Juan Carlos Liendo Fecha de designación: 18 de diciembre del 2022

El primer jefe de la DINI de este Gobierno fue Juan Carlos Liendo O’Connor, coronel del Ejército en retiro, que fue nombrado en el puesto el 18 de diciembre del 2022, cuando Dina Boluarte recién había asumido la Presidencia. Su nombramiento fue refrendado por la mandataria y el entonces ministro Pedro Angulo.

Liendo se había desempeñado previamente como asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso.

El oficial de las FF.AA en situación de retiro duró a penas unas semanas como jefe de Inteligencia. Su salida ocurrió en el marco de las protestas violentas protestas en todo el país como consecuencia del golpe de Estado de Pedro Castillo.

Liendo presentó su renuncia irrevocable al cargo, luego de que la presidenta Boluarte le quitara la confianza, al no compartir su diagnostico sobre las protestas.

LEE TAMBIÉN | Empresario niega que sea un miembro de Los Pulpos como el Ministerio del Interior señaló en comunicado: todo sobre el caso

Roger Arista Fecha de designación: 4 de enero del 2023

En su reemplazo, el 4 de enero del 2023, el Poder Ejecutivo nombró a Roger Arista Perea, quien había sido director general de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y antes jefe de la VI Macro Región Policial Junín - Huancavelica.

Arista tampoco duró mucho en el cargo. El Gobierno lo removió tras la agresión que sufrió la presidenta por parte de dos mujeres cuando cumplía una actividad en el Chiara (Ayacucho). Su salida se habría dado porque no advirtió el escenario de violencia que encontró mandataria en el centro del país.

No obstante, fuentes de Unidad de Investigación de El Comercio indicaron, en aquel entonces, que la remoción de Ángulo de la dirección general de la Policía Nacional, en realidad, se debe a un enfrentamiento con el exministro del Interior Víctor Torres.

Punto Final dio a conocer que el hoy exjefe de la DINI reveló en su testimonio ante la fiscalía que funcionarios de Palacio de Gobierno y la presidenta Boluarte estaban al tanto de las operaciones de búsqueda del prófugo Vladimir Cerrón.

LEE TAMBIÉN | Al ritmo de Podemos Perú

Luis García Barrionuevo Fecha de designación: 21 de enero del 2023

El Gobierno de Boluarte nombró como sucesor de Arista a Luis Máximo García Barrionuevo, un contralmirante de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro que, en el 2015, se desempeñó como asesor del Ministerio del Interior, durante la gestión del exministro José Luis Pérez Guadalupe.

García Barrionuevo es el titular de la DINI que más tiempo permaneció en el cargo, con un año y un mes de gestión. Su renuncia ocurre en medio de los cuestionamientos al Poder Ejecutivo por no poner freno a la crisis de inseguridad que vive el país.

Max Anhuamán Fecha de designación: 22 de febrero del 2025

El sábado, el Gobierno de Boluarte volvió a cambiar a la cabeza de la institución y nombró en el puesto a Max Anhuamán Centeno, un coronel PNP en situación de retiro, que previamente ostentaba el cargo de director ejecutivo de la DINI.

Antes de llegar a esta institución se desempeñó como jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional.

En octubre del 2024, Anhuamán fue pasado a la situación de retiro mediante Resolución Suprema 1212-2024-IN, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Anhuamán era jefe de la Dircote cuando arrestaron a los integrantes de Voluntad Transformadora, un clan familiar impartía a niños la doctrina del grupo terrorista Sendero Luminoso en Trujillo. En aquel entonces, el hoy jefe de la DINI señaló: “El terrorismo está vigente y apuntando hacia el futuro”.

Además… En un anterior informe, este Diario dio a conocer que el Gobierno dispuso transferir hasta S/ 30 millones al presupuesto de la DINI. Ello cuando el presupuesto anual orginalmente previsto para este órgano adscrito a la PCM era de S/ 73 millones, por lo que esta asignación representa un aumento de más del 40%.

LEE TAMBIÉN | Ley de extinción de dominio: Presidenta del TC estima que en dos meses se tendría respuesta sobre norma

¿Constantes cambios afectan al sistema de inteligencia?

En diálogo con El Comercio, el exministro del Interior Óscar Valdez, el exjefe de la DINI Danilo Guevara y el exviceministro Ricardo Valdéz cuestionaron que se hayan producido tantos cambios en el órgano de inteligencia.

Valdez recordó que los jefes de la DINI están en permanente contacto con el presidente de la república e informarle todas las amenazas que tiene el país.

Añadió qua DINI está adscrita a la PCM administrativamente, pero operativamente la encabeza la jefa de Estado.

“La DINI es importante no solo para el tema de guerra interna y externa, sino también para los problemas que tiene el país como la inseguridad ciudadana, minería ilegal, narcotráfico, etc. Estos cambios van a afectar al país porque la presidenta no va a estar debidamente informada sobre lo que ocurre. La minería ilegal y el narcotráfico están avanzando. Por eso la inseguridad ciudadana se sigue incrementando”, advirtió.

“Estos cambios que está haciendo la presidenta solo muestran su poca capacidad de entendimiento de lo que es dirigir un país”, expresó.

A su turno, Guevara afirmó que, para cualquier organización pública o privada los constantes cambios en la dirección crean inestabilidad e incertidumbre. “Cada director llega con su estilo propio de trabajo y sus equipos de confianza lo cual altera la necesaria continuidad en la ejecución de los planes”, agregó.

El exjefe de la DINI, aseveró que estos cambios ralentizan el trabajo que ya venía realizando la institución.

“Una de las visiones que tiene la DINI es luchar contra el crimen organizado y para ello tienen planes que se ven ralentizados con los cambios de dirección, como es natural”, puntualizó.

En tanto, la lectura de Ricardo Valdés, se consolida el rol del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el sistema de inteligencia porque la DINI es que articula las diferencias inteligencias que hay en el Estado, como las que provienen de la PNP y las FF.AA. y Cancillería.

Valdés todo cambio afecta la estructura del sistema de inteligencia. Añadió que la institucionalidad de la DINI podría verse resquebrajada.

Sin embargo, destacó que el flamante director de esa institución haya sido, previamente, jefe de la Dircote porque, de alguna manera, tiene noción de investigación.

“Pero la información de la DINI es mucho más que la inteligencia policial. Es un sistema complejo donde se elavúa riesgos internos, externos, etc. Si el jefe de la DINI solo va a estar ahí para trasladar información a la presidenta nada cambiará “, advirtió.

No obstante, subrayó que hay que tener en cuenta que Anhuamán fue parte de la PNP hasta octubre del 2024 y que por ahí podría venir la conexión con el titular del Mininter.

Valdés dijo que se puede pasar por alto que la DINI durante este gobierno y la gestión castillista ha sido usada para intereses personales. “Ella está afectada por una serie de investigaciones penales y filtraciones, en torno a los Rolex, etc.”, indicó.