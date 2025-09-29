La presidenta Dina Boluarte volvió a rechazar las demandas de las manifestaciones contra su gobierno y nuevamente calificó de “anarquistas” a los participantes de las masivas protestas, denominadas “Marcha de la Generación Z”.

“Hay líderes por allí que dicen justicia social, hay que salir a las calles a protestar y reclamar, pero qué ponen en su plataforma de lucha ‘cierren el Congreso, renuncia Dina Boluarte’ y no sé qué de cosas más, esa no es una justicia social”, dijo durante la ceremonia de clausura del II curso “Aprender a emprender 2025”.

Así, dijo que ella no renunciará y culminará su mandato hasta julio del 2026.

“Esa es una plataforma política que yo no lo puedo resolver, yo soy una mujer demócrata y afianzaremos nuestra democracia y por eso no voy a renunciar porque algunas voces que están acostumbrados a vivir en la anarquía, en el desorden, en la violencia y en aquella cultura de odio que no todos los peruanos abrazamos”, manifestó.

Reportan fuertes enfrentamientos en la protesta ciudadana de este 27 de septiembre. Foto: Jesús Saucedo / GEC

Como se recuerda, el pasado 27 y 28 de septiembre cientos de ciudadanos salieron a protestar en el Centro Histórico de Lima para denunciar lo que calificaron como desidia del Ejecutivo y el Legislativo en la lucha contra la ola de asesinatos y extorsiones que afectan a los trabajadores y ciudadanos de a pie.

“El próximo año ya llegan las elecciones, el 12 de abril será la primera vuelta, ahora que hemos aprendido a que en democracia, en una paz, en un diálogo sincero y en ese abrazo entre hermanos el Perú crece miramos a quien elegimos, si a aquellos pequeños líderes que creen que generando disturbios, violencia odio, un mundo anárquico, van a cambiar la historia del Perú”, dijo en un nuevo discurso que criminaliza a manifestantes.

“Estamos viendo a otros países que han generado lo mismo y son gestiones de gobierno fracasadas y ¿quiénes pagan el pato? como decimos criollamente, los ciudadanos, los niños, las niñas, los adolescentes, mujeres, padres que no encuentran trabajo, no encuentran qué comprar en el mercado. El Perú ya vivió aquello, los que venimos de atrás recordarán que teníamos que madrugar para una bolsita de leche Enci o para comprar un sol de pan popular. Perú ya vivió aquella crisis política y hoy no nos merecemos nuevamente retroceder", dijo Boluarte.

Asimismo, en su discurso resaltó que el mundo ve con buenos ojos realizar inversiones en el Perú.

“El Perú está ahora ubicado en una vitrina y todos los países del mundo quieren venir a invertir a nuestro país (...) No demos un salto al vacío, demos un salto al progreso para seguir creciendo”, dijo Dina Boluarte.