Sin embargo, este miércoles 8 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, salió al frente para negar que la mandataria se haya ausentado a sus actividades “desde que yo colaboro con ella”, pero no detalló si fue sometida o no a una operación.

“La presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del Gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades. Puedo informar que la presidenta se encuentra convaleciente aún de una afección pulmonar severa. El último fin de semana ha sido asistida por médicos”.

Un día antes, vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa, había evadido hasta en dos oportunidades responder a la prensa sobre la supuesta rinoplastia que se realizó Boluarte. Indicó que la jefa de Estado “tiene derecho a la intimidad personal” y que, por lo tanto, no se pronunciará “sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano”.

En otro momento, restó importancia a la solicitud de explicaciones que presentó- el último martes 7 de mayo- la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) e indicó que la responderían en los “plazos que correspondan”, es decir, en siete días hábiles.

Luque pidió -mediante un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Enrique Vílchez Vílchez - que se le remita la agenda de Boluarte del 29 de junio al 9 de julio del 2023, así como el descanso médico por motivos personales prescrito a la jefa de Estado. Además, su descuento de haberes y las actas de los Consejos de Ministros realizadas durante el supuesto período de ausencia de la mandataria.

Posteriormente, la parlamentaria señaló, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que es de interés público conocer “quién estuvo a cargo” de la Presidencia durante los 12 días que Boluarte se habría ausentado, así como las “decisiones que se tomaron” en el Ejecutivo y “cómo es que se gestionaron las funciones” de la jefa de Estado.

“Esa información es importante para saber si la señora Dina Boluarte estuvo o no ausente, y qué procedimientos se siguieron. Obviamente si estuvo ausente (así sea un día) se habrá generado una infracción constitucional”, subrayó.

De acuerdo con “Hildebrandt en sus trece”, la mandataria Boluarte se sometió a una rinoplastía en la clínica del doctor Mario Cabani, ubicada en el distrito de San Borja, a fines de junio del año pasado.

El reportaje da cuenta que Cabani es conocido por haber operado a diversas presentadoras de televisión como Magaly Medina, Maricarmen Marín y Pía Copello. El semanario también dio a conocer que la cita con el reconocido médico fue gestionada por Patricia Muriano, asistente personal y amiga íntima de la jefa de Estado.

Según el reportaje, la última actividad oficial en la que fue vista la mandataria antes de la presunta operación fue el 28 de junio del 2023, en Palacio de Gobierno, donde condecoró a oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que participaron en casos importantes en la lucha contra la criminalidad. Luego no registra actividades en su agenda, no recibió a nadie en su despacho y tampoco viajó a ninguna región. Así también lo verificó este Diario.

En junio de ese año, Boluarte también fue captada usando por primera vez el Rolex de oro rosado que le prestó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Meses después, la autoridad le facilitó otros dos relojes a la mandataria. El Ministerio Público la investiga por este caso.

Demandan transparencia

En diálogo con El Comercio, Samuel Rotta, director de Proética; Omar Awapara, secretario general de Transparencia y Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad, cuestionaron la respuesta del vocero de la Presidencia y demandaron mayor transparencia del Poder Ejecutivo. Asimismo, compararon el tema con el Caso Rolex.

Rotta indicó que el derecho a la intimidad de un mandatario se relativiza cuando se trata de asuntos de interés público y que incluso hay sentencias del Tribunal Constitucional que así lo establecen.

“Entonces, decir que no van a responder bajo ninguna circunstancia porque es una cosa del ámbito privado tampoco es una respuesta aceptable. Es necesario que haya una respuesta, ya que se hizo evidente [el caso] y hay cuestionamientos sobre cómo se han manejado estos 12 días de ausencia”, expresó.

“Algo parecido pasó con el Caso Rolex, la presidenta no quiso responder nada alegando que era un tema privado y ya vimos cómo escaló eso. Entonces, es indispensable que dé explicaciones porque hay un cuestionamiento y antecedentes. Establecer tajantemente el tema de la privacidad no es aceptable”, finalizó.

A su turno, Awapara opinó que la respuesta del vocero de la Presidencia “no está dentro del ámbito de lo que es Constitucional” y que “no es una justificación correcta decir que esto pertenece a la intimidad”.

Para el especialista, “lo más problemático” es que se ha “escondido” el caso a la opinión pública y que se desconoce “lo que implicó la supuesta operación” de Boluarte y si estuvo con anestesia temporal. “En el momento de que la presidenta no está ejerciendo su cargo propiamente entonces está involucrando ya un tema de gestión y de orden constitucional”, agregó.

El representante de Transparencia también comparó esta situación con el Caso Rolex, “que en un inicio se minimizó y luego se dio explicaciones que no son coherentes y finalmente terminan involucrando una investigación fiscal”.

“Es evidente que las explicaciones que están dando no alcanzan, no son contundentes y que ameritan una mayor transparencia que no estoy seguro que estén dispuestos o capacitados a dar”, apuntó.

Pereira también calificó de “no válido” el argumento que dio el vocero de Palacio de Gobierno. Señaló que, si bien “el presidente tiene reconocido su derecho a la privacidad, en el caso de estos altos funcionarios se relativiza, sobre todo cuando la situación de salud puede afectar o estar en conexión con el ejercicio del cargo”.

“No es verdad que sea una cuestión cubierta por la intimidad. Ella [Dina Boluarte] debe revelar, decir si es verdad que ha transitado por un problema de salud que ha supuesto su alejamiento por doce días de la Presidencia de la República y si ese alejamiento supuso o no un caso de impedimento temporal. Ella debió haber comunicado eso al Congreso para que realice esa valoración porque la incapacidad temporal debe ser declarada por ese poder del Estado. No puede esconder esa información. Eso transgrede el mandato constitucional”, dijo.

El abogado afirmó que el problema con el Gobierno de Boluarte es “la mentira” y la “constante actitud de esconder la información y mentirle a la gente”, como pasó con el Caso Rolex, “en el que se ensayaron distintas versiones para finalmente hacer transitar al país por una crisis y tener que decir la verdad al final”.

“Lo mismo puede pasar en este caso si la presidenta no se apura en decir la verdad”, advirtió Pereira.