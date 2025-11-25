Dina Boluarte solicita pensión vitalicia: ¿Le corresponde? ¿Cuál es el camino que seguirá su pedido en el Congreso?

Según informó el programa de TV “Cuarto Poder”, este acuerdo establece que los exmandatarios pueden contar con seguridad del Estado, un auto, 150 galones de gasolina al mes (entre S/2,200 y S/2,500), un trabajador parlamentario y mantener el seguro de salud privado que tenía cuando estaba en Palacio de Gobierno.

El artículo 1 de la Ley N°26519- que creó la pensión vitalicia para los expresidentes-establece que el monto a recibir es el equivalente al salario de un parlamentario. Es decir, S/15,600.

Este derecho se suspende- de acuerdo con el articulo 2 de la misma norma- si el expresidente es pasible de acusación constitucional por parte del Congreso, “salvo que en la sentencia judicial los declare inocentes”.

Al respecto, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), dijo que no está de acuerdo con que la vacada exmandataria acceda a una pensión vitalicia.

“Mi posición se basa en que quien fue elegido presidente de la República fue Pedro Castillo”, complementó.

En declaraciones a El Comercio, López indicó que la Mesa Directiva, que dirige Rospigliosi, solicitará a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso que analice el pedido de Boluarte y que emita un informe técnico.

“Que nos den el informe legal y debemos tomar una decisión, porque eso es lo que corresponde”, añadió.

López refirió que la situación de Boluarte es diferente a la de Castillo, a quien el Poder Legislativo, en dos instancias, rechazó dar una pensión vitalicia.

“Los casos son distintos. Sin embargo, ratifico que la posición que vayamos a tener va a depender de los informes legales que nos entreguen los entes correspondientes [...] Mi posición personal es que no se le debe dar a la expresidenta Boluarte la pensión vitalicia”, subrayó.

El congresista acciopopulista señaló que, en la Mesa Directiva, al cierre de esta nota, no se ha visto la solicitud de la ex jefa de Estado. “Hay muchos documentos que ingresan al Parlamento y supongo que [se resolverá] en orden de prelación, según su llegada”, acotó.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron que evalúan dos escenarios: el primero, dejar en manos de la Oficialía Mayor la definición y la otra que Rospigliosi, Waldemar Cerrón (segundo vicepresidente del Parlamento) y López tomen la decisión, más de corte político, tras recibir los informes legales.

Una opinión consultiva como antecedente

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) recordó que en junio de 2022 la Comisión de Constitución, entonces presidida por la fujimorista Patricia Juárez, aprobó la opinión consultiva N°06-2021-2022-CCR/CR.

A través de este documento, se le recomendó a la entonces titular del Congreso, María del Carmen Alva, evitar dar la pensión vitalicia a los vicepresidentes de la República y a los congresistas, que, como presidentes del Parlamento, hayan asumido la Presidencia de la República.

“Aplicando la interpretación histórica de la Ley N°26519 por la que se otorga una pensión vitalicia a los expresidentes de la República, se puede afirmar que, desde sus inicios, la intención del legislador fue reconocer un beneficio económico a favor del que fuera elegido presidente de la República por mandato popular, como una forma de reconocimiento de la labor prestada en beneficio del país y como un medio para evitar la reelección presidencial”, se lee en la opinión consultiva.

Y, además, el documento remarcó que la referida norma “no busca que se le otorgue una pensión vitalicia a todo aquel que, excepcionalmente y por tiempo limitado, haya ejercido” la Presidencia.

La Mesa Directiva, entonces, decidió no brindar una pensión vitalicia a los expresidentes Manuel Merino y Francisco Sagasti [ver recuadro].

“Mi posición es que en el caso de Dina Boluarte se tendría que respetar tanto la ley como el informe de la Comisión de Constitución, que se aprobó por amplia mayoría [...] Las opiniones consultivas son sobre temáticas, no tienen una vigencia específica en el tiempo”, expresó Cavero en comunicación con este Diario.

De acuerdo con el portal de Transparencia del Parlamento, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala aún reciben una pensión del Congreso, a pesar de que estar sentenciados en primera instancia por lavado de activos.

Desde Fuerza Popular, el parlamentario Ernesto Bustamante dijo, a título personal, “que a todo expresidente de la República se le debe dar una pensión vitalicia”.

Agregó que así haya sido vacada, a Boluarte le corresponde este beneficio, porque no fue destituida por haber cometido un delito.

“Al final de cuentas, todo expresidente de la República va a tener mucha dificultad en conseguir trabajo después [...] Ella fue elegida constitucionalmente en la plancha presidencial de Pedro Castillo, fue elegida. Y si se le da una pensión a la señora Boluarte, también debe aplicar lo mismo para Castillo, Sagasti y Vizcarra, si están libres de una condena”, opinó.

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) refirió que su bancada aún no tiene una postura sobre la solicitud de pensión vitalicia de Boluarte Zegarra. A título individual, señaló que, si existe una opinión consultiva de la Comisión de Constitución y, bajo este criterio, otros expresidentes no tienen este beneficio, lo mismo se debe aplicar a la abogada.

“Si existe un informe de la Comisión de Constitución sobre la materia y ha hecho que no se dé pensión a los expresidentes que no concluyeron sus mandatos, entonces a igual razón, igual derecho”, manifestó a El Comercio.

Un proyecto pendiente

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el portavoz de Renovación Popular, Alejandro Muñante, dijo esperar que la Comisión de Constitución, dirigida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), “pueda debatir cuanto antes” su proyecto de ley que tiene como objetivo eliminar la pensión vitalicia para los expresidentes que hayan sido vacados por el Parlamento.

En declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, Muñante advirtió que la Ley N°26519 “no hace una distinción”.

“¿Por qué se vaca a un presidente de la República? Porque ha denigrado el cargo. No tiene sentido ni lógica otorgarle una pensión vitalicia a alguien que ha denigrado el cargo. La pensión vitalicia no es un derecho, sino una prerrogativa, un privilegio que se le otorga en razón al cargo que ha tenido. Por lo tanto, si el cargo ha sido denigrado, evidentemente no le corresponde”, cuestionó.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Popular Democrático) afirmó que no debe existir ninguna pensión vitalicia ni beneficios “para quien no fue elegida por el pueblo y es responsable de 50 asesinatos”. “Dina Boluarte se aferra a la legalidad porque sabe que sus bancadas oficialistas, y especialmente quienes hoy controlan la Mesa Directiva, pueden aprobarle esos supuestos beneficios”, escribió en su cuenta de X.

El punto de vista

El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que las pensiones vitalicias para los expresidentes “se otorgan siempre y cuando” el beneficiario “no tenga sentencia firme”.

“Mientras no haya una sentencia firme, tiene derecho a pedir pensión, porque sigue siendo inocente. Si por razones políticas se ha tomado una decisión, puede ser corregido por el Poder Judicial”, manifestó.

Cevasco detalló que la Mesa Directiva debe pedir un informe a la Oficialía Mayor, que a su vez solicitará información al área legal y de administración.

“No es una decisión política, es una aplicación de la norma administrativa. Si la ley dice tal cosa y los funcionarios dicen que todo está de acuerdo con la ley, se paga. Ellos elevan el informe a la Mesa Directiva para conocimiento y se otorga la pensión [...] La señora Boluarte estuvo casi tres años en el cargo y la vacancia no le quita su derecho”, concluyó.