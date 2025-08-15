Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presuntos aportes ilícitos a su campaña ¿De qué trata el caso y qué se halló?
Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presuntos aportes ilícitos a su campaña ¿De qué trata el caso y qué se halló?

Dina Boluarte: PJ ordena concluir investigación preliminar por presuntos aportes ilícitos a su campaña ¿De qué trata el caso y qué se halló?

El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público (MP) concluir la investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las pesquisas que se le siguen por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal.

