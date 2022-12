El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, se pronunció luego de la juramentación de Dina Boluarte en el cargo de presidenta de la República, a raíz de la destitución de Pedro Castillo, luego de un frustrado golpe de Estado.

Gómez de la Torre agradeció que el titular del Congreso, José Williams (Avanza País), y la jefa del Estado, Dina Boluarte, hayan reconocido a su institución. Además, aseveró que hoy se demostró que las FF.AA. son respetuosas de la Constitución Política del Perú al no ponerse del lado de Castillo Terrones al intentar disolver el Congreso.

MÁS INFORMACIÓN | Keiko Fujimori anuncia apoyo de Fuerza Popular a presidenta Dina Boluarte

“Agradezco el reconocimiento del señor presidente del Congreso y de la señora presidenta de la República. Saben que nuestras Fuerzas Armadas, desde el inicio de la Nación nos hemos mantenido firmes y dignos. Respetamos el Estado y por lo tanto somos respetuosos de la Constitución y hoy lo hemos demostrado. Viva el Perú”, declaró ante los medios.

“(¿En algún momento Pedro Castillo le habló sobre la acción que tomó?) En ningún momento directamente nos ha hablado”, respondió seguidamente.

Declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Juramentación de Dina Boluarte

Este miércoles 7 de diciembre, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo, luego de un frustrado golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

REVISA AQUÍ | AMLO acusa a las “élites” del Perú de forzar la destitución de Pedro Castillo

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa del Estado.