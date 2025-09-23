La presidenta Dina Boluarte usó su discurso ante empresarios de Iberoamérica en Nueva York (Estados Unidos) para victimizarse respecto a las protestas registradas en el país cuando asumió su gestión y hablar de “narrativa falsa”, “anarquía” y los “violentos”. Además, afirmó que en el Perú “se impone” la mentira.

La participación de la jefa de Estado ocurrió en el marco de sus actividades en esa ciudad, donde se encuentra para asistir a la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Previamente, participó en un foro sobre igualdad de género y empoderamiento femenino donde le tuvieron que apagar el micrófono por no respetar el tiempo que le habían brindado para su pronunciamiento.

La reunión con 20 empresarios de Iberoamérica fue organizada por la Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y tenía como finalidad que la mandataria pueda entablar un diálogo con los actores del sector privado para plantear un “panorama positivo” del marco económico y jurídico del país. Ello con el objetivo de promocionar el comercio y las inversiones en el mercado peruano.

Sin embargo, la presidenta utilizó casi diez minutos de su presentación para hablar sobre el contexto de las protestas que se desarrollaron entre diciembre del 2022 y febrero del 2023 a raíz del golpe de Estado de Pedro Castillo y victimizarse.

Al iniciar su discurso, Boluarte señaló que no leería el discurso que su equipo de protocolo le había preparado y, en su lugar, señaló que en el Perú “se impone” la mentira.

“Cuando asumí aquel 7 de diciembre del 2022 la Presidencia de mi país [...] Luego del golpe de Estado que diera el expresidente, nunca me imaginé que aquellos que estaban perdiendo el poder enquistado con el expresidente que daba el golpe de Estado, pudiera recibir a una mujer que vino en esa fórmula presidencial de esa manera. De una manera brutal, no les importó el Perú. Lo único que les importaba era recuperar el poder que habían perdido”, expresó.

Agregó que, en aquel entonces, presentó un Gabinete lleno de profesionales, que conocían de gestión pública. Subrayó que el equipo liderado por Pedro Angulo tenía 50% de mujeres y 50% de varones y que, al ver que no estaban representados, los que estuvieron en el Gobierno de Pedro Castillo, iniciaron las “500″ manifestaciones violentas.

“Salieron con esa narrativa falsa, incluso vinieron acá a EE.UU. y se fueron a Europa para hacer una campaña contra el Perú”, indicó.

Asimismo, resaltó que su Gobierno es el más largo después de seis gestiones y que durará en el cargo hasta el 2026.

“Porque los violentos y la narrativa falsa tienen que aprender a respetar [...] Los violentos quieren generar la anarquía [...] Ellos tienen que aprender a respetar en una convivencia donde las leyes y el respeto se deban imponer y sobre todo el amor por la patria”, expresó.

La mandataria aseveró que ella asumió el cargo “sin tener miedo” a pesar que “las calles se movían” financiadas por la minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas que existen en el país.

“Me acusaron de 60 fallecidos, se me acusó de querer exterminar sistemáticamente a la raza andina. Yo vengo de la raza andina, soy del sur del Perú, mis padres eran agricultores, estudié en una escuela fiscal. ¿Cómo podría pretender tal situación? Esa es la narrativa falsa que crean estos que generan la violencia”, declaró.

Boluarte añadió que ella siempre ordenó que “se cuide la integridad” de todos, incluso de quienes generaron la violencia. Finalmente, indicó que puede decir con orgullo que el Perú es un país distinto al que recibió.

El micrófono apagado y el tiempo excedido

Minutos antes, Boluarte había brindado un discurso sobre igualdad de género y empoderamiento femenino en la reunión de alto nivel por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, un foro previo al evento central de la Asamblea de la ONU.

En este evento la acompañaron el canciller Elmer Schialer y Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la ONU.

El micrófono de la presidenta tuvo que ser apagado porque excedió los tres minutos que los organizadores le habían otorgado.

La jefa de Estado aseguró que el Perú está tomando acciones decididas frente a las brechas estructurales que aún persisten y limitan el desarrollo de las mujeres y niñas.

“Sin embargo, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y las niñas, pues la pobreza extrema y la multidimensional, la discriminación y la violencia nos siguen afectando desproporcionadamente. Frente a ello, el Perú toma acciones decididas”, expresó.

En ese sentido, detalló que nuestro país aprobó, en 2019, la Política Nacional de Igualdad de Género. Además, resaltó la creación de más de 400 Centros de Emergencia Mujer y que su gestión trabaja para garantizar el acceso de las mujeres a una educación de calidad, así como para promover una mayor inclusión laboral e incrementar su participación política en todos los niveles de gobierno.

“Y con mucho orgullo informo que el matrimonio infantil fue abolido en el año 2023”, resaltó.

Opiniones

El analista político Enrique Castillo consideró que la mandataria buscó victimizarse porque las marchas pueden significar para ella un problema en este viaje a nivel internacional.

“La presidenta tiene que cargar con la cruz de las marchas y, sobre todo del rechazo ciudadano, en esta oportunidad las marchas la encuentran fuera y tiene que tratar de victimizarse y hacerle creer a sus interlocutores que ella es víctima de una campaña internacional por ser mujer, andina, por ser la primera presidenta mujer y, por según ella, hacer las cosas bien”, señaló.

Para el especialista, Boluarte busca “a como dé lugar” descalificar las marchas y hacer ver que es víctima de una campaña internacional por su condición y las acciones de su gobierno.

“Trata de que el mundo pueda creer que es víctima de una conspiración interna que trata de hacerle la vida imposible frente a su capacidad de gobierno. Mezcla todo y quiere hacer creer que ella, pobrecita, todo su gobierno ha tenido que hacer frente a una conspiración y marchas que no la dejan trabajar”, expresó.

Castillo indicó, además, que - aunque el país sí es diferente al que recibió- no es mérito de Boluarte sino del Banco Central de Reserva.

“Lo que ella nos está dejando es inestabilidad política y un gobierno que no tiene la capacidad de gestionar adecuadamente sus necesidades y funciones”, resaltó.

En tanto, la exministra de la mujer Diana Miloslavich y la directora de Promsex, Susana Chávez, criticaron el discurso que la mandataria brindó en el foro de empoderamiento femenino. Calificaron el mensaje de vergonzoso y que no se ajusta a la realidad.

“Parece que viviera en otro planeta. No tiene idea de los cambios que hubo con respecto a los Centros de Emergencia Mujer, que son los Centros de Emergencia Mujer y Familia. Es un discurso distinto a la realidad”, afirmó Miloslavich.

Además, señaló que no fue Boluarte sola quien trabajó en la abolición del matrimonio infantil sino que fue una labor en la que participaron organizaciones feministas y parlamentarias.

La exministra consideró que decir que se están tomando acciones decididas a favor de las mujeres no se ajusta a la realidad, pues eso depende de que se aumenten recursos y eso, bajo su lectura, no ha ocurrido.

Por su parte, Chávez dijo: “Me parece terrible el cinismo con el que la presidenta ha salido a hablar cuando, justamente hay todo un proceso de desmontaje del Ministerio de la Mujer.”

La directora de Promsex subrayó es responsabilidad de Boluarte acortar las brechas sobre el tema mujer.

“Las brechas se han agudizado por las interferencias del Congreso, al cual ella no ha hecho nada por detener. Las mujeres están participando más de la actividad económica, pero no por sus políticas. Este proceso viene desde hace muchos años”, detalló.

