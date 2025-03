Juan José Santiváñez y su pedido de impedimento de salida del país

Es un nuevo caso contra ministro por presunta influencia en el TC

La Fiscalía de la Nación solicitó que se rechace el pedido del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que se acumulen las investigaciones que se siguen en dicha instancia y en el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder-Eficcop, por las declaraciones del capitán Junior Izquierdo.

En audiencia pública, realizada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, el fiscal Hernán Mendoza señaló que los casos no se tratan de un mismo hecho punible.

Ello, indicó, porque el caso que se investiga en el Eficcop es sobre actos para que pueda “ser nombrado ministro del Interior” y lo que la Fiscalía de la Nación investiga “son hechos ocurridos con posterioridad”, ya en su condición de ministro de Estado.

El representante del Ministerio Público indicó que, por el contrario, lo que en realidad pretende el recurso solicitado por Santiváñez, es evitar brindar una muestra de su voz, diligencia dispuesta en la investigación que conduce el Eficcop.

“Estas circunstancias nos conduce a concluir que la presente tutela, con el rótulo de una acumulación, no es más que un pretexto para justificar su ausencia en la muestra de toma de voz, a pesar de que en más de una ocasión y públicamente, ante diversos medios, ha dicho estar presto a colaborar con el esclarecimiento de los hechos y lo que vemos es más bien un ejercicio abusivo del derecho”, sostuvo el fiscal.

Por su parte, Virginia Naval, abogada de Santiváñez, señaló que en ambas carpetas fiscal tiene como principal persona investigada a su patrocinado, por lo que la fiscalía debía haber realizado la verificación de los sujetos procesales, y no “elucubraciones” sobre la condición de aforado o no aforado del investigado, hacían una diferencia.

Por ello, solicitó que se declare fundado su tutela de derechos, y se disponga acumular los dos casos.

Para justificar su pedido, la abogado reveló que se les notificó el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país contra su patrocinado en un nuevo caso que había permanecido en reserva.

Según dijo, se le atribuye a Santiváñez Antúnez, haber ejercido presuntas influencias en el Tribunal Constitucional cuando aún no era ministro de Estado.

“El requerimiento de impedimento de salida del país de mi patrocinado en el caso 366-2024. Los detalles, lamentablemente no se tiene porque supuestamente es una investigación reservada y que incluso ya vulneró el plazo de los 20 máximo que se tiene para investigar. Ello no es materia de esta audiencia, pero quiero hacer hincapié en que este caso 366-2024, que narra varios hechos, tendría como uno de los hechos investigados, que habría influenciado a un miembro del Tribunal Constitucional con la finalidad de favorecer a un particular, pero estos hechos se habrían realizado antes de que asuma su condición de ministro de Estado”, informó la abogada del ministro.