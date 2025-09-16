Dina Boluarte, las AFP y el octavo retiro de fondos: Todas las veces que la presidenta contradijo públicamente a sus ministros

La presidenta Dina Boluarte expresó una postura contraria a la de su ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, sobre un eventual octavo retiro de los fondos privados de pensiones.

Sus declaraciones ocurrieron apenas dos días después de que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se expresara en contra de una posible liberación de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

No es la primera vez que la jefa de Estado realiza pronunciamientos que contradicen a sus ministros. Aquí un repaso.

1. Octavo retiro de fondos privados de pensiones

El último domingo, Boluarte expresó el respaldo del Gobierno al octavo retiro en los fondos de las AFP, tras coordinar con el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, pese a que el titular de dicha cartera lo había descartado.

“Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja”, indicó Boluarte durante una actividad oficial.

Su pronunciamiento ocurre en medio de diversos cuestionamientos sobre la reforma del sistema privado de pensiones.

Hace tan solo dos días, durante la gira de inversiones inPerú, Pérez Reyes se mostró en contra de un posible octavo retiro de los fondos de pensiones al considerar que las liberaciones previas no han sido convenientes.

Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía

“Si las personas retiran y se quedan sin fondo (pensionario), hay que ponernos a pensar por qué deberían tener una pensión, cualquiera que esta sea (…) un retiro también tiene un impacto fiscal”, dijo. Mencionó también el impacto macroeconómico que generaría una nueva liberación. “los retiros tienen un impacto en la inversión privada, pues puede colocarnos en una senda de decrecimiento de ahorro local”.

Incluso, el ministro fue enfático al indicar que brindar una pensión no es una obligación del Estado. “Si las personas retiran sus fondos, las personas no van a tener espacio para una pensión mínima. (Dar) una pensión no es una obligación del Estado. La pensión es consecuencia de la decisión libre y voluntaria de ahorrar”, indicó durante una conferencia de prensa desarrollada en Madrid el último 12 de septiembre.

Este lunes 15 de septiembre, el titular del MEF se pronunció sobre la postura de Boluarte.

Pérez Reyes aseveró que mantiene coordinación diaria con la mandataria. “Coordinamos casi a diario sobre una serie de temas, y en el sector Economía ya hemos dejado clara nuestra posición”, declaró a la prensa.

La postura del Ejecutivo, incluso durante los períodos de José Arista y Alex Contreras en el MEF, ha estado siempre en contra de viabilizar nuevos retiros en los últimos años. Por ello, que la presidente Dina Boluarte haya respaldado este último domingo un octavo retiro ha causado sorpresa.

2. Cifra déficit fiscal

En el mensaje a la Nación, Boluarte sostuvo que, en el 2025, el déficit fiscal cerraría en un rango de 2,6% y 2,8%.

“El déficit fiscal anual acumulado hasta junio ha seguido una trayectoria decreciente, situándose en 2,6% del PBI. [...] Nuestra previsión es que el presente año el déficit podría estar en el rango de 2,6% y 2,8%”, expresó el 28 de julio.

Ello pese a que, una semana antes, Pérez Reyes había mencionado otra cifra. Luego del mensaje presidencial, el titular del MEF aclaró que el 2,6%-2,8% como límite de déficit fiscal fue “un error de tipeo en el discurso” y que se mantiene la proyección de 2,2%.

“Este año venimos reduciendo de forma importante el déficit fiscal, el año pasado cerramos en 3,5%, ya hoy estamos en 2,6%. [...] De las tantas versiones que hay en los textos, quedó un error en el texto del discurso de la presidenta porque este año la meta es llegar a 2,2% del déficit fiscal”, precisó Pérez Reyes en diálogo con TV Perú.

3.“No somos un gobierno débil”

En abril del 2024, el entonces ministro de Economía, José Arista, opinó que tener un Gobierno débil influyó en la rebaja de calificación crediticia de Perú por parte de S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

“No ha podido pero tampoco tiene espacio para eso, porque no tiene ni siquiera un congresista del partido que esté en el Congreso. (El Gobierno) no tiene la fuerza suficiente para generar un balance en la parte política. [¿Es un Gobierno débil] Definitivamente”, respondió a RPP.

José Arista, ex titular del MEF.

A las pocas horas, en una actividad oficial, la mandataria negó que haya Gobierno débil y que se trata de una gestión que “está construyendo”, a fin de evitar que “un grupito” pretenda quebrar el estado de derecho y la democracia.

“No somos un Gobierno débil, somos un gobierno que está construyendo, (tenemos) una madurez democrática, una madurez política, para que en adelante no venga un grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el estado de derecho y en menos de 5 años tengamos 6 presidentes”, expresó.

“Somos un gobierno sólido, fuerte y unido, a pesar del ruido político, a pesar de lo que dicen mañana, tarde y noche”, agregó.

Boluarte admitió que su gobierno no tiene bancada en el Congreso, como lo apuntó el titular del MEF; sin embargo, subrayó que sí tiene “grandes amigos” en los bloques parlamentarios, lo que ayuda, según dijo, a avanzar en la aprobación de los derechos de la población.

“Acá hay un tema muy importante que debe saber la sociedad: este Gobierno, de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas y es este Gobierno el que tiene mejor relación con el Legislativo y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población que tanto necesita”, expresó.

4. Renuncia de Gustavo Adrianzén

En mayo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había desmentido la renuncia del entonces primer ministro Gustavo Adrianzén, sobre quien pesaban 4 mociones de censura en el Congreso por la reacción tardía del Ejecutivo frente a la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad.

“Son falsas las versiones de una supuesta renuncia del premier Gustavo Adrianzén. Invocamos a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar la veracidad de sus fuentes. La desinformación no ayuda a la gobernabilidad ni a la institucionalidad”, escribió la PCM en la red social X.

Sin embargo, horas después anunció su renuncia, acompañado por la presidenta Dina Boluarte.

En un mensaje a la Nación acompañado por la presidenta Dina Boluarte y el Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.

Su salida ocurrió tras haber realizado ajustes en el Consejo de Ministros. Inicialmente, el gobierno tenía la intención de “pelear hasta el final” la permanencia de Adrianzén. No obstante, el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular a favor de la censura del premier cambió sus planes.

En diálogo con El Comercio, el analista político Fernando Huamán calificó el hecho de inconsistencia comunicacional y un problema de falta de identidad de un proyecto político.

Huamán consideró que, desde el punto de vista comunicacional, “estamos frente a una inconsistencia” en el intento de la presidenta por empatizar con la población.

“El bajo nivel de aprobación de la presidenta no ha suscitado en el último año ningún tipo de manifestación pública. La gente puede estar descontenta, pero no es que esté en las calles reclamando al Gobierno. Sin embargo, el tema de las AFP es un tema que afecta al trabajador, ahí hemos visto unión tanto de la izquierda y la derecha y la presidenta intenta empatizar con el sentir popular y como consecuencia se vio una inconsistencia en los mensajes”, señaló.

El especialista consideró que el Gobierno de Boluarte carece de una identidad de proyecto político porque viene de un fallido golpe de Estado y su sobrevivencia depende fundamentalmente del Parlamento.

“Para que tenga una línea de identidad clara tiene que haber una bancada que respalde a este gobierno, en el caso de Boluarte no tiene, por lo que su identidad siempre será cambiante porque no tiene punto de referencia”, subrayó.

Agregó que la presidenta se encuentra entre dos fuerzas: la opinión pública y el Congreso. Y que esto hace que, a veces, esté lado de una u otra de estas fuerzas.

Finalmente, consideró que queda a juicio del ministro Pérez Reyes dar un paso al costado tras las declaraciones de Boluarte. Aunque estimó que no ocurrirá y que el Gabinete seguirá adelante con todo y los escándalos en torno a algunos integrantes.

“Lo cierto es que el ministro de Economía queda fatal [...] No creo que renuncie, si debe o no ya lo verá él. Depende de él qué nombre quiere dejar en la historia”, puntualizó.