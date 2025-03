La presidenta Dina Boluarte instó al Congreso a reflexionar sobre las tres mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que serán debatidas este viernes en el Pleno. La mandataria advirtió que la eventual salida del titular del Mininter podría afectar la estrategia de su gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Espero que el Congreso reflexione y evalúe sobre los pedidos de censura contra nuestro ministro del Interior. El ministro Santiváñez ha puesto su alma, su corazón, en esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero tiene que ir ese esfuerzo con las demás instituciones del sistema de justicia”, declaró en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

Asimismo, Boluarte señaló que detrás de estos intentos de censura hay sectores que buscan desestabilizar su gobierno. “Confío en que imperará la prudencia y no el cálculo político. No hay que caer en el juego de esas fuerzas oscuras que quieren ver no solo caer a un ministro que está haciendo bien su trabajo, sino también a nuestro gobierno”, afirmó.

En esa línea, recordó las protestas ocurridas a finales de 2022 y principios de 2023, tras la destitución de Pedro Castillo. “Esas fuerzas que quieren caos y el desgobierno para recuperar el poder que han perdido. Recordemos los días después del 7 de diciembre, del golpe de Estado fatídico para el Perú (...) Querían incendiar el país, querían ahogar al país, capturando e incendiando nuestros aeropuertos. Bloquearon carreteras, asesinaron a ciudadanos. Querían el caos (...) No se lo vamos a permitir”, agregó.

Cabe señalar que el Pleno del Congreso debatirá este viernes, desde las 10 de la mañana, tres de las cuatro mociones de censura contra el ministro del Interior, en respuesta al aumento de la criminalidad, que incluye asesinatos por encargo, asaltos, extorsiones y robos.

Las bancadas que impulsan su censura argumentan que Santiváñez carece de liderazgo en el sector y no reúne las condiciones necesarias para el cargo.