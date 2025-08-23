Congreso acata fallo del TC a favor de Dina Boluarte: ¿Cuántas denuncias fueron suspendidas hasta que termine su mandato?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), presidida por Lady Camones (APP), suspendió 21 denuncias en trámite contra la mandataria Dina Boluarte hasta que termine su mandato, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional (TC).

“Acatando el criterio del Tribunal Constitucional [...] independientemente de estar de acuerdo o no con ello, informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la subcomisión donde la presidenta de la República tenga calidad de denunciada se suspenderán en el estado en que se encuentren”, anunció Camones este viernes 22 de agosto, en la sesión de instalación de la SAC.

La parlamentaria de APP añadió que, conforme a lo establecido en la sentencia del TC, la tramitación de estas se reiniciará al final del mandato de Boluarte.

Posteriormente, en diálogo con los medios de comunicación, Camones detalló que entre las demandas suspendidas están el Caso Cirugías y otras que fueron presentadas tanto por la Fiscalía de la Nación y ciudadanos de a pie.

Además, subrayó que la decisión del TC no alcanza al expresidente Pedro Castillo. “Los fallos no son retroactivos y hay que tener presente que, a la fecha, el expresidente no se encuentra en ejercicio, motivo por el cual este fallo no le sería favorable”, afirmó.

Como se recuerda, el máximo intérprete de la Constitución ordenó que se suspendan las investigaciones fiscales contra Boluarte mientras dure su mandato en julio del 2026. Ello tras declarar fundada la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Mira aquí la sesión de la SAC:

En mayo pasado, la fiscalía presentó ante el Congreso cinco denuncias constitucionales contra la presidenta por diferentes casos.

Una de las acusaciones es por lesiones leves y graves contra los heridos durante las protestas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Otra por presunta colusión agravada. Una tercera corresponde a enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaraciones juradas.

Posteriormente, fue denunciada por presunta omisión de funciones y, de manera alternativa, por abandono de cargo debido a las cirugías estéticas que se realizó a fines de junio del 2023; y, más adelante, por el denominado caso ‘cofre’.

Ministerio Público seguirá investigando a Boluarte, señala Delia Espinoza

En tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que la sentencia del TC “no afecta la autonomía” del Ministerio Público" y puede seguir investigando a la jefa de Estado.

La presidenta Dina Boluarte. (Foto: Presidencia) / JHON

“(El fallo del TC) dice que podrá disponer estas diligencias que no afecten la dignidad del cargo y su investidura. Conclusión, podemos continuar investigando en tanto y en cuanto sí se siga respetando, porque vamos a seguir respetando, no solo la dignidad de la más alta autoridad de la Nación, si no de todos los peruanos, sean o no funcionarios”, dijo en conferencia de prensa.

Espinoza aseveró que la resolución del TC no restringe las labores de su institución porque menciona “pautas de competencia institucional”, lo que interpreta como directrices, sugerencias y recomendaciones.

En otro momento, detalló que, a la fecha, se presentaron contra Dina Boluarte 67 denuncias, de las cuales 29 fueron archivadas, otras 29 están en trámite y 9 ya fueron presentadas ante el Congreso. De estas últimas, señaló que tres fueron archivadas “apresuradamente” por la SAC y recién podrán ser reabiertas cuando la presidenta concluya su mandato.

Más de 150 denuncias están entrampadas en la SAC

Durante la sesión de este viernes 22 de agosto, la subcomisión eligió a Jorge Montoya (Honor y Democracia) como su vicepresidente. Sin embargo, el cargo de secretario del grupo de trabajo permanece vacío. Camones explicó a la prensa que esto se debe a que hay grupos parlamentarios que aún no han acreditado a sus miembros.

La presidenta de la SAC también dio a conocer que, a la fecha, se han recibido 214 denuncias constitucionales. De ellas 155 se encuentran todavía en trámite en la SAC, 44 en la Comisión Permanente y 15 en el pleno para su debate y votación.

Estado de las 155 denuncias entrampadas: