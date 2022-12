La abogada Dina Boluarte se convirtió ayer en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República, luego de que el Congreso vacara a su antecesor en el cargo, Pedro Castillo. El docente dio un golpe de Estado, al anunciar, en un mensaje a la Nación, la disolución inconstitucional del Parlamento y la instalación de “un gobierno de emergencia excepcional”.

Ante el pleno del Poder Legislativo, Boluarte- vestida con un sastre amarillo- juró “por Dios, la patria y todos los peruanos” ejercer “fielmente el cargo de presidenta hasta el 2026″.

En su primer mensaje a la Nación, la nueva mandataria rechazó que Castillo Terrones haya quebrado el orden democrático y resaltó que esta “impronta” no haya encontrado eco en las instituciones de la democracia y tampoco en la calle. }

En ese sentido, destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hayan sido “fundamentales” para mantener la democracia.

Boluarte exhortó al Parlamento a entrar a una etapa de “tregua política”, a fin de “instalar un gobierno de unidad nacional”.

“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses, convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social”, manifestó.

La presidenta de la República solicitó, en ese sentido, “un plazo” a la oposición “para rescatar a nuestro país de la corrupción y del desgobierno”. No obstante, precisó que este tiempo no significa que su administración deje de ser fiscalizada y que no se escruten las decisiones que tomará.

También anunció que formará a una Gabinete Ministerial de “todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerza democráticas”.

Lucha contra la corrupción

En otro momento, Boluarte adelantó que su primera medida desde la Presidencia será “enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones”.

Relató que vio “con repulsión” cómo los medios de comunicación y los organismos jurisdiccionales dieron cuenta de “vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos” cometidos durante la administración de Castillo Terrones.

“Este cáncer se debe extirpar de raíz, por ello mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la procuraduría pública para ingresar sin medias tintas a estructuras corrompidas por mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”, acotó.

El presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), refirió que la tregua solicitada por Boluarte “es lo adecuado” y que es momento de “conversar” y “dejar todos los momentos de crispación” con el Ejecutivo. “Lo mejor es conversar, esperamos que la presidenta nombre a un Gabinete de ancha base, un muy buen Gabinete, y todos debemos aportar y hacer lo posible para que las cosas funcionen bien”, subrayó en Latina Noticias.

Desde la oposición, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó la asunción de Boluarte Zegarra y dijo esperar que su gobierno “cumpla” con la institucionalidad democrática, la separación de poderes y el desarrollo del país. Agregó que el fujimorismo le dará su respaldo en este contexto.

“No es momento de ideologías, ni de derechas o izquierdas. Presidenta Boluarte, le deseamos éxitos en la conformación de un gobierno de unidad nacional”, tuiteó.

Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, indicó que ha empezado una campaña “anti Boluarte” de un sector que le ha sugerido adelantar las elecciones generales.

“Empezó la campaña anti Boluarte, la tildan de impresentable, investigada y le sugieren adelanto de elecciones y algunas reformas constitucionales. Los adversarios no quieren el poder parcial, sino total”, opinó.

La politóloga Kathy Zegarra recordó que los presidentes que no tuvieron el respaldo de una bancada oficialista en el Congreso no completaron su mandato. Añadió, en ese sentido, que si bien Boluarte llegó a Palacio de Gobierno bajo el símbolo de Perú Libre, no tiene su apoyo y “tendría grandes dificultades para continuar en el poder hasta el 2026″.

A su turno, el politólogo José Luis Incio advirtió que “es poco probable” que Boluarte pueda sostener su gobierno hasta el 2026, principalmente por no tener el respaldo de una bancada mayoritaria en el Parlamento.

Boluarte recibió, el miércoles por la tarde, a los integrantes del Tribunal Constitucional y también al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, en Palacio de Gobierno.

El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales envió al archivo una denuncia constitucional contra Boluarte, donde la oposición pedía su inhabilitación por 10 años.