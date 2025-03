Una nueva evidencia contradice la versión que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometida a fines de junio del 2023. Por este caso, la mandataria es investigada por la fiscalía por presunta omisión de actos funcionales y abandono de cargo.

El último domingo “Cuarto Poder” mostró un reporte médico que revelaría que la jefa de Estado se sometió a cuatro procedimientos estéticos en la Clínica Cabani y no solo a una cirugía para mejorar su respiración, como lo había asegurado la propia mandataria en diciembre pasado. Según el programa dominical, este documento ya está en manos del Ministerio Público.

De acuerdo con la información obtenida por “Cuarto Poder”, Boluarte fue sometida a una rinoplastia con septumplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral y la colocación de hilos de sustentación facial.

Además, como parte del procedimiento, se le extrajo grasa del área infraumbilical para injertos en el rostro.

En el documento médico se detalla que, aquel 28 de junio del 2023, Boluarte estuvo en el quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.

La cirugía se realizó desde las 21:15 hasta las 23:40. Durante la intervención, se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa.

A raíz de la operación, la presidenta permaneció internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación.

El documento operatorio está firmado por el cirujano Mario Cabani Ravello, quien estuvo a cargo del procedimiento, y el equipo médico que participó en la intervención. Este reporte forma parte del libro de control de la clínica, un registro obligatorio al que los pacientes no tienen acceso y que fue entregado a la Fiscalía de la Nación tras una orden judicial, según detalló “Cuarto Poder”.

El informe médico también señala que la presidenta no llegó a recibir un quinto procedimiento, consistente en una infusión de vitaminas y toxina botulínica.

El caso se dio a conocer, en mayo del 2024, por el semanario “Hildebrandt en sus trece”. El medio de comunicación reveló que la jefa de Estado se ausentó de la presidencia luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

Sin embargo, la información cobró fuerza luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola confirmara que fue sometida a una intervención quirúrgica a mediados del 2023, hecho que no comunicó al Parlamento. Estas afirmaciones las hizo el expremier ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Estas declaraciones motivaron una investigación preliminar en su contra por presunta omisión de actos funcionales y por presunto abandono de cargo.

Este Diario buscó los descargos de la mandataria a través de la oficina de comunicaciones, a través de la oficina de comunicaciones de Palacio de Gobierno, pero indicaron que el abogado de la presidenta ya se había pronunciado.

En tanto, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, prefirió no hacer comentarios.

El domingo, en entrevista con “Panorama”, prefirió no pronunciarse sobre cómo fue que se realizó el pago al cirujano Cabani por la intervención quirúrgica a Dina Boluarte.

Versiones de Boluarte

En julio de 2024, luego de la publicación de “Hildebrantd en sus trece” y tras un largo silencio con los medios de comunicación, Boluarte negó haberse ausentado del cargo.

En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado respondió: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”.

Fue la primera vez que la mandataria se refirió al tema.

En diciembre, Boluarte expresó su molestia por las declaraciones que dio Otárola sobre su intervención quirúrgica al calificar de “pobres de mente y de corazón” a los que “andan por ahí chachareando, hablando en contra del Gobierno”.

Ese día insistió en que ella dejará el cargo “por la puerta grande de Palacio de Gobierno” el 28 de julio del 2026.

Días después, cuando la fiscalía le abrió una investigación preliminar por este caso, la mandataria se pronunció en un mensaje a la Nación.

Ese día, flanqueada por los integrantes del Gabinete Ministerial, reconoció que se sometió a una intervención médica. Sin embargo, argumentó que esta era necesaria por razones de salud y descartó que se tratara de un procedimiento estético.

Además, cuestionó que la investigación se abriera en menos de 48 horas. “Ya quisiera que así de agilita fuera para los otros temas que también se ventilan”

“En cuanto a la historia de una presunta cirugía estética [...] Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la república porque el acto médico no me lo impidió”, afirmó el 12 de diciembre del 2024.

“Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación no suscribe 91 normas, que ahora dice que fueron falsificadas. Ya no saben qué más inventar”, agregó.

“La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta”, sostuvo.

“Cuando se digne en citarme el Ministerio Público [...] renunciaré voluntariamente a mi derecho de la confidencialidad médica y entregaré mi historial clínico y demostraré, con medios probatorios suficientes lo que estoy manifestando”, acotó.

Este 17 de marzo, tras el reportaje de “Cuarto Poder”, la presidenta volvió a referirse al tema. “Nos acusan con falsedades, inventan historias y crean engaños que repiten a cada rato para hacer creer que son ciertas”, aseveró en una actividad oficial.

Otras versiones

En mayo del 2024, Fredy Hinojosa, quien se estrenaba por esos días como vocero presidencial, intentó sortear las preguntas de la prensa sobre la intervención quirúrgica de la presidenta argumentando el derecho a su intimidad personal.

Posteriormente, el primer ministro Gustavo Adrianzén fue más tajante: negó que la mandataria se haya ausentado de sus actividades desde que “colabora con ella”.

“La presidenta de la República nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella, al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto del Gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente por asistir presencialmente a diferentes actividades”, aseveró.

Adrianzén omitió mencionar que él no colaboraba con Boluarte en las fechas de la supuesta ausencia.

Fue designado como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en marzo del 2024 y las faltas de la mandataria se habrían producido entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023, es decir, varios meses antes, cuando el primer ministro era Alberto Otárola.

De otro lado, el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, acusó a Alberto Otárola de estar detrás del tema.

“Parece que se ha generado una serie de cortinas de humo. Hay que preguntarse por dónde provienen entorno a la operación y cirugía que se realizó la señora presidenta en el año 2023. Yo creo que tenemos bastantes pistas y los invito a que puedan evaluar las circunstancias por las que atraviesa una denuncia muy grave entorno a la pareja o expareja del señor Otárola, una señora extranjera que tiene temas de corrupción muy fuerte”, dijo.

¿Reporte médico complica situación legal de Boluarte?

Para los abogados penalistas Andy Carrión y Vladimir Padilla, este reporte médico complica la situación legal de la presidenta Boluarte.

“Inicialmente la discusión era sobre si era una operación estética o no. Y, ahora se está confirmando ello, no solo a través de una versión sino de documentos, etc., se está complicando la propia situación de Boluarte de fondo, con el riesgo de ampliarse a más delitos”, aseveró Carrión.

Advirtió que, a la investigación por omisión de actos funcionales y abandono del cargo, podría sumarse el delito de hurto, obstrucción a la justicia, porque se supone que ella sustrajo estas historias de la propia clínica, y cohecho, por los supuestos intercambios de favores con Cabani por el pago de la intervención.

En esa línea comparó la situación con el Caso Rolex, en el que presuntamente Boluarte recibió relojes de alta gama de Wilfredo Oscorima a cambio de partidas presupuestales a favor del Gobierno Regional de Ayacucho.

“A medida que avancen las investigaciones, podrían añadirse estos dos delitos, y también a más personas, sobre todo por el delito de cohecho porque siempre en esta figura participan dos partes”, señaló.

Por otro lado, consideró que este caso es causal para la destitución de la mandataria por incapacidad moral permanente. “Pero esto no se va a lograr porque hay un pacto implícito entre el Congreso y el Ejecutivo”, opinó.

A su turno, Padilla señaló que la mandataria no se está dando cuenta de la gravedad de haberse ausentado del cargo. “Si hay una desgracia o un terremoto, ¿quién toma las decisiones? Ella puede provocar una inestabilidad general no solo en el país sino con países vecinos”, subrayó.

Bajo su lectura, Boluarte también habría cometido un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento. El abogado señala que con el reporte médico queda claro que no gobernó esos días y, por lo tanto, no habría podido firmar normas.

Padilla añadió que Boluarte estaba en su derecho de operarse, pero que debió decir la verdad tanto a su Gabinete como al Congreso.

Finalmente, no descartó que se pueda añadir a la carpeta los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por el presunto intercambio de favores con el médico.