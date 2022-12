La presidenta Dina Boluarte se pronunció este martes sobre la actual crisis política y social que aqueja al país ante las violentas manifestaciones que se desarrollan en diferentes regiones del Perú, las cuales ya han cobrado la vida de varias personas.

En declaraciones a la prensa, llamó a la calma a los residentes de las regiones donde se vienen realizando protestas violentas, principalmente enfrentamientos entre ciudadanos y policías. En ese sentido, dijo no entender por qué un sector de la ciudadanía se está manifestando en contra de su gobierno, pues aseguró que ella llegó al más alto cargo político del país por haber integrado una fórmula presidencial junto al vacado expresidente Pedro Castillo.

Para Dina Boluarte, de acuerdo con sus declaraciones ante los medios, la crisis política tendría en la extitular del Consejo de Ministros Betssy Chávez a una de sus responsables.

“Yo lo conozco al (ex) presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado por situaciones que aparecían. No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente sean de él. Creo que lo siguen utilizando y manipulando. Creo que Betssy Chávez debe responder por la crisis política que ha generado”, aseveró tras cumplir una visita al Instituto Nacional de Oftalmología.

Dina Boluarte comentó también que en el último tramo de su etapa como presidente, a Pedro Castillo “lo acorralaron entre seis personas” y dijo que ya no le permitieron que como vicepresidenta se le acercara para acompañarlo y aconsejarlo.

“Y es en ese tiempo que él (Castillo) ha tomado esa decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia del golpe de Estado me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida. No entiendo por qué los hermanos del Perú se están levantando en contra de este gobierno”, declaró.

Asimismo, la gobernante reiteró su disposición para que se lleve a cabo un adelanto de elecciones generales, tras la presentación de parte de su gobierno de un proyecto para que ello se concrete en abril de 2024.

“He dicho que vamos a adelantar las elecciones. Si bien es cierto conforme al cronograma, que no lo manejo yo, sino el Congreso, se dijo que hasta el 2024. Estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución (del Parlamento) para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno de Dina Boluarte será de transición para llamar a la calma y al diálogo, para resolver los problemas que afectan al país”, finalizó la mandataria.