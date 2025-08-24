Thalía Cadenas
Thalía Cadenas
Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Dina Boluarte vuelve a premiar a Juan José Santiváñez: su legajo de polémicas y cómo se explica su designación
Resumen de la noticia por IA
Dina Boluarte vuelve a premiar a Juan José Santiváñez: su legajo de polémicas y cómo se explica su designación

Dina Boluarte vuelve a premiar a Juan José Santiváñez: su legajo de polémicas y cómo se explica su designación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En una sorpresiva ceremonia en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte nombró al cuestionado Juan José Santiváñez como ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara. El flamante integrante del Gabinete liderado por Eduardo Arana fue censurado hace cinco meses por el Congreso por su deficiente gestión como titular del Ministerio del Interior.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC