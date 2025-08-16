Dina Boluarte en Santa Rosa de Loreto: Su mensaje a Gustavo Petro y los detalles de su visita al distrito que limita con Colombia

Luego de más de una semana del inicio de la tensión diplomática con Colombia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, la mandataria Dina Boluarte llegó a la zona para reafirmar la soberanía peruana en dicho territorio.

Desde tempranas horas de la mañana, había expectativa en el distrito por la llegada de la jefa de Estado, quien finalmente arribó al lugar al promediar las 12:15 p.m.

La acompañaban el primer ministro, Eduardo Arana, y Morgan Quero, Elmer Schialer, Leslie Urteaga, Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, titulares de las carteras de Educación, Relaciones Exteriores, Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

Estaban presentes también el presidente del Congreso, José Jerí, y los parlamentarios Jorge Montoya (Honor y Democracia), Maricarmen Alva (No agrupada), Rosio Torres (APP) y Jorge Morante (Somos Perú).

Inicialmente se había anunciado la llegada de Boluarte a las 10 a.m.; sin embargo, su partida se dilató debido a las condiciones climatológicas.

La mandataria primero llegó a Iquitos y luego se trasladó a Caballococha para partir finalmente al distrito de Santa Rosa, ubicado en la triple frontera con Colombia y Brasil.

En la zona, la mandataria participó en la ceremonia de izamiento de bandera. Tras ello, firmó resoluciones que benefician al distrito y entregó títulos de propiedad a los ciudadanos peruanos que residen en la zona.

En su discurso mencionó que desde hace unos días se vienen lanzando mensajes y realizando acciones “inaceptables” que afectan la hermandad de Perú y Colombia. Ante lo cual expresó que “la soberanía del Perú no está en discusión”.

“Seamos claros, la soberanía del Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano [...] No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio ni permitiremos faltas de respeto a nuestra soberanía”, declaró la mandataria.

Boluarte recordó que los límites con Colombia están establecidos en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, ambos con carácter “perpetuo e inamovible”.

La presidenta también anunció medidas extraordinarias en materia administrativa, económica y financiera facilitarán la ejecución oportuna de inversiones en transporte aéreo, fluvial y portuario en el distrito de Santa Rosa de Loreto y fortalecerán la conectividad e integración fronteriza.

Aseveró también que se autorizó la transferencia de partidas a diversos ministerios, así como al gobierno regional de Loreto, para el mantenimiento de los centros de salud local y de Caballococha, de instituciones educativas y para la creación de un mercado de abastos flotante en Santa Rosa de Loreto.

Asimismo, afirmó que se impulsará la construcción del tambo Santa Rosa, se realizará el mantenimiento de infraestructura vial terrestre a través de Foncodes, y con la nueva municipalidad distrital de Santa Rosa de Loreto se implementará la Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescentes y el Servicio Integral de Atención al Adulto Mayor.

En paralelo, la jefa de Estado dio a conocer que se concluirá la titulación de predios en Santa Rosa de Loreto, se pondrá en marcha una estrategia que permita la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable así como del sistemas de agua potable para el consumo humano.

La presidenta concluyó su discurso citando fragmentos de la canción “Contigo Perú” y exhortando a los ciudadanos colombianos a continuar viviendo en paz y trabajando conjuntamente.

Antes del discurso de Boluarte, el titular del Poder Legislativo, José Jerí, también se dirigió a la población de Santa Rosa.

“Como Congreso peruano hemos sentado nuestra posición. Una posición firme y decidida en defensa de lo que es peruano y lo que es peruano es Santa Rosa, aquí en Loreto”.

Además, resaltó que el Parlamento aprobó en su primera sesión ordinaria el fideicomiso para el desarrollo fronterizo de Loreto. También anunció que, en las próximas semanas, el Congreso comenzará un proceso de descentralización de sus actividades.

Mira aquí el discurso de Boluarte en Santa Rosa:

Horas después, en declaraciones a la prensa, el primer ministro Eduardo Arana señaló: “Hoy es un día de fiesta para el Perú, es un día en que ratificamos la peruanidad en esta zona del país, en Santa Rosa de Loreto”, aseguró ante la prensa.

Asimismo, informó que Boluarte firmó la autógrafa sobre el fideicomiso para el desarrollo fronterizo de Loreto y un decreto supremo que aprueba la intervención en la zona en materia de salud, educación y desarrollo social por un monto de más de 60 millones de soles.

Cabe resaltar que se trata de una norma que busca cerrar las brechas relacionadas con las necesidades básicas de los servicios públicos, en las localidades ubicadas en las zonas de frontera de ese departamento.

La iniciativa beneficia al distrito de Santa Rosa, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla; y Morona y Andoas, en la provincia de Datem del Marañón; Trompeteros y El Tigre, en la provincia de Loreto; Torres Cusana y Napo, en la provincia de Maynas; Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro y Yaguas, en la provincia de Putumayo; Ramón Castilla y Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Además, favorece a Yaquerana y Alto Tapiche, en la provincia de Requena; excepcionalmente, se incluye en los alcances de la ley a los distritos de San Pablo y Pebas, también de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Las tensiones diplomáticas con el Gobierno de Gustavo Petro se iniciaron el 5 de agosto, cuando el mandatario colombiano acusó al Perú de copar territorio de su país en la Amazonía y violar así el Protocolo de Río, firmado en 1934. Durante varios días, el presidente colombiano continuó con su discurso. Lo que ocasionó la protesta del Perú.

Días después una aeronave del país vecino sobrevoló territorio nacional, ante lo cual la cancillería peruana envió una nota de protesta a Colombia. En un nuevo acto de provocación, el precandidato presidencial Daniel Quintero, cercano a Petro, izó la bandera de su país en Santa Rosa de Loreto. Ello derivó en que sea declarado persona non grata por el Congreso y la citación a dicho poder del Estado a los ministros Schialer y Walter Astudillo.