La presidenta Dina Boluarte afirmó este martes que le “consterna” que el exmandatario Pedro Castillo se encuentre actualmente detenido por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Aseguró que “nunca” tuvo ninguna pelea con el exgobernante y que no entiende porqué tomó la decisión de intentar disolver el Congreso de la República de manera ilegal.

“A mí también me consterna que esté detenido el expresidente Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, nunca nos hemos peleado. Yo lo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores”, indicó la mandataria en diálogo con la prensa desde la sede del Instituto Nacional de Oftalmología.

Dina Boluarte comentó que en el último tramo de su etapa como presidente, a Pedro Castillo “lo acorralaron entre seis personas” y dijo que ya no le permitieron que como vicepresidenta se le acercara para acompañarlo y aconsejarlo.

“Y es en ese tiempo que él (Castillo) ha tomado esa decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos. Yo misma en ese momento que sale la noticia del golpe de Estado me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida. No entiendo por qué los hermanos del Perú se están levantando en contra de este gobierno”, declaró.

Asimismo, Boluarte opinó que la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez debe responder por la crisis política generada durante el tramo final del gobierno de Pedro Castillo.

“Yo lo conozco al (ex) presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado por situaciones que aparecían. No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente sean de él. Creo que lo siguen utilizando y manipulando. Creo que Betssy Chávez debe responder por la crisis política que se ha generado”, aseveró.

Gobierno de transición

Dina Boluarte aseguró que su gobierno será de “transición” y que tiene la intención de concretar un adelanto de las elecciones generales. Al respecto, dijo que sacará una cita con la Comisión de Constitución del Parlamento para que se analice la posibilidad de acortar los plazos y así se pueda llevar a cabo los comicios en el menor tiempo posible.

“Este gobierno será de transición para llamar a la calma, para establecer el diálogo y para resolver los problemas que afectan al país”, apuntó.