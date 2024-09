La fiscalía también pidió a Palacio un informe documentado sobre los conductores de la flota vehicular destinada a Boluarte desde enero último hasta la actualidad. Además, requirió la bitácora de uso de los vehículos oficiales desde el 1 de enero hasta el pasado 31 de agosto.

Por disposición del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, también solicitó la lista de funcionarios o servidores que trabajan en la Secretaría General de la Presidencia, así como sus correos electrónicos institucionales. Esto porque en el mismo audio, se hace referencia a “dos funcionarios de Palacio” que estarían involucrados en el caso.

El primer ministro Gustavo Adrianzén precisó que dos oficios con esas solicitudes llegaron al Despacho Presidencial pasadas las 3 p.m. del jueves. “Me sorprende que la fiscalía de pronto tenga suma celeridad en determinados procesos, mientras que en otros no muestra la misma celeridad. [...] Todo tenemos que resolverlo hoy [jueves 5]. Me quedan tres horas y 36 minutos. Yo solicito que la misma celeridad con la que nos piden actuar sea recíproca. Que ellos sean igualmente céleres para colaborar con la lucha contra la criminalidad”, dijo en conferencia de prensa desde el Congreso, a donde acudió para sustentar el presupuesto para el año fiscal 2025.

En tanto, la fiscalía dispuso solicitar a la Comandancia General de la Policía un informe documentado sobre el frustrado intento de captura de Cerrón realizado en enero pasado, cuando se montó un operativo en el balneario de Asia, al sur de Lima.

Además, solicitará a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) el nombre o razón social de los propietarios de determinados vehículos, entre ellos, el Lexus color negro, de placa EGR- 844, que fue visto cerca de donde se buscaba a Cerrón. Este, al que se refieren como el ‘cofre’, aparece a nombre del Despacho Presidencial.

Todas las diligencias mencionadas forman parte de una indagación previa. Con esta, la Fiscalía de la Nación decidirá si abre investigación preliminar contra el ministro del Interior por los posibles delitos de encubrimiento personal y omisión de actos funcionales.

Cerrón, condenado a tres años y medio de prisión efectiva por colusión, se encuentra prófugo desde octubre pasado, aunque continúa activo en las redes sociales.

En diálogo con El Comercio, Santiváñez aseguró que detrás del caso en su contra hay intereses subalternos. “Que la fiscalía inicie todas las investigaciones que sean necesarias para determinar que lo consignado en el audio es falso y tiene como única intención desestabilizar la gestión por los pases al retiro de más de 800 oficiales que se practicarán las semanas siguientes”, dijo.

Consultado si en la lista de oficiales que pasarán a retiro se encontrarían el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’; o el coronel PNP Harvey Colchado, dijo: “Eso no es mi decisión, sino decisión de un junta calificadora que aún no se ha instalado, por lo que no podría contestarte. Eso no me compete. Yo no valoro los legajos ni elijo quién se queda o se va”.

El audio

“¿Te acuerdas que el ‘cofre’ de la presidenta estaba en la playa? Es porque iban a sacar a Cerrón de la playa” , se escucha en el audio que se atribuye a Santiváñez, difundido el último fin de semana por “Panorama”, “Punto Final” y “Cuarto poder”. Se trataría de una conversación entre Santiváñez y el capitán PNP Izquierdo, cuya grabación completa ya está en manos de la Fiscalía de la Nación.

Según la defensa legal del capitán Izquierdo, el audio fue grabado el último 21 de mayo en un chifa. En ese momento, Santiváñez ya era ministro del Interior.

En la grabación también se le escucharía decir a Santiváñez: “La cuestión es que ya sabemos. Ya hemos identificado a los dos funcionarios de Palacio que están metidos. ¿Qué pruebas tenemos? Correos electrónicos. Correos ah, de coordinaciones. Correos entre Waldemar, entre Vladimir Cerrón y estos funcionarios”.

El último jueves, Santiváñez insistió en que no es su voz. “Ese audio es falso. No es mi voz y diferentes medios lo atribuyen de manera irresponsable”, señaló a este Diario.

El ministro del Interior cuenta con el respaldo del Ejecutivo. El último miércoles, Adrianzén reiteró en conferencia de prensa que confía en su versión.

“Estos audios se encuentra en investigación en sede fiscal. Presumimos que ahí se dispondrá el peritaje de los audios [...] enhorabuena que se practiquen los peritajes y se determine la autenticidad. Yo me quedo con lo dicho por el ministro del Interior, que dichos audios son falsos”, señaló.

En la misma conferencia, Adrianzén señaló que la captura de Cerrón está cerca. “Sin importar quién o quiénes lo estén ayudando, quién o quiénes lo estén protegiendo, Cerrón va a ser capturado y puesto a disposición de la justicia en el más breve plazo y, por eso, nuestra Policía Nacional y la inteligencia policial está trabajando en ese esfuerzo”.

En tanto, sobre la presencia del vehículo oficial en el balneario de Asia, respondió que es un hecho que sucedió cuando aún no asumía como primer ministro. “Sin embargo, doy por hecho que lo expresado en el comunicado en aquella oportunidad es cierto”, agregó. El despacho presidencial ha señalado que el auto “se encontraba en comisión de servicio”.

Operativo en Asia

El operativo para capturar a Cerrón en el balneario de Asia en enero pasado contó con agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP. Estos ingresaron al condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Asia, ´pero no encontraron al prófugo.

Según fuentes de El Comercio, la Policía Nacional recibió información de que Cerrón se encontraba oculto en una de las residencias del balneario. El condominio Mikonos, que cuenta con más de 100 viviendas y acceso directo al mar, fue el lugar señalado.

Al sitio también llegaron efectivos de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) y de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Pero esa fue, por lo menos, el séptimo operativo para capturar a Cerrón.

Poco antes se realizaron dos allanamientos simultáneos, uno en el Callao y otro en Ventanilla. Durante el allanamiento en el Callao, se encontraron panfletos que manifestaban oposición a la sentencia contra el exgobernador regional de Junín.

Previamente, según fuentes de este Diario, la Policía había identificado que Cerrón intentaba refugiarse en la embajada de Bolivia en Lima. Sin embargo, este intento no se materializó.

En junio último, El Comercio reveló que un informante con el nombre clave de ‘Mila’ ubicó al prófugo exgobernador en la misma vivienda donde su hombre de confianza, José Bendezú Gutarra, fue detenido, en Huancayo, Junín. Dos personas le preparaban alimentos y le hacían recados, según su testimonio.

Según ha informado este Diario, la fuente recurrió primero al número del Programa de Recompensas. En ese momento, por Cerrón se ofrecían S/100.000.

Recientemente, el Ministerio del Interior subió a S/200.000 la recompensa por información que permita dar con la ubicación y captura de Cerrón. No obstante, el exministro del Interior Óscar Valdés y el general PNP en retiro Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la PNP, estimaron que esa medida no tendrá efectos. Coincidieron en señalar que se trata únicamente de un gesto “mediático” del gobierno de Dina Boluarte.