. No permitamos que la patria quede en la orfandad estratégica y militar, mucho menos ahora que económicamente nuestro país está dando la talla internacional y estamos siendo reconocidos por instituciones internacionales”, agregó.

Tras indicar que la economía peruana creció 3.3 % en el primer semestre del 2025, Boluarte Zegarra insistió en que su gestión sigue avanzando “firme y decidido” en consolidar el crecimiento del país.

“El Gobierno avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar nuestra economía nacional, sentando la base para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos”, subrayó.

“Es así como en la primera mitad de este año la economía peruana creció 3.3 %, una de las más altas de Latinoamérica. Lo más alentador es que ese crecimiento se basó en el gasto de las familias peruanas”, añadió.

Cabe indicar que la actividad oficial se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y contó con la participación del ministro de Defensa, Walter Astudillo, así como de autoridades militares.