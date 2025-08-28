Durante el acto oficial de colocación de la primera piedra de la Central de Emergencias 911, en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte defendió su gestión en medio de los cuestionamientos en su contra por llevar de nuevo al Consejo de Ministros a Juan José Santiváñez, quien fue censurado hace varios meses por el Congreso.

La presidenta no conversó con los medios de comunicación no oficiales en esta actividad y brindó una alocución en la que celebró el crecimiento económico del país.

“Sigamos trabajando sin distracciones, enfocados en consolidar nuestra economía que está entre las más fuertes de la región. Las listas internacionales dicen eso. A veces nos dicen ‘miro al Perú con envidia positiva’. Es bueno que nos miren como ejemplo, tenemos la inflación más baja, la moneda más fuerte, el crecimiento más importante de la región . Por eso las instituciones extranjeras confían en el Perú y trabajan con nosotros porque sino se irían a otros países, como lo han hecho antes”, indicó la mandataria.

“Nosotros como gobierno, como sociedad, nación, estamos generando confianza en el exterior. De las inversiones podemos hacer obras, colegios, hospitales, aeropuertos, puentes, carreteras, acortando brechas de pobreza y generando más empleo formal y generando más Beca 18 para nuestros estudiantes. Seguiremos trabajando ese norte, para dejar un Perú distinto y mejor al que yo recibí en aquel diciembre del 2022″, añadió a su discurso optimista, en el que no se refirió a la ola de inseguridad que azota a la población más vulnerable.

Aunque reconoció que los problemas estructurales como la pobreza no pueden solucionarse rápidamente e indicó que dejará una hoja de ruta hacia el desarrollo del país con miras al 2040.

“Esta presidenta andina vivió de cerca la pobreza y el olvido del gobierno para atender las necesidades del Perú profundo. Aun hay mucho que hacer porque el abandono de décadas no se puede resolver en tres años. Vamos a dejar una proyección del Perú, una mirada al 2040″, enfatizó.

Asimismo, señaló que continuará trabajando hasta el 28 de julio del 2026 y que no cederá ante las críticas de sus detractores ni las investigaciones fiscales en su contra, las mismas que ya no proseguirán gracias a una resolución del Tribunal Constitucional.

“Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas; todo lo contrario, está más fuerte que nunca porque sabe y está consciente de todo el esfuerzo que pone para sacar adelante el desarrollo del país ”, dijo refiriéndose a sí misma en tercera persona, como ya es usual en sus discursos.

“Esta presidenta por convicción seguirá trabajando sin descanso, sin desmayo, sin distracciones para llegar a nuestra meta trazada hasta 28 de julio del 2026. No caeremos en las provocaciones de aquellas voces pequeñas y apiedradas que buscan generar desconcierto y cierta incertidumbre las elecciones del próximo año”, añadió.