Un documento, revelado por Panorama, contradice la versión de los ministros de Dina Boluarte sobre la instancia que solicitó el aumento salarial de la presidenta.

Cuando se conoció la información, a inicios de mayo, cuatro integrantes del entonces Gabinete de Gustavo Adrianzén, que ahora son parte del equipo de Eduardo Arana, salieron al frente a negar que la jefa de Estado haya solicitado el incremento de sus haberes a S/35.568. Actualmente, Boluarte percibe un salario de S/16 mil.

La noche del domingo, un documento mostrado por “Panorama” revela que el trámite del aumento salarial de la mandataria se inició en su propio despacho.

Según el dominical, dicho documento fue emitido en febrero del 2025 y lleva la firma del entonces subsecretario general del Despacho Presidencial, Antonio Mirril Ramos Bernaola.

“Se remiten los documentos de la referencia y anexos a fin de que se sirva gestionar las acciones pertinentes. Firmado: Antonio Mirril Ramos Bernaola. Subsecretario General del Despacho Presidencial”, se lee en el oficio dirigido a la PCM.

Se trata del oficio N°001180-2025-DP/SSG, que tiene como asunto la “Valorización de puestos de funcionarios en el Cuadro de puestos de la entidad del Despacho Presidencial”.

Como se sabe, la jefa de Estado es quien dirige esta oficina. Boluarte gestiona el despacho incluso cuando realiza viajes al exterior porque no cuenta con un vicepresidente. Así lo ha remarcado el Poder Ejecutivo en las dos últimas solicitudes de autorización que presentaron al Congreso para que la presidenta salga del país.

¿Qué dijeron los ministros?

Cuando la información sobre el incremento salarial se dio a conocer, la primera semana de mayo, salieron a negar que la presidenta lo haya solicitado los ministros Leslie Urteaga (Desarrollo e Inclusión Social), Ángel Manero (Desarrollo Agrario y Riego), Morgan Quero (Educación), Juan Carlos Castro (Ambiente) y el entonces premier, Gustavo Adrianzén.

Este lunes 26, la ministra Urteaga incluso reiteró su posición. “Esto viene desde la Ley de Servir y cada entidad tiene su área administrativa que emite los informes correspondientes. Lo que sí hay que dejar en claro es que no ha sido un pedido expreso de la señora presidenta ”, exclamó a la prensa.

1 “Es absolutamente inexacto que la presidenta lo haya pedido, lo haya promovido, lo haya indicado” Gustavo Adrianzén, entonces presidente del Consejo de Ministros, 7 de mayo. Conferencia de prensa 2 “No sé cuál es la fuente de eso pero la presidenta en ningún momento ha pedido aumento de sueldo” Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social 7 de mayo. Entrevista con Buenos Días Perú 3 “La presidenta no ha tomado la decisión de aumentarse el sueldo” Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, 7 de mayo. Entrevista con Canal N 4 “No hay ninguna solicitud de parte de la presidenta” Morgan Quero, ministro de Educación, 6 de mayo. Entrevista con Canal N 5 “La presidenta no es que haya pedido que le incrementen el sueldo” Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, 6 de mayo. Entrevista con Canal N

En respuesta a los cuestionamientos, Adrianzén dijo que es absolutamente inexacto que la presidenta haya pedido, promovido o indicado el aumento de su sueldo. Argumentó que la modificación en el salario presidencial respondía al “proceso natural” del cumplimiento de la Ley Servir.

“Esto está en el estudio y la determinación que se ha hecho: la presidenta no lo ha aceptado, no lo ha pedido, no le ha dicho a nadie: ‘aplíquenlo, cúmplanlo’. Se ha hecho la tarea, porque es imprescindible cumplir la ley, y ya se determinó el monto que corresponde al cargo de presidente de la república”, expresó el 7 de mayo.

Adrianzén subrayó que los ministros ganan más que la presidenta y que lo que percibe un jefe de Estado se asemeja al salario del director general de cualquier ministerio, pese a tener responsabilidades de Estado.

Horas antes, Urteaga y Manero, titulares del Midis y el Midagri, brindaron un discurso similar y cuestionaron que los medios de comunicación dieran a conocer la información.

“Decir que la presidenta ha pedido un aumento de sueldo me parece un poco excesivo. No sé cuál es la fuente de eso pero la presidenta en ningún momento ha pedido aumento de sueldo. Lo que es, es un informe técnico del MEF que viene de la implementación de la Ley Servir”, dijo Urteaga.

Por su parte, Manero declaró a Canal N: “La presidenta en ningún momento ha dicho que quiere ganar más plata, esto es pura especulación hasta este momento. La presidenta no ha tomado la decisión de aumentarse el sueldo”.

“Si la PCM quiere cumplir el marco normativo legal tiene que ordenar al MEF hacerlo. Hasta ahora no hay la decisión del Gobierno de hacer ese aumento de sueldo. Es pura especulación, no hay nada concreto”, agregó.

Un día antes, Quero negó cualquier arbitrariedad en el planteamiento del incremento.

“Lamentablemente durante varios gobiernos anteriores el Perú ha estado a merced de distintas amenazas, a deriva de las luchas constitucionales, de los cambios de presidente bastante desagradable para muchos ciudadanos y se ha tomado un control de la situación desde que llegó la presidenta Boluarte”, señaló en una entrevista con Canal N.

“La ley que se está aplicando es la ley de Servir del 2013, la 30057. Esta ley nos permite, es el fondo del tema. Aquí no hay ninguna arbitrariedad, no hay ninguna solicitud de parte de la presidenta, es un proceso que se ha reactivado. En 2013 se avanzó, en 2014 también, se dejó de lado, se regresó a una buena senda para darle certidumbre y un nuevo marco a todo el sector público. No solo es legal, sino que es absolutamente relevante”, añadió.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, también salió en defensa de Boluarte y aseveró que hubo una “desinformación muy amplia” sobre el tema. Además, justificó el incremento en base a la Ley Servir.

“Aquí ha habido una desinformación muy amplia de todos los medios y en todas las redes. La presidenta no es que haya pedido que le incrementen el sueldo, como un ministro no pide que le incrementen el sueldo. Acá en el Perú hace mucho estamos implementando una ley, que es la ley del régimen Servir, la 30057, y que se está implementando a través del Decreto Legislativo 1602”, indicó en declaraciones a RPP.

Cabe recordar que, José Salardi, entonces ministro de Economía (MEF), cartera que impulsó el informe que determina que el sueldo de la presidenta debería ascender de S/16.000 a S/ 35.568 mensuales, evitó precisar si el aumento fue requerido por Boluarte.

El 7 de mayo, afirmó que “no hay ninguna decisión tomada” en el tema y que la remuneración de la presidenta del Perú se encuentra en el penúltimo lugar en América Latina y solo supera a Bolivia.

Titular del MEF, José Salardi, señaló que hoy en día la remuneración del presidente peruano solo supera al de Bolivia.

“El ministerio ha hecho el pronunciamiento técnico en base a lo que corresponde en estricto cumplimiento de la Ley de Procedimiento que se establece. No hay una decisión tomada al respecto, la misma normativa lo marca muy claro y este procedimiento tendría que pasar hasta por el Consejo de Ministros, nada se ha discutido hasta la fecha”, acotó.

Salardi fue invitado a la Comisión de Economía para que responda sobre el caso, pero la sesión se canceló.

De otro lado, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, justificó el posible aumento, aunque no precisó si este fue promovido por la mandataria.

“Lo que se está haciendo básicamente es cumplir con la Constitución Política del Estado, que señala que el sueldo de la presidenta de la República tiene que ser el sueldo correspondiente a su competencia y a su nivel. Siempre es momento bueno para cumplir con la Constitución”, expresó el 6 de mayo en una actividad oficial en Arequipa.

¿Qué dijo Palacio de Gobierno?

A través de un comunicado, Palacio de Gobierno respondió a “Panorama” que el proceso técnico y normativo que regula las remuneraciones de los funcionarios públicos no se inicio en el 2025 ni durante la actual gestión presidencial.

“Dicho proceso tiene sus fundamentos en el año 2008, con la creación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), entidad encargada de normar la estructura y escala remunerativa de los funcionarios y servidores públicos”, subrayó.

Añadió que la remuneración de Boluarte se encuentra publicada en la página web de transparencia del Estado. Sin embargo, no precisaron si la mandataria pidió o no que se gestione el aumento en base a la Ley Servir.

Palacio tampoco respondió a este Diario si Boluarte requirió que se realice el trámite para su aumento.

Arana defiende acceso a informes

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, defendió que los informes sobre el aumento salarial de la presidenta sean de carácter reservado. Ello luego de que El Comercio diera a conocer que el Gobierno de Boluarte se niega a brindar información sobre aumento de sueldo de la presidenta.

Este Diario solicitó, en amparo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N°27806), a la PCM y al MEF los siguientes documentos: Oficio N°D000323-2025-PCM-SG, Oficio NºD000468-2025-PCM-SG, Informe NºD000138-2025-PCM-OGRH y Memorando N°1124-2025-EF/53.04.

Se trata de escritos que dieron origen al informe N°0034-2025-EF/53.07, a través del cual el MEF determinó que el salario de la presidenta debe pasar de S/16.000 a S/35,568. Es decir, un aumento de 125%. El Ejecutivo rechazó la solicitud y calificó estos expedientes como “confidenciales”.

Arana argumentó que la ley dice que este tipo de información “tiene carácter reservado”.

“Mi postura y mi opinión es cumplir con la ley. Lo que dice la ley es que tipo de información tiene el carácter reservado. Ni usted ni yo hemos hecho la ley, así lo que se debe hacer es dar cumplimiento a ello”, expresó el pasado 21 de mayo.

“Sin embargo, creo que sí es importante que la ciudadanía sepa que esto es un estudio que ha hecho Servir que todavía no se ha implementado, que no ha entrado al Consejo de Ministros y que todavía no ha sido aprobado. En su momento lo estaremos viendo”, agregó.

Una postura similar tuvo el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Guillermo Valdivieso.

“La información vinculada al proceso deliberativo de una decisión de Gobierno es una información que está dentro del marco que es confidencial. Eso supone que, cuando la decisión aún no es tomada, toda la información, consejos, opiniones, recomendaciones, es una información que están aún en la esfera interna de la administración para que pueda ser finalmente aprobada”, respondió a Canal N el jueves 22 de mayo.

Solicitud del aumento salarial de Boluarte Cronología 10 de febrero: Palacio envía oficio a la PCM sobre la valorización de los puestos de funcionarios del Despacho Presidencial.

28 de abril: El MEF, a solicitud de la PCM, remite informe que determina la remuneración de la Presidenta de la República en S/ 35, 568.00

5 de mayo: En X (antes Twitter), Panorama da a conocer que la presidenta Boluarte pretendía incrementar su sueldo más de S/ 35 mil.

6 de mayo: Los ministro de Trabajo y Educación, Daniel Maurate y Morgan Quero, defienden el incremento salarial de la presidenta.

7 de mayo: El entonces primer ministro, Gustavo Adrianzén, y otros integrantes del Gabinete justifican el incremento y niegan que solicitud haya sido promovida por la mandataria.

25 de mayo: “Panorama” revela que incremento salarial de Boluarte fue promovido por el Despacho Presidencial y no por la PCM.

