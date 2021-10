Conforme a los criterios de Saber más

El diputado boliviano Alberto Astorga, de la bancada opositora Comunidad Ciudadana, envió un pedido formal de información al Ministerio de Gobierno (Interior) —a través del presidente de la Cámara de Diputados— respecto al presunto ingreso irregular a Bolivia de algunos investigados en el caso Los Dinámicos del Centro.

El documento al que El Comercio tuvo acceso [ver fotos], dirigido al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, solicita que a través de la Dirección General de Migración de Bolivia se aclare si se ha detectado el ingreso de los prófugos peruanos, entre otras consultas relacionadas con el procedimiento migratorio.

Desde el pasado 6 de octubre, Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Reyes Salguerán, Francisco Muedas Santana, José Bendezú Gutarra y Waldys Vilcapoma Manrique se encuentran prófugos luego de dictarse la medida restrictiva de 36 meses de prisión preventiva. Un informe de inteligencia señala que están en Bolivia.

— ¿El Ministerio de Gobierno ha respondido a las consultas enviadas o cuál es la fecha en que aclararán las preguntas presentadas sobre el presunto ingreso irregular de Los Dinámicos del Centro?

Según la norma de la Asamblea Legislativa son 10 días hábiles que tienen para respondernos. En todo caso, estamos haciendo el seguimiento ya que la semana pasada hemos hecho el ingreso de esta petición de informe escrito al ministro de Gobierno. Nosotros vamos a hacer el seguimiento correspondiente, esperamos incluso que la respuesta esté antes del plazo que dice la norma de la asamblea porque nosotros nos encontramos muy preocupados que grupos, personas implicadas en actos de corrupción, estén ingresando a Bolivia . Aquí, claramente, se puede observar que estas personas tienen vínculos con el expresidente Evo Morales, con el Movimiento Al Socialismo (MAS), y puede ser que por eso están siendo protegidos en el país. Morales tiene mucha influencia sobre el actual presidente, Luis Arce Catacora.

—De haber ingresado a Bolivia, no es posible descartar que puedan acogerse a un asilo. ¿Se busca también la respuesta de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare Bolivia) y del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto?

En principio queremos que el ministro de Gobierno nos aclare que estas personas están en Bolivia, a partir de eso, haremos otras peticiones de informe, como lo que pueda referirse a un asilo en el país. Como parlamentarios vamos a rechazar que exista algún tipo de asilo por personas que están siendo buscadas en su país por corrupción. Entendemos que hay afinidad ideológica, pero acá la corrupción se debe combatir en todo momento y nosotros vamos a rechazar cualquier tipo de asilo que se pretenda realizar a estas personas que son buscadas. Lamentamos lo que ocurre, entendemos que el Gobierno de Luis Arce, el MAS, por cuestiones ideológicas responden a una sola línea y, en ese contexto, podrían protegerlos. Por eso, haremos el seguimiento correspondiente e impedir que se les pueda dar algún asilo.

—¿El Ministerio de Gobierno o la Policía de Bolivia han brindado información actualizada o aclarado esta situación que involucraría al país?

Hasta el momento el ministro de Gobierno no ha dado la cara, no ha explicado este tema puntual de personas que han podido ingresar desde el Perú. Es lamentable. Esto se está haciendo público en nuestro país, hay medios que ya hablan del tema, pero el ministro no ha expresado si estas personas están en el país o no. Sin duda, ese silencio es también un silencio cómplice porque sabemos que el ministro de Gobierno responde a una línea política que es el MAS. Nos causa sorpresa que ni el ministro de Gobierno o el comandante de la Policía se expresen sobre el hecho de si están o no. Ese silencio nos parece cómplice y hay incertidumbre.

Bolivia en alerta por prófugos de Los Dinámicos del Centro: Persona que tenga una alerta roja y sea encontrada será enviada a la frontera inmediatamente

—¿Qué otras medidas adicionales pueden plantear en lo que el Ministerio de Gobierno responda estas preguntas?

Haremos el seguimiento, posteriormente veremos si es que estas personas pretenden el asilo. Veremos las cuestiones legales para impedir eso, pues creemos que no se tiene que dar asilo a quienes están observados por corrupción. Luego veré qué otras medidas podemos realizar para impedir esa posibilidad, de personas que buscan impunidad en Bolivia. El presidente Pedro Castillo vendrá a Bolivia, para nosotros eso, sin duda, genera lazos entre bolivianos, pero también queremos que tenga respeto hacia nosotros porque si tendrá alguna reunión, que sea con las personas electas y no con Evo Morales, que no representa a nadie.

—¿Cómo se podría impedir que las personas buscadas por Perú puedan acogerse a un asilo en Bolivia?

Vemos la manera de cómo podemos persuadir como diputados. Conversamos con la bancada y por eso veremos la forma para que estas personas no lo reciban.

—Este sábado, el presidente Castillo visitará La Paz. ¿Qué deberían aclarar ambos jefes de Estado ante la representación boliviana sobre esta presunta fuga del Perú?

Esperamos que en la visita se pueda viabilizar y aclare el tema de las personas que habrían ingresado. Sería importante que se haga porque ambos presidentes se reunirán. También, que haya una relación directa y nosotros como legisladores rechazamos cualquier reunión de Castillo con quienes no representan a los bolivianos.

