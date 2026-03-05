La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) quince días hábiles para que investigue y presente un informe final sobre la denuncia contra la expresidenta Dina Boluarte por el Caso Cirugías.

Ello luego de dar luz verde - con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones- al informe de calificación de la SAC que declara procedente la demanda, que acumula cuatro denuncias presentadas por congresistas y la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Dicho documento declaró procedente la denuncia por presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo.

El informe además desestimó el extremo de las denuncias sobre presuntas infracciones constitucionales y supuesto delito de usurpación de función pública.

Las denuncias acumuladas fueron presentadas entre diciembre del 2024 y mayo del 2025 por los parlamentarios Ruth Luque (Bloque Democrático), Margot Palacios (No agrupada), Carlos Zeballos (Bloque Democrático) y la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza.

Sin embargo, quedaron encarpetadas junto con otras acusaciones (Caso Rolex, muertos en las protestas,Caso Cofre, Qaliwarma, etc.) contra la exmandataria debido a un fallo del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender las investigaciones contra ella por delitos no incluidos en el artículo 117 de la Constitución hasta que concluya su mandato. Así lo subrayó Lady Camones, presidenta de la SAC, en diálogo con El Comercio. No obstante, evitó precisar sobre el estado de las demás denuncias.

De acuerdo con las acusaciones, Dina Boluarte se realizó una serie de intervenciones quirúrgicas en junio del 2023, cuando ejercía como presidenta de la República, y debido a ello “no habría podido ejercer el cargo hasta julio del mismo año”.

Esta información, según las acusaciones, fue confirmada por Alberto Otárola, expremier en la gestión de Boluarte.

“De esta manera confirmó que hubo vacío de poder durante el abandono de cargo que hizo Dina Baluarte por el tiempo que utilizó para someterse a una cirugía estética facial. El expremier Alberto Otárola admitió haber estado al tanto del procedimiento quirúrgico al que se sometió la presidenta Dina Baluarte, lo que la habría hecho ausentarse de sus funciones entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023”, cita el informe de la SAC.

En las demandas “se incrimina” a Boluarte la presunta comisión del delito de omisión de funciones por no haber comunicado el impedimento temporal para el ejercicio del cargo al Consejo de Ministros y el Congreso de la República. Alternativamente, se le atribuye el delito de abandono del cargo, por no haber abandonado temporalmente su cargo como jefa de Estado para someterse a un procedimiento quirúrgico.

Lee también | El ABC de la cédula: una guía práctica para ejercer bien tu voto en las Elecciones 2026

¿Qué sigue?

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, una vez que la Comisión Permanente declara procedente y otorga 15 días a la SAC para que investigue y presente el informe final, corresponde que la subcomisión nombre a un congresista delegado del caso que se encarga de realizar las pesquisas.

Además, debe notificar al denunciado sobre el proceso para que formule sus descargos y presente los medios probatorios.

Luego, viene la etapa de audiencias, en esta fase participan todos los involucrados: denunciantes, denunciados, testigos y los integrantes de la subcomisión.

Posteriormente, el congresista delegado elabora el informe final que recomienda si se acusa o se archiva la denuncia. Se debate y se vota en la SAC. Tras ello, el documento se debate se y vota también en la Comisión Permanente. Si prospera en las dos etapas pasa al pleno, que tiene la decisión final.

Caso Cirugías

Cabe señalar que este caso se dio a conocer, en mayo del 2024, por el semanario “Hildebrandt en sus trece”. El medio de comunicación reveló que la exjefa de Estado se ausentó de la presidencia luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

Sin embargo, la información cobró fuerza luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola confirmara que fue sometida a una intervención quirúrgica a mediados del 2023, hecho que no comunicó al Parlamento. Estas afirmaciones las hizo el expremier ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Estas declaraciones motivaron una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por presunta omisión de actos funcionales y por presunto abandono de cargo.

En respuesta, Boluarte admitió en un mensaje a la Nación que se sometió a una intervención médica. Sin embargo, argumentó que fue por razones de salud y descartó que se tratara de un procedimiento estético.

Dina Boluarte durante el mensaje en que aseguró que su cirugía fue estrictamente médica y no estética. Foto: Presidencia

Semanas después salieron a la luz nuevos detalles y personajes vinculados a la intervención quirúrgica a la se sometió la mandataria Dina Boluarte en la Clínica Cabani. Entre ellos, el audio atribuido a su exasistenta Patricia Muriano, un reporte médico de la clínica del doctor Mario Cabani que revelaría que Boluarte se sometió a cuatro procedimientos estéticos, así como el testimonio del propio médico.

El reporte médico mostrado por “Cuarto Poder” reveló, por ejemplo, que Boluarte Zegarra se sometió a cuatro procedimientos estéticos en la Clínica Cabani y no solo a una cirugía para mejorar su respiración, como lo había asegurado la propia mandataria en diciembre pasado.

El cirujano Mario Cabani ha declarado en anteriores fechas ante la Comisión de Fiscalización confirmando la cirugía de Dina Boluarte. (Foto: GEC)

De acuerdo con dicho reporte, Boluarte fue sometida a una rinoplastia con septumplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral y la colocación de hilos de sustentación facial.

Además, como parte del procedimiento, se le extrajo grasa del área infraumbilical para injertos en el rostro.

En el documento médico se detalla que, aquel 28 de junio del 2023, Boluarte estuvo en el quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.

La cirugía se realizó desde las 21:15 hasta las 23:40. Durante la intervención, se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa.

A raíz de la operación, la presidenta permaneció internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación.

El documento operatorio está firmado por el cirujano Mario Cabani Ravello, quien estuvo a cargo del procedimiento, y el equipo médico que participó en la intervención. Este reporte forma parte del libro de control de la clínica, un registro obligatorio al que los pacientes no tienen acceso y que fue entregado a la Fiscalía de la Nación tras una orden judicial.

El caso generó en su momento la indignación de la ciudadanía y se usó como argumento para pedidos de vacancia, que fueron desestimados por el pleno del Congreso. Meses después, en octubre del 2025, Boluarte fue destituida por el Poder Legislativo, por incapacidad moral permanente a raíz de la crisis de inseguridad que golpea al país.