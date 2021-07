Conforme a los criterios de Saber más

Dina Boluarte- abogada de 58 años, funcionaria del Reniec durante 17 años y una de las principales impulsoras de una nueva Constitución- jura este miércoles como primera vicepresidenta de la República. La dirigente de Perú Libre postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo, donde reside, en el 2018, y también tentó una curul en las elecciones extraordinarias al Parlamento en el 2020. Siempre bajo el símbolo del hoy partido del lápiz.

En el debate para las elecciones al Congreso del año pasado, en las que Perú Libre no superó la valla electoral del 5%, Boluarte descalificó la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “La reforma de justicia no ha servido para nada. Hace poco se nombró a la comisión especial para nombrar a la JNJ y como consecuencia de su gestión tenemos una junta nacional cargada de vicios de nulidad que no dan garantía de justicia social”, subrayó.

También intentó postular en los últimos comicios, por segunda vez, al Poder Legislativo, pero un error de la personera legal de su partido, quien no consignó su solicitud de licencia del Reniec, la dejó fuera de la carrera.

“Estaba yendo con el número 2 de Lima y la personera legal, al momento de inscribir la fórmula presidencial, presentó el documento de la licencia del Reniec, pero no lo presentó para la candidatura al Congreso. El JEE dio dos días para subsanar, luego nos dijeron que lo hicimos fuera de hora. Apelamos al JNE y no nos dieron la razón”, refirió en una entrevista a El Comercio.

Cerrón, el “candidato natural”

Boluarte- cuando aún los reflectores no estaban sobre ella ni mucho menos sobre Pedro Castillo- realizó una defensa cerrada a favor del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, quien fue excluido de la fórmula de Perú Libre, debido a que actualmente cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible.

Incluso, reconoció que, si el médico cirujano no hubiese sido condenado, era el “candidato natural” de su agrupación a la Presidencia de la República, como lo fue en el 2016 (aunque retiró su postulación).

“Cuando tú me dices que Vladimir Cerrón es corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir para cortarle los pies y manos, si no se daba la unidad de la izquierda, el candidato natural de Perú Libre para estas elecciones de 2021 iba a ser el doctor Vladimir Cerrón”, manifestó.

Más adelante, Boluarte trató de marcar cierta distancia del exgobernador regional de Junín, sobre todo en el balotaje, “Estamos yendo a servir a nuestro pueblo, no al líder de un partido político ni de otro partido político, porque no vamos a blindar a nadie absolutamente”, remarcó a este Diario.

¿Y cómo llegó a Perú Libre (antes Perú Libertario)? La primera vicepresidenta de la República contó que en el “afán” de querer servir a su distrito recaló en la agrupación que en el 2018 postuló a la alcaldía de Lima a Ricardo Belmont (dos veces burgomaestre de la capital), quien en esa campaña recurrió a un discurso xenófobo.

“Compramos un kit electoral para inscribir un movimiento, pero se dio la reforma electoral que impedía participar a movimientos locales. Nos buscaron varios partidos, y nos dijeron de un partido [Perú Libertario] donde iba a estar [Ricardo] Belmont de candidato”, recordó.

Boluarte recién conoció personalmente a Castillo, quien en el 2017 dirigió la huelga de maestro por cuatro meses, en esta campaña.

“Nos dijeron que iba a ser el candidato a la presidencia. Cuando nos conocimos cara a cara, pude notar que era una persona bien noble”, expresó.

Cerrón asistió el último viernes a la entrega de credenciales por parte del JNE a Castillo y Boluarte. Él fue excluido de la fórmula de Perú Libre por cumplir en la actualidad una sentencia de prisión suspendida. (Foto: GEC)

La polémica en CNN

La noche del 11 de abril- tras conocer que Perú Libre estaría en la segunda vuelta- Boluarte hizo su primera gran aparición en los medios de comunicación en una rueda de prensa en las afueras del local de su partido en el Centro de Lima. La abogada no descartó un eventual cierre del nuevo Parlamento si este era obstruccionista, como lo fue el Congreso dominado por Fuerza Popular, entre el 2016 y 2019.

“No queremos un Congreso obstruccionista como el que hemos tenido, el Congreso cerrado, el que teníamos manejado por la gran mayoría de la bancada fujimorista, por eso es que Vizcarra cerró el Congreso, porque era obstruccionista. Y no solo obstruccionista, sino protector de Los Cuellos Blancos [del Puerto], los hermanitos del Poder Judicial, de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Pero si el Congreso es democrático y los congresistas van a proyectar leyes que favorezcan a las grandes mayorías, bienvenido, seguiremos trabajando”, subrayó.

Siete semanas después, el periodista Fernando del Rincón, de CNN en Español, le recordó a la hoy primera vicepresidenta de la República esta polémica declaración.

“Perdón, Dina, esta es una contradicción espantosa, usted acaba de decir ‘somos respetuoso de los poderes del Estado, ah, pero si no funcionan como queremos nosotros, los cerramos’”, refirió Del Rincón.

Boluarte, en respuesta, dijo que el periodista había “tergiversado” sus declaraciones y, negó que ella haya dicho que el gobierno de Perú Libre vaya a cerrar el Congreso, aunque sí haya dejado abierta esa posibilidad.

“No, señor [no vamos a cerrar el Congreso], nosotros vamos a insistir en trabajar de manera madura, respetuosa, primero están los intereses de la nación, de la sociedad, hay mucha misera, mucha pobreza, el pueblo está poniendo su esperanza en estas necesidades, nosotros insistiremos siempre en trabajar de manera coordinada”, aclaró.

Tras votar en la segunda vuelta en el complejo deportivo Paul Harris, Boluarte fue agredida verbalmente por algunos simpatizantes de Fuerza Popular. Le gritaron “terruca” y le lanzaron un polo naranja. (Foto: GEC)

Impulsora de una nueva Constitución

La última entrevista que brindó Boluarte fue a Bolivia TV el 20 de julio, un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la segunda vuelta. En el programa “Primer plano”, la primera vicepresidenta de la República afirmó que el nuevo gobierno propondrá realizar un “referéndum” para consultar al pueblo peruano sí está a favor o no de la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

“Sí, nosotros estamos proponiendo hacer un referéndum, poner en consulta a la población peruana y que el pueblo peruano decida si vamos a una asamblea constituyente o no vamos. Ese es el mecanismo que en primer lugar vamos a proponer al pueblo peruano”, adelantó.





Una posición similar había expresado días atrás, el 10 de julio, en el I Congreso de Todas las Sangres del Perú que se realizó en el Club Apurímac en Lima, que ella presidió entre el 2017 y 2018.

“Estamos por el cambio, y ese cambio tiene que ser estructural […] Estaremos firmando esa Constitución con color y sabor a pueblo, con ustedes, escribiendo la historia del Perú”, dijo, de acuerdo a un video difundido en “Panorama”.

Al ser consultada por El Comercio antes de la elección de segunda vuelta sobre si Perú Libre tiene un plan B en caso en el eventual referéndum gana el No a la nueva Constitución, Boluarte respondió que “no”, porque “vamos a obedecer lo que el pueblo diga”. “Bien dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios”, agregó.

Boluarte, tras ser designada por Castillo, se ha dedicado exclusivamente esta última semana a coordinar el proceso de transferencia en representación de Perú Libre.

Y si en el 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió a Martín Vizcarra y Mercedes Araoz como sus “seguros” por sí él no podía continuar en la Presidencia, como finalmente sucedió, la abogada es hoy el “único” seguro del partido del lápiz.

Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, Boluarte transfirió a Cerrón S/15.709 desde una cuenta mancomunada que posee junto a Braulio Grajeda Bellido. Fue el 15 de diciembre del 2020.

Grajeda es actual vocero del partido y postuló al Congreso por la región Lima.

Boluarte, en un comunicado en sus redes sociales, señaló que como secretaria de economía del partido abrió una cuenta bancaria porque, en noviembre pasado, Cerrón solicitó la colaboración económica de los militantes para el pago de su reparación civil. El Comité Ejecutivo Regional de PL decidió apoyar “solidariamente ese requerimiento”.

La actriz, cantante y activista transexual Marina Kapoor denunció, en febrero de 2020, ante la Policía a Boluarte por presunto maltrato de parte de esta en la oficina del Reniec en Surco, donde la abogada era la jefa. La actual primera vicepresidenta de la República ha negado la acusación.

El programa “Punto Final” informó que Boluarte registra cuatro multas de tránsito. Y si bien ha cumplido con pagar todas, algunas de estas sanciones son por manejar usando el teléfono, no respetar las señales de tránsito o estacionar en zonas prohibidas.

